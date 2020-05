Kulutusluoton hakijat usein jo ennestään pahoin velkaantuneita

Kulutusluoton hakijalla on tyypillisesti “kymppitonnien piikki auki”, ilmenee Asiakastiedon tutkimuksesta.

Kymmenet tuhannet suomalaiset hakevat viikoittain uutta kulutusluottoa. Asiakastieto Groupin positiivista luottotietoa tarjoavasta palvelusta tehdyn analyysin mukaan suuri osa uutta luottoa hakevista on ennestään pahasti velkaantuneita. Palvelussa ovat paria suurinta pankkia lukuun ottamatta mukana kaikki merkittävät kulutusluottoa myöntävät yritykset.

”Näemme palvelusta, että nyt luottomarkkinoilla aktiiviset kuluttajat ovat velkaantuneet jo moneen suuntaan. Uutta luottoa hakevilla on tyypillisesti vähintään kolme avointa kulutusluottoa ja niiden maksamatta oleva saldo yhteensä keskimäärin yli 20 000 euroa”, kertoo liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupista.

Muhosen mukaan lisäksi heillä voi olla asuntolainaa ja muut kiinteät kulut maksettavana.

“Tulojen määrä ja vakaus toki vaikuttavat hakijan maksukykyyn, mutta esimerkiksi keski- tai pienituloiselle nämä summat useimmiten kertovat jo ylivelkaantuneisuudesta. Uuden luoton myöntäminen olisi siis erittäin suuri riski”, Muhonen arvioi.

Positiivisen luottotiedon palvelusta on saatavissa 1,5 miljoonan kuluttajan tiedot. Suurin osa heistä lyhentää luottoja ajallaan, mutta tällä hetkellä 85 000 asiakkaalla on Asiakastiedon mukaan kulutusluottoja, joiden suoritukset ovat vähintään 60 päivää myöhässä. Uutta luottoa hakevista joka kymmenennellä on tällainen pitkä viive.

”Korkokaton alentaminen hallituksen esityksen mukaisesti 10 prosenttiin johtaisi näkemyksemme mukaan luottotarjonnan selkeään vähenemiseen. Tällöin luottoa eivät välttämättä saisi nekään kuluttajat, joiden maksukyvyttömyys on lomautuksen tai muun syyn takia tilapäistä. Luoton tarvetta muutos ei poista, ja erityisesti tällaisessa koronaepidemian tyyppisessä kriisitilanteessa yhteiskunnalla täytyy olla valmius tarjota heille muuta rahoitusta tilalle”, Muhonen pohtii.