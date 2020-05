Etämatkustus tuo helpotusta, kun kova kaukokaipuu iskee päälle

Ohjaa matkaopasta livenä ja koe Färsaaret omalta kotisohvalta.

Koronavirus on aiheuttanut matkailualalle ennennäkemättömiä vaikeuksia. Huoli menetetyistä asiakkaista on suuri. Ei matkailu kuitenkaan koronapandemian vuoksi kokonaan lopu. Kaikkien huulilla oleva kysymys tällä hetkellä onkin, milloin maailma palaa ennalleen? Entä milloin pääsemme matkustamaan ja miten?

On tehtävä vielä mittava määrä töitä viruksen nujertamiseksi, ennen kuin matkustajat pääsevät liikkumaan jälleen maasta toiseen. Uuteen arkeen pääseminen tulee viemään aikaa, kertoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Ylelle. Aaltola pohtii, että rajattoman maailman ajat taitavat olla ohi.

”Säikähdys on ollut niin suuri, että ei luoteta matkustamiseen ilman esteitä. Vaikea kuvitella, että nopeasti entiseen tilanteeseen päästäisiin. Tuskin koskaan”, Aaltola kertoo Ylelle.

Tulevaisuudessa matkailusta voi tulla harvempien luksusta ja on todennäköistä, että matkustaminen kallistuu ainakin joksikin aikaa. Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yksi asia pysyy kuitenkin ennallaan; ihmisten matkakuume. Etämatkustus voi tuoda helpotusta, kun kova kaukokaipuu iskee päälle. Jos matkahammasta kolottaa kovasti, voit matkustaa etänä vaikkapa Färsaarille.

Unohda dronen lennättäminen tai Google Earthin käyttö, ohjaa sen sijaan matkaopasta livenä ja tutustu matkakohteen nähtävyyksiin omassa tahdissa.

Virtuaalinen matkakokemus Färsaarille

Färsaaret ovat kivinen 18 saaren vulkaaninen saaristo, jossa asuu 50 000 ihmistä. Kalastus ja vesiviljely ovat saaren perinteisiä toimialoja, mutta matkailusta on tullut saarelle yhä tärkeämpi tulonlähde. Viime vuonna saarilla vieraili 120 000 matkailijaa. Turismi pysähtyi koronaviruspandemian tuomien matkarajoitusten vuoksi. Saarella on raportoitu muutama sata koronavirustartuntaa, muttei yhtään kuolemaa.

Färsaaret tarjoavat nyt etämatkailua, jossa verkkovierailijat voivat hallita matkaopasta livenä. ”Katso vasemmalle, käänny oikealle…hyppää!”

Paikallisilla oppailla on päässään kypäräkamera, joka välittää liveä kuvaa vulkaanisen saaren nähtävyyksistä. Turisti määrää oppaan suunnan ohjaimen avulla älypuhelimellaan, tabletilla tai tietokoneella. Ohjain on varustettu myös hyppy- ja juoksupainikkeella.

Kuva: Kirstin Vang/ Visit Faroe Islands

”Jos pyydät heitä menemään vasemmalle, he menevät vasemmalle. Jos pyydät heitä hyppäämään, he hyppäävät. Jos pyydät heitä juoksemaan, he juoksevat. Ohjaat henkilöä ja päätät mitä haluat nähdä ja mihin haluat, että hän menee”, kertoo matkailun edistämiskeskuksen tiedottaja Levi Hanssen Remote Tourism -sivustolla.

Ideana on lisätä turistien ”ruokahalua”

Innovaation tarkoituksena on ylläpitää maailmanlaajuista mielenkiintoa yllä Pohjois-Atlantin saaristossa, joka on viime aikoina luottanut yhä enemmän turismista kertyneisiin tuloihin. Hanssenin mukaan lähes 50 000 ihmistä liittyi ensimmäiseen neljän tunnin virtuaaliseen matkailukokemukseen, joita tarjotaan tällä hetkellä ilmaiseksi.

”Ideana on lisätä ihmisten ‘ruokahalua’ ja saada heidät haluamaan kokea virtuaalikokemus tosielämässä”, Hanssen sanoo.

Etämatkailuun liittyy myös riskejä, sillä yksi turisti yritti saada oppaan hyppäämään mereen, mutta onneksi hän pysähtyi ajoissa. Aikaisemmilla retkillä on käyty alueen toiseksi suurimmassa kaupungissa Klaksvikissa ja suunnitelmissa on virtuaalisia kajakki- ja hevosretkiä.

”Selvitämme, olisiko mahdollista, että turisti voisi nousta helikopterin kyytiin ja pääsisi ohjaamaan lentäjää”, Hanssen kuvailee.

Kurkkaa, milloin seuraava virtuaalinen tutustumismatka käynnistyy.

Lähde: Remote Tourism ja Daily Mail.