Verkko-ostosten tekeminen on lisääntynyt viime viikkoina huomattavasti suomalaisten viettäessä aikaa kotona.

Vertailusivusto ShopAlike.fi on suorittanut tutkimuksen, josta selviää

suomalaisten ja muiden eurooppalaisten kulutuskäyttäytyminen koronarajoitusten ja -suositusten aikana. Listauksesta selviää mitä tuotteita Suomessa ja 12 muussa Euroopan eri maassa on haettu eniten ShopAliken vertailusivustoa apuna käyttäen. Tulokset perustuvat ShopAliken tuotesivujen kävijämääriin.

Kuntosalien, päiväkotien ja koulujen suljettua suomalaisia kiinnostavat selvästi nyt kotikuntoiluun tarkoitetut urheiluvälineet sekä lasten kanssa yhdessä tekemiseen liittyvät tuotteet. Tuotesivujen kärkipäässä suurimman kävijämäärän onkin tuottanut palapelit, jota seuraavat käsipainot ja kahvakuulat.

Kotipihalle haetaan lisäksi trampoliineja, grillejä ja jalkapallomaaleja. Myös ensiaputarvikkeiden sivulta löytyvät kuumemittarit, kasvomaskit ja käsihuuhteet kiinnostavat suomalaisia. Kauneushoitoloiden ovien sulkeutuessa manikyyrituotteet ovat päässeet myös top 10 eniten kävijöitä saaneiden tuotesivujen joukkoon.

Palapelit Käsipainot Kahvakuulat Ensiaputarvikkeet (kuumemittarit, kasvosuojat jne.) Trampoliinit Levypainot Manikyyrituotteet Grillit Rullaluistimet Jalkapallomaalit

Kotikuntoilu on suosittua myös muissa Euroopan maissa

Kotikuntoilu näyttää olevan suosittua monessa Euroopan maassa, myös Ruotsissa, jossa säännökset ovat olleet huomattavasti löysemmät. Monessa maassa haetaankin käsipainoja. Tanskalaisia taas kiinnostavat punnerruspenkit. Espanjassa, jossa ulkonaliikkumissäännöt ovat

olleet tiukat, etsitään eniten polkupyörien harjoitusvastuksia sisällä pyöräilyyn.

Tšekeissä ja Slovakiassa kotoaan poistuvien on pakko suojata kasvonsa ja kaulurit ovatkin nousseet molemmissa maissa listan kärkipäähän. Siinä missä Saksassa kaivataan hiivaa leipomiseen, ovat Puolassa Suomen ohella palapelit nousseet hittituotteeksi. Italiassa taas kumihanskat kiinnostavat sivuston käyttäjiä.

Tietoa tutkimuksesta

Tiedot perustuvat ShopAliken omaan tietokantaan ja eniten kävijöitä saaneisiin tuotesivuihin koronarajoitusten tai -suositusten alkamisen jälkeen (tuotesivujen kävijämäärien prosentuaalinen nousu rajoitusten/suositusten asettamisen jälkeen). Suomen tiedot on kerätty näin ollen ajalta 12.3.-5.4.2020 ja verrattu saman pituisen aikavälin kävijämääriin ennen rajoituksia (16.2.-11.3.2020).

Muiden maiden tiedot on kerätty siitä päivästä asti, kun maan hallitukselta on tullut virallinen ilmoitus tai suositus rajoitteista. Tutkimuksen ajankohdat vaihtelevat sen vuoksi maakohtaisesti. ShopAlikella on liiketoimintaa 13 Euroopan maassa ja sivusto kattaa tuotteita aina huonekaluista vaatteisiin. Saksassa toimiva LadenZeile.de on

yrityksen ainoa sivusto, joka tarjoaa valikoimassaan myös ruokatarvikkeita.

ShopAlike.fi on shoppailusivusto, joka kokoaa eri verkkokaupat ja niiden tuotteet yhteen osoitteeseen.