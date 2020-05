Itsensä kehittäminen luo voimavaroja haastaviin tilanteisiin | SalkunRakentaja-podi | Jakso 37

Ihmiset ovat kiinnostuneita yhä ylenevissä määrin itsensä kehittämisestä; on transsendenttistä meditaatiota, ketogeenistä dieettiä, Wim Hof -hengitystekniikkaa ja kasapäin erilaisia self help -kirjoja ja guruja, joiden avulla omaa elämänlaatua voi parantaa. Monet maailman menestyneimmistä ihmisistä peräänkuuluttavat itsensä kehittämisen tärkeyttä. Voidaankin jo puhua maailmanlaajuisesta itsensä kehittämisbuumista.

SalkunRakentajan uusimmassa podissa Martina Akrenius ja itsensä johtamisen valmentaja Ilkka Koppelomäki keskustelevat mitä hyötyjä itsensä kehittämisestä voi olla ja mitä termi oikeastaan tarkoittaa. Entä onko itsensä kehittäminen pelkkää omaan napaan tuijottamista?