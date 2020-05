Talousviisas.fi-sivusto laati kyselyn lukijoilleen pankkien tarjoamista asuntolainojen marginaaleista. Kysely toteutettiin verkossa tässä kuussa. Vastauksia sivusto sai 135 lukijalta. Vastaajista valtaosa oli ottanut lainansa tämän ja viime vuoden aikana, joten kyselyn tulokset kuvastavat lähiajan tilannetta.

Kyselyn mukaan markkinoiden alhaisin marginaali oli vain 0,25 prosenttia korkeimman ollessa 1,1 prosenttia.

Kyselyn perusteella Nordea on asuntolainan marginaaleissa edullisin pankki. Sen lainamarginaali oli alhaisin keskiarvolla että mediaanilla mitattuna. Pankin mediaanimarginaali oli 0,45 prosenttia ja keskiarvomarginaali oli 0,49 prosenttia.

Ålandsbanken oli puolestaan vertailun kallein, mutta Talousviisas-sivuston mukaan on syytä huomata, että Ålandsbankenia koskevia vastauksia oli erittäin vähän. Kolmesta suurimmasta pankista OP oli kallein.

Talousviisas-sivusto epäilee, että OP:n bonusjärjestelmän saattaa selittää osan korkeammista marginaaleista, sillä OP:llä on ollut tapana myydä korkeampaa hintaansa bonusjärjestelmän kautta niin, että lainanhoidon ja vakuutusten kokonaishinta on silti kilpailukykyinen muihin verrattuna.

Lue lainamarginaalivertailun tulokset kokonaisuudessaan Talousviisas.fi-sivuilta.

