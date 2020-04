Miljardöörit sen kuin rikastuvat koronakriisin aikana

Superrikkaat seilaavat virusta paossa luksusjahdeillaan.

Miljardöörit eivät tosiaan ole samassa veneessä muiden kansalaisten kanssa, kun maailma yrittää navigoida tiensä ulos COVID-19-pandemian petollisista vesistä. He porskuttavat menemään luksusjahdeilla, kun suurin osa amerikkalaisista pysyvät pinnalla juuri ja juuri.

Institute for Policy Studiesin tekemän tutkimuksen mukaan miljardöörien vauraus on kasvanut pandemian aikana, samalla kun yli 26 miljoonaa amerikkalaista on jäänyt työttömäksi. Miljardöörien maksama veroprosenttiosuus on laskenut 79 prosenttia vuodesta 1980. Miljardöörien kokonaisvarallisuus on kasvanut 308 miljardilla dollarilla maaliskuun alusta.

Forbesin mukaan Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos on vaurastunut pandemian aikana noin 25 miljardia. Videoneuvotteluyritys Zoomin perustaja ja toimitusjohtaja Eric Yuanin varallisuus lähti nopeaan kasvuun kriisin myötä ja hänen varallisuutensa arvioidaan nousseen noin 2,6 miljardiin dollariin. Lista jatkuu…Guardianin mukaan Bezosilla, Bill Gatesilla ja Warren Buffettilla on enemmän varallisuutta kuin Yhdysvaltain väestön köyhimmillä osuudella eli noin 160 miljoonalla ihmisellä.

78 prosenttia yhdysvaltaisista elää palkasta toiseen, 20 prosentilla ei ole lainkaan nettovarallisuutta, tai se on pakkasen puolella, eikä heillä ole edes kolmen kuukauden hätäapuvaroja jemmassa. Samalla kun ihmiset ympäri maailmaa yrittävät haalia kasaan perustarvikkeita, kuten vessapaperia, ja yrittävät pitää huolta lasten kotikoulutuksesta, sairaista perheenjäsenistä, superrikkaat seilaavat superjahdeillaan ja lentävät yksityislentokoneillaan.

Musiikki- ja elokuvaikoni David Geffen osoitti esimerkin ultrarikkaiden ja muiden kansalaisten välistä kuilusta jakamalla kuvan hänen karanteenistaan. Forbesin mukaan Geffenilla on 7,7 miljardin dollarin omaisuus.

Hän kirjoitti Instagram-julkaisuun: ”Eristettynä Grenadiineilla välttäen virusta. Toivon, että kaikki pysyvät turvassa.” Tili on muutettu julkaisun jälkeen yksityiseksi.

Lähde: Forbes.