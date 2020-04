Salkunhoitaja: Osakkeet ”taktiseen” alipainoon

Tämän vuoden huhti-kesäkuu tulee olemaan täynnä huonoa talousdataa.

Osakemarkkinoilla on viime päivinä nähty positiivista tunnelmaa, kun maailman tärkeimmät osakeindeksit ovat olleet nousussa. USA:n S&P 500 on noussut viikossa lähes 7,7 prosenttia, Nasdaq 7,2 prosenttia ja Dow 30 lähes 8,2 prosenttia. Euroopassa Saksan DAX on kivunnut viikossa 8,5 prosenttia ja Suomessakin Helsingin pörssi on kivunnut 5,8 prosenttia.

Sijoittajien toiveita on nostattanut erityisesti koronavirustartuntojen kasvun taittuminen viime perjantain jälkeen. Tosin eilen tuli jälleen takapakkia, kun uusia tartuntoja todettiin maailmassa lähes 85 000, edellisen päivän lukumäärän ollessa hieman yli 73 000.

Tämän viikon optimismi perustuu ajatukseen, että koronaviruksesta aiheutuvat reaalitalouden tulevat ongelmat työttömyyden ja konkurssien lisääntymisenä olisi jo leivottu osakkeiden hintoihin.

”Samalla kun maailma on matkalla nopean laskuun, osakemarkkinoiden hinnat eivät näkemyksemme mukaan välttämättä enää laske kahdesta syystä”, toteaa Capital Economics -yhtiön Simona Gambarini sijoittajakirjeessään.

On ymmärrettävää, että markkinat seuraavat virustilastoja nyt kenties tiiviimmin kuin mitään perinteisiä makrotalouden indikaattoreita.

Taalerin salkunhoitaja Niko Fagernäs arvioi Taalerin markkinakatsauksessa, että virustilastojen avulla sijoittajat voivat saada paremman kuvan talouden avaamisen aikajanasta. Erilaiset karanteeni- ja talouden sulkemistoimenpiteet ovat käytännössä laittaneet maailmantalouden kiinni ja esimerkiksi Yhdysvalloissa työttömyyskorvaushakemukset ovat suorastaan räjähtäneet toimenpiteiden vuoksi.

Fagernäsin mukaan liiketoiminta tiettyjen sektoreiden osalta on pysähtynyt käytännössä kokonaan, mistä johtuen tämä vuoden 2020 toinen kvartaali tulee olemaan täynnä huonoa talousdataa.

Sijoittajille se ei tule olemaan mikään yllätys.

”Hyvä uutinen sijoittajille onkin, että riskimarkkinat osaavat katsoa sen verran eteenpäin, että talouden äärimmäinen heikkous lyhyellä aikavälillä tiedetään melko hyvin jo. Toisin sanoen, huonojen talouslukujen ei pitäisi olla iso yllätys, mutta merkittävän huonojen lukujen vaikutus voi olla negatiivinen”, Fagernäs toteaa.

Salkunhoitajan mielestä nyt onkin tärkeämpää miettiä sitä, miltä maailma näyttää vuoden kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kiina näyttää toipuvan nopeammin kuin Eurooppa ja Yhdysvallat.

” Tällä hetkellä virus näyttää siltä, että se on suhteellisen hyvin hallinnassa kaikkialla muualla paitsi Yhdysvalloissa. Yhdysvallat seuraa kyllä perässä, mutta myöhemmin. Samaan aikaan Yhdysvaltojen työttömyysluvut ovat nostaneet huolia kulutuksen kärsimisestä pidempään. Keskustelu siitä, onko talouden kehitys U, V, I, L vai Å muotoinen on nyt hiljalleen asettumassa siihen, että työttömyyden vaikutukset voivat vaikuttaa kulutuksen heikkouteen myös tuleville kvartaaleille. Eli Euroopassa ja Yhdysvalloissa puhutaan enemmän hitaammasta palautumisesta U-muotoisena, kuin jyrkästä V-muotoisesta palautumisesta, joka on nähtävissä Kiinassa.”

Fagernäs kertoo Taalerin laskeneen allokaatiosuosituksissaan osakkeen taktiseen alipainoon hetkellisesti. Taaleri odottaa heikon talousdatan sekä toistaiseksi jatkuvien talouden sulkutoimenpiteiden hillitsevän osakkeiden nousua lyhyellä aikavälillä.

”Taalerin näkemys osakemarkkinasta on kuitenkin pitkällä sekä keskipitkällä aikavälillä positiivinen ja näemme edelleen, että mikäli oma riskinottokapasiteetti riittää, niin epävarmuudesta huolimatta osakemarkkinaan kannattaa lähteä mukaan ostamalla monessa osassa yli ajan”, Fagernäs kertoo.

Osakkeiden sisällä Taaleri suosii tällä hetkellä eniten Kiinan sekä kehittyvän Aasian osakemarkkinoita.