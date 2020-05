Kimmo Matikainen, sijoittaja

Yksityissijoittaja Kimmo Matikainen ottaa kesän rauhallisesti. Hän ei ole nähnyt koronakriisin tilaisuutta nostaa kunnolla osakepainoa.

Kimmo Matikainen on nähnyt finanssialaa monen eri tehtävän kautta. Hän aloitti sijoittamisen 1980-luvun lopulla, olleessaan töissä KOP:n omaisuudenhoitoyksikössä. 1990-luvun puolivälillä Matikainen teki töitä Alfred Bergillä back office -puolella kaupan selvityksessä.

Alfred Bergin jälkeen Matikainen hän myi dataa ja terminaaleja muun muassa finanssialalle Baswaressa ja amerikkalaisessa Dow Jones Markets –yhtiössä.

Vuonna 1998 Matikainen aloitti eQ Online -palvelussa meklarina ja myöhemmin hän vastasi kaupankäynnistä ja front office -toiminnoista. Teknokuplan hiljentämässä markkinassa vuonna 2003 Matikainen tarjoutui mukaan vauraampia yksityissijoittajia palvelevaan eQ- ja myöhemmin Nordnet Private Desk -meklaripalveluun. Tässä tehtävässä hän viihtyi peräti 13 vuotta.

Nordnetin jälkeen oli vielä yksi työtehtävä vajaan vuoden ajan United Bankersilla osakemeklarina, josta hän siirtyi pois täytettyään 50 vuotta.

Pian kolme vuotta Matikainen on toiminut yksityissijoittajana.

Markkinoiden mahdollisuudet riskejä pienemmät

Matikainen kertoo, että hän on sijoittajana aina keskittynyt Suomi-osakkeisiin.

”Tämä on perua siitä, että vedin toistakymmentä vuotta eQ:lla ja Nordnetissa varakkaita sijoittajia palvelevaa meklarideskiä, jossa Suomi-osakkeissa paino oli monilla suuri ja vuosien aikana tuli perehdyttyä moniin suomalaisyhtiöihin ja niiden seurannasta tuli rutiinia”, Matikainen.

Kolmen vuoden aika yksityissijoittajana on Matikaisen mukaan mennyt hyvin, vaikkakin viimeiset 1,5 vuotta hän on ollut mielestään liian varovainen.

Matikaisen sijoitussalkku on nyt arvoltaan noin 840 000 euroa. Miljoonan ylikin salkun arvo on käynyt, mutta huvilan hankinta ja verojen maksut ovat pitäneet sitä jo tovin aikaa alle miljoonassa.

Koronakriisi on nyt kaikkien sijoittajien mielissä, niin myös Matikaisen. Tilanteeseen yksityissijoittaja suhtautuu varovaisesti.

”Olen ollut jonkin aikaa sitä mieltä, että markkinan tarjoamat mahdollisuudet ovat riskejä pienemmät. Tämä oli minulla asenne jo ennen koronakriisiä. Tällä asenteella olen menettänyt sekä nousua että laskua. Salkun tuotto on 2000-luvulla ollut kaikkina muina vuosina positiivinen paitsi vuonna 2008.”

Kriisin puhjettua Matikainen otti 5-10 prosentin laskun jälkeen riskit alas, ja hän selvisi pahimmasta rytinästä. Toisaalta yksityissijoittaja ei ole myöskään nähnyt paikkaa iskeä ja nostaa osakepainoa kunnolla.

”Koronaviruksen toinen aalto olisi myrkkyä”

Osa sijoituksista on ollut selkeästi suojasijoituksia. Kulta on ollut yksi Matikaisen sijoituskohde kriisin aikana.

”Suojauduin käteispainoa nostaen sekä kultaa ja kullankaivajia lisäten. Olen tavannut ostaa kullankaivaja Barrick Goldia sekä kulta-etf:ää Wisdom Tree Physical Gold. Salkkuni on kuitenkin 2020 noin kolme prosenttia plussalla tässä vaiheessa. Tässä kävi siis niin kuin olen tavannut sanoa: nousu kuuluu erityisesti niille jotka ottavat laskun”, Matikainen kertoo.

Kultasijoittamisen puolesta on puhunut viime aikoina myös amerikkalainen suursijoittaja Paul Singer. Hänen mukaansa kullan tämän hetken markkina-arvo on huomattavasti todellista arvoa alhaisempi.

Entä miten tästä eteenpäin? Osakemarkkinat ovat jo elpyneet jonkin aikaa pahimmasta koronashokista, eivätkä markkinat näytä enää reagoivan negatiivisesti synkkiinkään makrolukuihin

Jatkuuko siis osakemarkkinoiden toipuminen vai onko edessä karhumarkkinan syveneminen?

Matikainen arvioi, että talous ei palaudu odotusten mukaan ja siksi hän ottaa tilanteen varovaisesti.

”Koronaviruksen toinen aalto ja uudet talouden rajoitustoimet olisivat myrkkyä. Mm. matkailu, lentoliikenne ja risteilybisnes ovat esimerkkejä toimialoista joiden toipuminen tulee viemään aikaa. Lisäelvytys ja poikkeukselliset uudet toimet ovat vaikeasti arvioitava asia.”

Reaalitalouden kehitys ja pörssin liike ovat Matikaisen mukaan vieneet historiallisen voimakkaasti eri suuntiin.

”Sitä en tiedä, mitä viisas raha tekee, mutta ahne hakeutuu pörssiin ja sitä en itse nyt isosti tee”, Matikainen kertoo. Yksityissijoittaja on ostanut viime aikoina vahvoja tulosraportteja julkaisseita suomalaisyhtiöitä.

”Salkussa on juuri nyt Suominen, QT Group ja Raisio. Suurin panos on kullassa ja käteistäkin on yli 400 000 euroa.”

“Sell in May and to to Kerimäki” on nyt Matikaisen motto. Kesän hän ottaa rauhassa ja markkinoille voi viisaus palata ehkä jo ennen syksyä, yksityissijoittaja tuumaa.