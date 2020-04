Yritys- vai omistaja-arvo?

Monelle yrittävälle yrityksen ja omistajan arvon näyttäytyy samana.

Aika usealla yrittäjällä onkin omat ja yrityksen rahat vakuuksien ja tienaamisen näkökulmasta ristissä.

Menestyvät yrittäjät kertovat laittavansa itsensä likoon yrityksen puolesta jokaisena vuorokauden tuntina. Silti omistaja-arvo voi kehittyä yrittämistä paremminkin eriyttämällä ja ymmärtämällä yrityksen ja omistajan arvon erot.

Kehitys käynnistyy kun yrittäjä oivaltaa aloittaa kivualiaan matkan yrittäjästä omistajaksi. Silloin ryhdytään pohtimaan omistajan tavoitteita, roolia, tekemistä ja onnistumista osana ja ilman yritystä.

Richard Branson loi brändin, joka levittäytyi usealle eri toimialoille. Hän on kertonut ydinosaamisekseen rekrytoinnin. Hän käytti aikansa ja osaamisensa parhaiden ihmisten löytämiseen eri toimialoille.

Joskus yksi omistajan viisas päätös vuodessa tuottaa paljon enemmän kuin koko työaika käytettynä yrityksen kehittämiseen. Jos omistavan mielessä hän on ainoa, joka pystyy yritykseen tuottamaan lisäarvoa, on yrityksessä jotain pahasti pielessä. Yleensä kysymys on omistamisen, johtamisen ja kehittämisen sekamelskasta, josta ei tule mitään ilman jatkuvaa riehumista osana metsäpaloa.

Moni meistä kokee yrittäneensä, kun antaa kaikkensa, kaiken aikaa, kaikkiin asioihin, eikä ole enää yhtään enempää annettavana asioille.

On olemassa toisenkinlainen tie. Kutsun sitä ”ammattimaiseksi omistajuudeksi,” joka näyttäytyy ammattimaisena ja systeemisenä prosessina. Siinä asioita yritetään tehdä suunnitelmallisesti, analyyttisesti ja jatkuvasti asioita kehittäen ja kyseenalaistaen. Yhden pään sijaan yritetään käyttää mahdollisimman montaa eri päätä eri asioissa, tilanteissa ja ongelmissa. Tuloksia mitataan sekä yritys- että omistaja-arvon kehittymisenä.

Mitä jos sinullakin olisi ikuinen Vappu täynnä samaan suuntaan marssivia superosaajia?