Salkun suojaaminen johdannaisilla on verotehokas keino varautua voimakkaaseen pörssirytinään

Johdannaisiin perustuvasta salkunsuojauksesta on hyötyä etenkin silloin, kun salkussa on suuri määrä kotiuttamattomia voittoja.

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Maailmassa on todettu yhteensä yli kaksi miljoonaa koronatapausta. Koronapandemia jyllää edelleen voimakkaasti Euroopan kehittyneissä talouksissa, kuten Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. Juuri nyt tilanne on pahimmillaan kuitenkin Yhdysvalloissa.

Korona on osakesijoittajan kannalta harvinaislaatuinen tilanne kolmestakin eri syystä. Ensinnäkin meillä on takana poikkeuksellisen pitkä nousukausi. Toisekseen koronan aiheuttama kriisi on osoittautunut poikkeuksellisen vakavaksi. Kolmanneksi osakemarkkinat reagoivat aluksi viiveellä.

Helmikuun puolessa välissä Italia oli jo kieltänyt Kiinasta saapuvat lennot ja julistanut kansallisen hätätilan. Kiinassa oli laitettu tehtaita kiinni. Kiina on globaalien toimitusketjujen keskeinen solmukohta, joten kiinalaistehtaiden sulkeminen johti komponenttipulan kautta globaaliin talouteen laajemminkin.

OMXH25-indeksi ei kuitenkaan ollut vielä helmikuun puolessavälissä laskenut nimeksikään, joten ulospäin vaikutti siltä, että sijoittajat nukkuivat ruususen unta.

Moni niistäkin osakesijoittajista, jotka pitivät kurssilaskua todennäköisenä eivät kuitenkaan myyneet osakkeitaan. Syynä tähän on verotus.

Verotus nostaa kynnystä varautua kurssilaskuun osakkeita myymällä

Ennen koronaa osakemarkkinoilla oli takanaan poikkeuksellisen pitkä nousukausi.

Verotuksen kannalta pitkä osakkeiden poikkeuksellisen pitkä nousukausi tarkoittaa sitä, että monen sijoittajan salkussa on merkittävät voitot sisässä. Näitä voittoja ei haluta turhaan kotiuttaa.

”Itse olen myynyt ihan viime aikoina ostettuja osakkeita pois, missä nousua on vähän. Mielestäni ei ole mitään järkeä myydä jotain Keskoa, joka on ostettu 2020. Veroseuraamukset veisivät tuotosta 30%”, 40+ yksityisyrittäjä ja sijoittaja.

Kotiuttamattomat voitot nostavat pitkäjänteisen sijoittajan kynnystä myydä osakkeita neljää eri kautta. Ensinnäkin salkun verovelka toimii käytännössä halpana ja helppona sijoitusvelkana. Voimakkaasti voitolla olevan salkun myyminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja menettää tämän verovelan tuomat tulevaisuuden tuotot.

Toisekseen etenkin kasvusijoittajia houkuttaa päästä kiinni kymmenen vuoden hankintameno-olettamaan. Kasvuvaiheen yritykset eivät maksa osinkoa, vaan panostavat sen sijaan liiketoiminnan kasvuun. Onnistunut sijoitus kasvuyritykseen näkyy osinkojen sijaan puhtaasti osakekurssissa. Tällöin kymmenen vuoden hankintameno-olettaman tuoma veroetu voi olla merkittävä.

Kolmanneksi vero tulee maksettavaksi myöhemmässä vaiheessa. Jos oman voimakkaasti voitollisen salkun myy pois koronan alta ja ostaa sen takaisin pari kuukautta myöhemmin, on seurauksena tulevaisuudessa maksettavaksi tuleva merkittävän kokoinen verottajan lasku.

Tämä sisältää riskin siitä, että merkittävä osa salkusta pitää myöhemmin realisoida verojenmaksua varten. Sitä riskiä kaikki eivät halua ottaa.

Unlimited turbo on verotehokas keino osakesalkun suojaukseen

Markkinoilta löytyy erilaisia johdannaisia, joilla osakesalkkuaan voi suojata.

Vivuttamattoman laskusta hyötyvän instrumentin (esim. käänteinen ETF tai sertifikaatti ilman vipua) ongelma on sen tehottomuus.

Pitkäjänteiselle osakesijoittajalle suurella käteispainolla on merkittävä vaihtoehtoiskustannus: pitkässä juoksussa osaketuotto kulkee käsi kädessä osakepainon kanssa ja mitä suurempi osa salkusta on käteisen muodossa, sitä pienempi osakesijoittajan osakepaino on.

Osakkeiden myynti puolestaan laukaisee veroseuraamuksen.

Vivutetun bear-sertifikaatin ongelma suojaustilanteessa on puolestaan markkinoiden epävarmuuden aiheuttama suuri kurssiheilunta. Voimakas kurssiheilunta syö vivutettujen bear-sertifikaattien tuottoja merkittävästi.

Unlimited Turbo yhdistettynä esimerkiksi DAX-indeksiin sen sijaan soveltuu salkunsuojaukseen hyvin. Unlimited Turbo sisältää vipuvaikutuksen, eikä sen tuotto kärsi voimakkaasta kurssiheilunnasta.

Lisäksi tuotteen käyttäytyminen on suhteellisen helposti ymmärrettävissä: Unlimited Turbon tuotto muodostuu kohde-etuuden hinnan ja Turbon rahoitustason välisestä erotuksesta.

DAX on Euroopan keskeinen osakeindeksi

Globaalissa markkinataloudessa eri maiden taloudet ovat riippuvaisia toisistaan. Isot yritykset harjoittavat kansainvälistä kauppaa, ja globaalit yhteydet johtavat siihen, että eri maiden osakeindeksit liikkuvat osittain samaan suuntaan keskenään.

Toisaalta Suomi on reunamarkkina ja Euroopan mittakaavassa aivan keskeinen Saksan DAX –indeksi on OMXH25-indeksiä astetta vakaampi valinta. Saksa on euroalueen suurin talous. Tästä Saksan keskeisestä asemasta Euroopan markkinoilla on se seuraus, että DAX-indeksi on keskeinen mittari paitsi Saksan niin myös Euroopan talouden tilasta.

Osakesalkun suojaaminen käytännössä

Tässä kahden kohdan lista miten osakesalkun voi käytännössä suojata.

Opettele ja varmista, että ymmärrät miten Unlimited Turbot toimivat, ja mikä niiden sisältämä riski on. Tutki DAX-indeksin käyttäytymistä sekä sijoitussalkkusi kokonaisuutta ja valitse sopiva rahoitustaso. Mitä lähempänä rahoitustaso on, sitä suuremman vipuvaikutuksen saat. Samalla riski pääoman menettämisestä kuitenkin kasvaa.

Yksinkertainen esimerkkilaskelma aukaisee perusidean. Oletetaan sijoittajalla olevan 10 000 euron salkku, josta 9 000 euroa on osakkeissa ja 1000 euroa käteisenä.

Sijoittaja ostaa tuhannella eurolla Unlimited Turbon, jonka arvo on sidottu DAX-indeksiin ja jonka rahoitustaso on 15 prosenttia DAX-indeksin nykyarvoa korkeammalla tasolla.

Mikäli DAX indeksi nousee 15 prosenttia, menettää sijoittaja Unlimited Turboon sijoittamansa 1000 euroa. Toisaalta hajautetun osakesalkun arvo olisi samassa tilanteessa myös noussut kokoluokkaa 9000 *15% = 1350 euroa.

Mikäli DAX-indeksi puolestaan laskisi 15 prosenttia, kasvaisi Unlimited Turbon arvo 2000 euroon. Tämä kompensoisi sitä kurssilaskun tuomaa arvon menetystä minkä, sijoittajan varsinainen osakesalkku kokisi. Tilanteessa sijoittajan osakesalkusta siis sulaisi kokoluokkaa 1350 euroa, mutta Unlimited Turbo vastaavasti nousisi 1000 euroa.

Todellisuudessa sijoittajan Unlimited Turbosta saama tuotto olisi alempi, koska vivutettu tuote sisältää lainaa. Käytännössä lainan korkokulu vähennetään tuotteen myyntihinnasta. Sitä ei siis tarvitse maksaa erikseen.

Riskit

Vaikka voimakas kurssiheilunta ei itsessään syö Unlimited Turbon tuottoja, voi voimakas kurssiheilunta johtaa rahoitustason saavuttamiseen ja sitä kautta koko sijoitetun pääoman menetykseen.

Unlimited Turboon ei pidä sijoittaa, mikäli sen riskiä ei ymmärrä. Toisaalta Unlimited Turbon riski sisältämä riski on suhteellisen helposti ymmärrettävissä ja selkeästi määritelty. Oikein käytettynä Unlimited Turbo soveltuukin hyvin sijoittajan kokonaisriskin hallintaan.

Unlimited turbo on knock-out warrantti, jonka rahoitustaso ja stop loss -taso ovat samat.

Tutustu Unlimited Turboihin täältä

Nordnet Markets

Nordnet Markets -tuotteilla voit käydä kauppaa joko vivulla tai ilman. Markets tarjoaa Suomen suosituimmat viputuotteet, joiden kautta voit treidata laajaa valikoimaa sijoituskohteita ympäri maailman. Valikoimaan sisältyy osakkeita, hyödykkeitä ja indeksejä. Välityspalkkio on 0 euroa kaikista yli 100 euron kaupoista.

Markets-tuotteilla voit käydä kauppaa normaalia eurooppalaista osakekaupankäyntiä laajemmilla aukioloajoilla, klo 09.15-21.00.

Nordnet Markets tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman pörssilistattuja tuotteita, joilla voit käydä kauppaa ilman välityspalkkioita. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infront Web Traderin) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.