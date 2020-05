Budjetointi on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Taantuma koskettaa meitä kaikkia.

Elämässämme on tällä hetkellä kaksi suurta epävarmuutta aiheuttavaa asiaa: Mitä COVID-19-pandemialle tapahtuu ja miten se tulee vaikuttamaan talouteen? Jos koronakriisi sysää talouden lamaan, mitä tämä tarkoittaa työpaikkojen ja toimeentulomme kannalta? Ja mitä nyt kannattaisi tehdä valmistautuakseen pahimpaan taloudellisesti?

Jotkut meistä ovat jo joutuneet tehdä muutoksia kulutustottumuksiin kriisin vuoksi, kun taas toisten taloudellinen tilanne on turvasatamassa säästöjen tai etätyön tuomien mahdollisuuksien vuoksi. Kukaan ei kuitenkaan ole immuuni taantuman vaikutuksilta, siksi nyt onkin korkea aika arvioida budjetit uudelleen ja laittaa sukan varteen enemmän säästöjä jemmaan. Tässä kolme vinkkiä budjetointiin.

Kohtele tulojasi kuin ne olisivat väliaikaisia

Älä ota nykyisiä tuloja itsestäänselvyytenä. Se, mitä ansaitset tällä hetkellä, on väliaikaista. Jos ansaitset vähemmän kuin toivoisit, tulevaisuudessa palkkasi saattaa nousta ylennyksen tai uuden työpaikan myötä, tai jos olet tyytyväinen nykyisiin tienesteihisi, älä oleta, että rahan virtaaminen sisään jatkuu loputtomiin.

Tämän ajattelutavan tärkeys korostuu taantuman aikana, kun kukkarojen nyörit kiristyy ja työpaikkojen löytäminen vaikeutuu. Omia tuloja kannattaa kohdella niin kuin niiden tulisi venyä ja riittää pitkälle ajalle. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki harkinnanvaraiset menot tulisi poistaa budjetista, mutta omat kulutustottumukset kannattaa tuoda mikroskoopin alle; voisiko jotain turhia kuluja leikata? Ylimääräiset eurot siirretään hätävaroihin.

Rahan säästäminen nyt on arvokkaampaa kuin sen käyttäminen tulevaisuudessa

Monet vähittäiskauppiaat tarjoavat parhaillaan alennusmyyntejä houkutellakseen asiakkaita ostamaan lisää. Aleostos ei kuitenkaan ole järkevin taloudellinen siirto.

I will teach you how to be rich -kirjan kirjoittaja Ramit Sethi suosittelee säästämään ja perumaan loppuvuoden isommat suunnitelmat, kuten häät tai matkan, vaikka siitä aiheutuisi myöhemmin korkeampia kustannuksia. ”Lisääntyneen työttömyyden ja epävarmuuden vuoksi taskussa oleva raha on arvokkaampaa nyt kuin tulevaisuudessa”, Sethi kertoo The New York Timesille.

Neuvoa kannattaa soveltaa kaikkiin isompiin ostoihin. Jos huomaat huippudiilin vaikkapa autokaupassa, auton ostaminen kannattaa siirtää tulevaan, vaikka auto olisi silloin kalliimpi. Nyt ei kannata investoida suuria summia kuin välttämättömyyksiin.

Kokeile budjetointia kuukauden ja arvioi tilanne uudelleen

Jos olet huolestunut kauan taloutesi kestää pandemian jatkumista tai taantumaa, riippumatta siitä missä jamassa taloutesi tällä hetkellä on, testaa budjetointia 30 päivää ja arvioi tilanne uudelleen sen jälkeen. Leikkaa kaikki ylimääräiset menot kuukaudeksi ja kysy itseltäsi kuun loputtua: Olisiko menoja voinut vähentää entisestään? Teitkö ostoksia, joita kaduit myöhemmin? Olisiko sinun pitänyt ostaa jotain, muttet ostanutkaan? Kuinka budjettisi vaikutti elämänlaatuusi?

Arvioinnin jälkeen on aika tehdä seuraavan 30 päivän budjetti. Jatka samaan malliin seuraavana kuukautena säästäen kaikki ylimääräiset eurot, sillä oli taloutesi nyt missä tilassa tahansa, on korkea aika varautua epävarmaa tulevaisuutta varten.

Lähde: Lifehacker.

