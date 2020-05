Varainhoitoyhtiö Eliten mukaan maailman tunnetuin sijoittaja hyödyntää sijoitusstrategiassaan faktorisijoittamisen periaatteita.

Faktori on ominaisuus, joka vaikuttaa osakkeen odotettuun tuottoon. Faktorisijoittamisen tavoitteena on tietenkin tuottaa sijoittajalle markkinaindeksin ylittävää tuottoa.

Faktoreiden hyödyntäminen on monien tutkimusten ja faktoreihin pohjautuvien rahastojen tuottojen perusteella tarjonnut osakeindeksejä parempia tuottoja.

Faktorisijoittamisen periaate sisältyy maailmalla kovassa huudossa oleviin smart beta -indeksirahastoihin.

Faktoreita on kosolti

Akateeminen sijoitustutkimus on löytänyt ison liudan faktoreita, joilla osaketuottoja voidaan selittää ja ennustaa. Tyypillisiä faktoreita ovat arvo, osinko, laatu, hintavakaus, pieni koko ja kurssinousu.

Faktorit saattavat olla yrityksen tunnuslukujen lisäksi esimerkiksi makrofaktoreita. Tällaisia ovat esimerkiksi talouden kasvu ja inflaatio. Faktorit saattavat olla myös tyylifaktoreita, kuten esimerkiksi momentum.

Sijoitustutkimuksen tunnetun perusväitteen mukaan sijoittajaa saa korkeampaa tuottoa ainoastaan hyväksymällä enemmän markkinariskiä, jota mitataan beetan avulla. Tämän väitteen mukaan sijoittaja voisi siis käytännössä voittaa vertailuindeksin vain ottamalla enemmän riskiä.

”Eräiden sijoitustyylien markkinoita parempaa tuottoa ei voida kuitenkaan selittää pelkästään niiden beetojen avulla”, toteaa indeksisijoittamiseen erikoistunut sijoituspalveluyritysIndex Helsinki blogissaan.

IndexHelsingin mukaan uusimmissa sijoitustutkimuksissa on havaittu salkunhoitajien kyenneen voittamaan voittamaan yksinkertaiset vertailuindeksit – ei siksi, että salkunhoitaja olisi taitava – vaan siksi, että hän soveltaa jotain mekaanista sijoitustyyliä.

”Moni sijoittaja onkin tietämättään faktorisijoittaja noudattaessaan esimerkiksi korkeaan osinkoon tai matalaan arvostukseen perustuvaa sijoitusfilosofiaa”, toteaa puolestaan varainhoitoyhtiö Elite artikkelissaan.

Omahan oraakkelin sijoitusstrategia

Eliten mukaan Warren Buffettin, tuottojen on havaittu muodostuvan pääasiallisesti eri faktoreista ja järjestelmällisestä sijoitustyylistä, ei yksittäisistä osakevalinnoista.

”Tähän tulokseen päätyivät Frazzini, Kabiller ja Pedersen 2013 julkaistussa tutkimuspaperissaan Buffett’s Alpha. Yhtenä osana Buffettin sijoitustyyliä on ostaa edullisesti hinnoiteltuja osakkeita, joilla on vähäinen kurssiheilunta. Lisäksi Buffett on käyttänyt velkavipua sijoituksissaan”, Elite toteaa.

Elite tutki eri faktoreiden ominaisuuksia Suomen osakemarkkinoilla, minkä varainhoitoyhtiö rakensi tuottohakuisen mutta myös hyvää riskin ja tuoton suhdetta tavoittelevan osakesalkun.

”Strategiamme pohjautuu osittain Buffettin valitsemiin faktoreihin, eli haemme matalan arvostuksen ja vähäisen kurssiheilunnan osakkeita. Lisäksi päädyimme lisäämään kurssinousuun pohjautuvan faktorin. Näin saamme hajautusta eri faktorien avulla ja arvion mukaan strategia toimii eri markkinatilanteissa.”

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin maaliskuussa 2016.