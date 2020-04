NHL-tähdet Jarkko Ruutu ja Antti-Jussi Niemi perustivat urheilijoiden rekryfirman

Entiset huipputason jääkiekkoilijat perustivat Eezy United -yhtiön, joka alkaa työllistää nykyisiä ja jo lopettaneita urheilijoita.

Idea Eezy Unitedista syntyi, kun entiset urheilijat Antti-Jussi Niemi ja Jarkko Ruutu jäivät pohtimaan nykyisten ja entisten aktiiviurheilijoiden työllistymisen haasteita.

”Lähipiirissämme huomattiin, että uran jälkeinen työllistyminen ei ole aina helppoa, vaikka kyseessä on motivoituneet ja määrätietoiset ihmiset. Pohdimme myös tarvetta palvelulle, jossa pystyisi helposti yhdistämään aktiivisen urheilu-uran ja työn”, Antti-Jussi Niemi taustoittaa ideaa.

Urheilijat ovat Niemen mukaan äärimmäisen tavoitteellisia ja luotettavia, heidän osaamisestaan hyötyy mikä tahansa yritys.

Niemen ja Ruudun perustama yritys toimii yhteistyössä Eezy-henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Kaksikon rinnalla toimii pitkän rekrytointikokemuksen Eezyllä kerännyt Toni Dahlman.

Ruudun ja Niemen laajat kontaktit urheilumaailmaan vahvistivat kaksikon näkemyksen, työn ja urheilun yhdistäville ratkaisuille tuntui olevan merkittävä tarve. Dahlman koki aiheen erittäin ajankohtaiseksi ja esitteli uuden liiketoimintaidean Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikaiselle.

”Työtä ja urheilua ei olla kunnolla osattu yhdistää. Urheilijoissa on valtavaa potentiaalia, joka hyödyttää yrityksiä ja työelämää”, Asikainen toteaa.

Entisten NHL-tähtien yritys syntyi yhteistyön käynnistyttyä nopeasti ja ensimmäiset rekrytoinnit on jo suoritettu. Työtä Eezy Unitedin kautta on löytänyt muun muassa jääkiekkoilija, moninkertainen olympiamitalisti Annina Rajahuhta ja entinen liigatason jalkapalloilija Juuso Kevari. Yrityksille Eezy United lupaa määrätietoisia, motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Maailmantilanteesta huolimatta toiminta on heti käynnistynyt vilkkaana.

”Haluamme auttaa suomalaisia urheilijoita ja uskomme, että parhaat työntekijät tulevat urheilun parista välittämättä urheilulajista tai tasosta”, Antti-Jussi Niemi tuumaa.