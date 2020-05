Analyysi: Voiko tasaisempaa osinkokonetta olla kuin Kemira?

Kemiran Espoon tutkimuskeskus. Kuva: Kemira Oyj

Kuukauden osake: Kemira

Tulos on kasvanut, kurssi on pakittanut, sijoittajan kannattaa olla hereillä.

Kemianyhtiö Kemira on kiintoisa prosessiteollisuuden toimija, johon koronakriisi vaikuttaa eri tavoin mutta kokonaisuutena maltillisesti.

Uhanalaisin haara Kemirassa on liuskeöljyn ja -kaasun tuotannossa käytettävät kemikaalit. Kun raakaöljyn hinta maailmanmarkkinoilla on tullut alas, viime vuoden 60 dollarin tasolta per tynnyri (159 litraa) nykyiseen n. 20-30 dollariin, myös liuskeöljyn ja -kaasun tuotannon kannattavuus on heikentynyt ratkaisevasti.

Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotannon arvioidaan putoavan tänä vuonna päivätasolla 2,1 miljoonaa barrelia (vastaa 2 % globaalista öljyntuotannosta) verrattuna koronavirusta edeltävään ennusteeseen. (lähde: The Guardian 17.4.2020)

Kun katsotaan Kemiraa kokonaisuutena, liikevaihto tammi-maaliskuussa 2020 oli 642 miljoonaa euroa, laskua vuoden takaisesti 1 prosentti.

Liikevaihto ja operatiivinen käyttökate jakaantuvat:

Pulp & Paper (sellu- ja paperikemikaalit): liikevaihto 378 (59 %), käyttökate 60 milj. e

Industry & Water (teollisuus- ja vesikemikaalit): 264 (41 %) ja 48 milj. e

Yhtiön operatiivinen liikevoitto kasvoi jopa 21 prosenttia 61 miljoonaan. Tämä johtui raaka-ainehintojen laskusta erityisesti polymeeritoiminnassa, sähkökustannusten laskusta, alhaisemmista varastojen jaksotuksista ja uusien investointien tehostavasta vaikutuksesta. Näitä investointeja ovat olleet Kiinan AKD-vahan* investointi ja Alankomaiden polymeerituotannon laajennusinvestointi.

*) AKD-vaha on pääosin uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu liimausaine, jota käytetään estämään nesteiden imeytyminen kartongin ja paperin valmistuksessa. / tilinpäätös 2019

Kaikkiaan yhtiön investoinnit 2019 olivat 201 miljoonaa euroa (2018: 150). Investoinneista kaksi kolmannesta oli laajennus- ja parannusinvestointeja, yksi kolmannes ylläpitoinvestointeja.

Mitä yhtiö lausuu liuskeöljystä?

Kemiran Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 16 prosenttia 52 miljoonaan euroon, eli sen osuus Industry & Water -segmentistä oli 20 prosenttia ja koko Kemiran liikevaihdosta 8 prosenttia.

Yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnan alhaisemmista myyntimääristä ja -hinnoista sekä epävarmoista näkymistä.

Toisaalta vedenkäsittelyliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) korkeampien myyntimäärien ja Pohjois-Amerikan korkeampien myyntihintojen johdosta.

Samalla kun Industry & Waterin operatiivinen käyttökate parani kolme miljoonaa ja liikevoitto miljoonan, isommassa segmentissä eli Pulp & Paperissa sekä operatiivinen käyttökate että operatiivinen liikevoitto pomppasivat 9,5 miljoonaa, syinä edellä mainitut laskeneet raaka-aine- ja sähkökustannukset sekä AKD-vahan investointi.

Osinkokone

Kemirassa oli jo neljä vuotta sitten, keväällä 2016, se tilanne, että osinko oli ollut 0,53 euroa osakkeelta viimeiset viisi vuotta, eli tilikauden 2011 osingosta lukien. Myös tilikausilta 2016-2018 maksettiin saman verran osinkoa.

Nyt yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 0,56 euron osingosta, joka maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,28 euroa irtosi juuri 6.5. hallituksen päätettyä siitä 5.5. Toisen erän alustava irtoamispäivä on 28.10. Eli sitä ennen osake pitää olla hankittuna, jos osinkoa mielii saavansa.

Jos toinen erä on myös 0,28 euroa osakkeelta, kokonaisosinko nousee 0,56 euroon eli 5,7 prosenttia. Kemiran osakemäärä ilman omia osakkeita on 152,9 miljoonaa, joten osinko olisi 0,56 euron osakekohtaisella osingolla 85,6 miljoonaa euroa.

Kemiran tavoitteena on ”jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa”. Kemiran kurssi on ollut yhtä stabiili kuin osinko, ei ehkä positiivisessa mielessä, koska monet osakkeet ovat kohonneet 8 vuodessa.

Mutta ei Kemira ole tullut isosti alaskaan koronakriisissä! Tai tuli maalikuussa mutta oli pörssin rivakimpia nousijoita huhtikuussa.

Kemiran kurssikehitys (e) 5.5.2012 – 5.5.2020. Lähde: Nasdaq OMX Nordic

Kuvaajasta näkyy, että pääsääntöisesti 10-12 euron ympäristössä on pyöritty viimeiset 8 vuotta. Vakaa kurssikehitys silti sallittakoon, silla myös riskitaso globaalisti hajautuneessa, myös yhdyskuntainfrastruktuuria palvelevassa liiketoimintaportfoliossa on rajallinen.

Pihvi on juuri osinko. 0,53 euron osingolla osinkotuotoksi on muodostunut viitisen prosenttia. Se on kosolti yli inflaation. Tulostaso on viime vuosina parantunut; operatiivinen liikevoitto kohosi 174 miljoonasta 224 miljoonaan euroon vuodesta 2018 vuoteen 2019. Kohentunut kannattavuus – vaikka tulos kokisi toimialoittaisia notkahduksia – lataa toiveita myös kurssinousulle koronatilanteen rauhoittuessa.

Velkaa on mutta ei liikaa

Kemiran markkina-arvo on nykyisellä 10,9 euron kurssilla 1,7 miljardia euroa. Korollista velkaa oli maaliskuun lopussa 986 miljoonaa, josta vuokrasopimusvelkoja 133 miljoonaa (IFRS 16). Nettovelka (korolliset velat miinus rahavarat) oli 816 miljoonaa ja oma pääoma 1,2 miljardia.

Nettovelkaantumisaste on täten hyvätasoinen 67 prosenttia ottaen huomioon, että yhtiö toimii pääomavaltaisella alalla ja sillä on 64 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa sekä kolme tutkimuskeskusta. Yhtiön tavoitteena on pitää luku velkaantumisaste alle 75 prosentissa.

Ennustettava liiketoiminta

Kaikkiaan Kemiran toiminta on melko ennustettavaa, koska asiakassopimukset ovat tyypillisesti yli vuoden pituisia, yhtiö palvelee prosessiteollisuuden ja infrastruktuurin keskeisiä prosesseja ja yhtiöllä on hyvä markkina-asema.

Yhtiön toimialoista vedenkäsittely-, sellu-, pehmopaperi- ja pakkauskartonkikemikaalien kysyntä on vakaata ja näkymät yleisellä tasolla hyviä. (vrt. tarkemmin esim. sijoittajasuhdejohtajan Q1-videohaastattelu suomeksi, kohdasta 7-8 min).



Yhtiö kilpailee skaalaeduilla niin sanotuissa bulkkituotteissa, kuten suuressa osassa vedenkäsittelykemikaaleja sekä sellun valkaisussa. Toisaalta pakkaus-, kartonki- ja pehmopaperikemikaalien kilpailuetuina korostuvat palvelu ja laatu.

Yhtiön liiketoiminta ei ole kärsinyt koronaviruspandemian rajoitustoimista merkittävästi. Keskeisin isku yhtiötä kohtaan on todennäköisesti tulossa liuskekaasu- ja liuskeöljyteollisuutta palvelevasta toiminnasta.

Kemira perui näkymänsä vuodelle 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä 27.4. Näin on tehnyt moni muukin iso pörssiyhtiö. Se ei tarkoita, etteikö Kemira olisi kiinnostava osake arvioida varsinkin, kun osakekurssi on viidenneksen alempana kuin loppuvuonna 2019.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

