USA:n keskuspankista on tullut pääomamarkkina ja talouteen on syntynyt ”rahoitusmarkkinasosialismi”. Näin väittää ekonomisti Tuomas Malinen.

Taloustieteen dosentti, Gns Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen on tullut viime aikoina tutuksi suurelle yleisölle synkistä talousennusteistaan. Malisen mukaaan koronakriisi johtaa rajuun bruttokansantuotteen romahdukseen. Pandemian ja talousromahduksen yhdistelmä luo Malisen mukaan poikkeuksellisia uhkia myös kansainväliselle logistiikalle.

Malinen on todennut aiemmin, että toiveet V-tyylisestä elpymisestä koronakriisissä voidaan unohtaa. Yrityksen mukaan taloutta ei vain voi sulkea ja sitten ”käynnistää” kuin napista painaen. Sulkujen purkamisen jälkeen talous kyllä varmasti “pomppaa”, mutta vain väliaikaisesti. Malisen mukaan massiiviset irtisanomiset, joita on jo tapahtunut kaikissa maissa, joihin virus on voimakkaasti iskenyt, aiheuttavat suuria negatiivisia shokkeja kulutukseen ja tuotantoon. Nämä kertyvät sekä yksittäisissä kansantalouksissa että maailmantaloudessa.

Malinen on vieraana Jari Sarasvuon Trainers’ House Mojo Studion ensimmäisessä Kassandran huuto -ohjelman jaksossa. Sarasvuo luki GnS Economicsin uusimman raportin ja päätti testata Malisen ja GnS:n näkemystä taustakeskusteluin taloustieteilijöiden kanssa.

Malinen kertoo haastattelussa, että euro tulee hyvin suurella todennäköisyydellä romahtamaan ja edessä on pankkikriisi. Euron pelastaminen edellyttäisi euromaissa yhteistä verotusta ja yhteisiä velkoja.

Malisen mielestä sijoittajien kannattaa ostaa nyt fyysistä kultaa.

Kassandran huuto on Trainers’ Housen ja Jari Sarasvuon uusi talkshow. Siinä ”väärinymmärretyt oraakkelit” pääsevät jakamaan näkemyksensä maailman nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ohjelma lupaa tarjota ”häiritseviä – ja siksi kiinnostavia – ajatuksia, jotka pakottavat sinut huomioimaan asioita, joita et muuten hoksaisi pohtia”.