Autojen rekisteröinnit romahtivat – merkkikohtaiset erot suuria

Uusien autojen rekisteröinnit laskivat rajusti lähes kaikilla suosituilla henkilöautomerkeillä. Poikkeuksiakin löytyy.

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne vähentää ensirekisteröintejä muutaman kuukauden viiveellä, sillä vielä huhtikuussa rekisteröitiin pääosin 2–4 kuukautta sitten tilattuja autoa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

”Uudet ensirekisteröinnit lähes puolittuvat lähikuukausien aikana, sillä uusien autojen asiakastilaukset ovat viime viikkojen aikana olleet alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla”, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Huhtikuun aikana rekisteröitiin 5 981 uutta henkilöautoa, joka on 38,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Uusia henkilöautoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 34 252, joka on 11,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Myös käytettyjen autojen kauppa oli selvässä laskusuunnassa – käytettyjä henkilöautoja myytiin huhtikuussa 42 652, joka on 18,5 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan uusien autojen rekisteröintien on ennakoitu huhti-elokuussa jäävän alle puoleen keskimääräisestä tasosta.

Ensirekisteröintien romahtamisella on siten kauaskantoiset vaikutukset autokantaan, sillä autokannan uusiutuminen riippuu ensisijaisesti uutena ensirekisteröitävien autojen määrästä. Autoalan tiedotuskeskus laskee, että mikäli uusien autojen ensirekisteröintien määrä on jäämässä 85 000 henkilöautoon, autokannan keski-ikä kasvaa kuluvana vuonna noin 0,4 vuodella. Autokannan keski-ikä on jo nyt Suomessa yksi Länsi-Euroopan korkeimmista, 12,2 vuotta.

Suosituimmista henkilöautomerkeistä suurin osa menetti tammi-huhtikuun aikana ensirekisteröintejä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuitenkin kymmenestä suosituimmasta automerkistä BMW onnistui kasvattamaan ensirekisteröintejä lähes 36 prosenttia tammi-huhtikuun aikana.