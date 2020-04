Omistajuus – uhka vai mahdollisuus

Näinä sosiaalisen etäisyyden uudistavina aikoina olisi jokaisen syytä pysähtyä pohtimaan, onko vallitseva omistajuus yritykselle uhka vai mahdollisuus. Sekä että ei nyt tänään vastaukseksi kelpaa.

Ajattelemme usein valtion olevan omistajana arvaamaton. Perheyrityksiä väitetään kohtuullisen toistuvasti huonosti johdetuiksi. Yrittäjälle töihin joutuva saattaa nauttia matkan miellyttävän tai mielettömän.

Otetaan ikävät asiat pois alta ja pohditaan millaista omistajuus on uhkana. Ensimmäisenä tulee mieleen passiivinen omistajuus. Ilman aktiivista omistajan ohjausta, osaamista ja turvaa voi yritys nopeasti ajelehtia tuuliajolle. Toisena juolahtaa mieleen osaamaton omistajuus, joka valuu pitkin yrityksen käytäviä, elimiä ja arkea ennalta arvaamattoman epäammattimaisesti. Kolmantena uhkana voisi kokea omistajuuden, jonka tehtäväksi on luotu omistajan elättämisen tai muuten vaan pääosin osingoista päättämisen. Valitettavasti tämänkin harmauden keskeltä löytyy omistajia, joiden omien etujen turvaaminen ohjaa kaikkea ajattelua ja tekemistä. Häilyvänä, epäselvänä ja sopimattomana omistajuus on aina enemmän uhka kuin mahdollisuus.

Omistajuus mahdollisuutena on loputtomien menestystarinoiden sampo. Mahdollistava omistaja ymmärtää oman roolinsa, osaa johtaa ja kehittää omistajuutta ja pysyä omassa roolissaan, vaikka taivaalta sataisi tikareita. Mahdollisuuksien omistaja turvaa työrauhan, eikä poikkea koskaan yhdessä sovitusta. Mahdollisuuksista tulee totta, kun omistaja ja omistajuus on yhdessä sovittua, suunnitelmallista ja ennalta arvattavaa. Omistajuuden osaaminen on omistajan ammattitaitoa.

Tuntuu oudolta ajatella, että omistajuuden rooli vaihtelisi yrityksen tilanteen tai olosuhteiden mukaan. Hyvin johdettu omistajuus on systeeminen prosessi, jota ajetaan sovitulla tavalla satoi tai paistoi. Omistajuuden prosessin tehtävä on valmistaa ja varautua muutoksiin, tarjota riittävät työkalut ja osaaminen niihin reagoimiseen ja auttaa sovitulla tavalla tarvittaessa yritystoimintaa. Hyvä omistajuus on avoin dialogi kaikkien osapuolien kesken.

Paska valuu alaspäin. Ei muuten valu muuta kuin huonosti omistetuissa, johdetuissa ja historiaa elävissä työkulttuureissa. Modernin osaamisen tekeminen on matalan hierarkian osallistumista haasteisiin ja mahdollisuuksiin yhtenä joukkueena. Siinä omistaja mahdollistaa, hallitus hallitsee ja johto johtaa yhdessä kaikkien työntekijöiden, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.