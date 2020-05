Uusi korkokatto ei laske luottokorttien korkoja

Pian voimaan tuleva lakimuutos alentaa pikavippien ja kulutusluottojen korkoa 10 prosenttiin vuoden loppuun asti. Korkokatto ei kuitenkaan ulotu luottokortteihin tai esimerkiksi autolainaan.

Eduskunta on parasta aikaa käsittelemässä hallituksen alkukeväällä tekemää esitystä väliaikaisen korkokaton asettamisesta. Kuluttajansuojalakia tullaan muuttamaan, jotta suomalaiset eivät ylivelkaantuisi koronapandemian jälkimainingeissa.

Koronavirus on vienyt suomalaisilta työpaikkoja ja heikentänyt monen toimeentuloa. Alkukevään aikana yli 130 000 suomalaista on ollut lomautettuna, ja YT-neuvottelujen piiriin on joutunut yli 400 000 ihmistä. Myös työttömien määrä on kasvanut.

Päättäjät ovat jo ryhtyneet toimeen suomalaisten talousahdingon helpottamiseksi. Yrityksille on jaettu tukipaketteja, ja kansalaisten luotonottoa halutaan suitsia. Jo entuudestaan velkaantuneiden kotitalouksien ei toivota ottavan enää lisää lainaa vakuudettomien pikavippien tai kulutusluottojen muodossa – tai ainakaan yhtä kallista lainaa kuin ennen.

Suoramarkkinointikielto loppuvuodeksi

Korkokattoesityksen jälkeen moni suomalainen kuluttaja varmasti heristi korviaan. Mitä ihmettä, halpeniko vanha autolaina nyt kertaheitolla?

Valitettavasti ei halventunut. Ensimmäisen julkisen keskustelukierroksen jälkeen korkokattoesitystä täsmennettiin koskemaan nimenomaan ei-hyödykesidonnaisia luottoja.

Esityksessä haluttiin rajoittaa myös pikavippifirmojen markkinointia. Käytännössä kaikkea pikaluottojen mainontaa ei tulla kieltämään, mutta markkinointia ei saisi kohdistaa suoraan hankalassa tilanteessa oleville ihmisille esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviesteillä.

Korkokatto saattaa sulkea lainahanat

Hallituksen esitys sai kannatusta yli puoluerajojen, mutta kaikissa kuulijoissa se ei synnyttänyt ainoastaan hurraa-huutoja. Monet huolestuivat, pystyykö tilapäisessä rahanpuutteessa oleva ihminen hankkimaan rahaa loppuvuoden aikana enää mistään.

Vuoden loppuun asti voimassa oleva 10 prosentin korkokatto on luotonantajille jo tiukka paikka. Pieni korko rajaa käytännössä lainaluukuilta kaikki ihmiset, joiden takaisinmaksukyky ei ole huippuluokkaa. Ja jos maksukykyä riittää, tuskin lainantarvekaan on huutava.

Käytännössä parhaassa tilanteessa ovat ne ihmiset, joilla on jo nyt käytössään jatkuva joustoluotto tai tililimiitti. Näissä luotoissa heinäkuun alusta lähtien tehdyt nostot olisivat automaattisesti uuden korkokaton piirissä, eli niiden korko olisi vuoden loppuun asti vain 10 prosenttia. Näissä luotoissa korko tulee alenemaan merkittävästi.

Pikavippien ja muiden vastikkeettomien kuluttajaluottojen korkokattoa rukattiin edellisen kerran viime vuonna. Tuolloin todellisen vuosikoron kattorajaksi määriteltiin 20 prosenttia ja vuotuiset lainakulut rajattiin korkeintaan 150 euroon.

Positiivinen luottorekisteri lähti valmisteluun

Lainamarkkinoille on tulossa muitakin muutoksia. Alalla on jo pitkään kaivattu positiivista luottorekisteriä, jonka avulla henkilön maksukykyä voitaisiin arvioida entistä luotettavammin. Samalla myös maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloa voitaisiin lyhentää.

Nyt oikeusministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan positiivisen luottotietorekisterin edellyttämää lainsäädäntöä. Rekisteri pyrittäisiin ottamaan käyttöön vaiheittain ja kuluttajaluottojen osalta jo kevään 2023 aikana.