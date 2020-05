Mitä rahataitoja koronakriisi opettaa lapsille?

Emme halua lasten yhdistävän rahaa pelkoon.

Koronaviruspandemia on ravisuttanut maailman taloutta ennen näkemättömällä tavalla. Monen perheen taloudellisella ahdingolla on tahattomia vaikutuksia lapsiin ja siihen, minkälaiset rahataidot heille muokkautuvat aikuisella iällä. Pitkäaikaistutkimukset ovat osoittaneet, että nuorella iällä kohdatut vakavat yhteiskunnalliset kriisit muokkaavat käyttäytymismalleja koko loppuelämäksi.

Aivan kuten Suuren laman aikana kasvaneet lapset, joista kasvoi hyvin säästäväisiä kuluttajia, myös koronaviruspandemia muokkaa nykynuorten käsitystä rahasta.

Kolmasosa Lasten ja nuorten säätiön kyselyyn vastanneista nuorista kertoo, että koronapandemia on saanut heidät ajattelemaan tulevaisuutta, ja joka neljättä nuorta huolestuttaa tulevaisuus enemmän kuin aiemmin.

Taloustaitojen opettamisen tärkeys korostuu kriisitilanteen keskellä

Lapset ovat todistamassa käännekohtaa maailman historiassa. Heidän äitinsä tai isänsä voivat olla yksi niistä 26 miljoonasta amerikkalaisesta, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi kriisin alkamisen jälkeen. Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kokoaikaisesti lomautettuja työttöminä työnhakijoina on tällä hetkellä yhteensä 161 854 ihmistä.

Deborah Goldberg, Massachusettsin valtion rahastonhoitaja, kertoo CNBC:lle, että lapset tulevat totta tosiaan oppimaan suunnittelun ja säästämisen tärkeyden.

Monien lasten vanhemmilla saattaa olla vaikeuksia maksaa laskuja ja ylimääräisistä menoista on pitänyt luopua. Elämä on arvaamatonta ja koskaan ei voi tietää, milloin perheen talous voi kääntyä nurinperin.

”Meidän on opetettava lapsiamme varautumaan tulevaisuuteen, etenkin kun kyse on taloudellisesta vakaudesta”, Goldberg toteaa.

Taitojen opettamisen tärkeys korostuu kriisitilanteen keskellä, jottei lapset yhdistä tulevaisuudessa rahaa pelkoon. Lapsille ja nuorille kannattaa opettaa taloustaitoja jo nuoresta iästä lähtien.

Tutkijat ovat havainneet, että 80 prosenttia aivojen kasvusta tapahtuu 3-vuotiaana. Cambridgen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset kykenevät ymmärtämään jo 3–4-vuotiaana rahan peruskäsitteitä. Lapsen taloudelliseen käyttäytymiseen liittyvät taidot ovat yleensä kehittyneet 7-vuotiaana.

Lapsena opitut rahataidot kantavat pitkälle aikuisuuteen saakka

Useimmat vanhemmat tietävät, miten tärkeää on opettaa lapsilleen vastuullisesta rahankäytöstä, mutta tietämisen ja toimimisen välillä on suuri ero. Nyt kriisin aikana toimiminen on vielä tärkeämpää.

”Taloutta ei tarvitse monimutkaistaa”, kertoo Kelly Ryan, State Street Global Advisorsin varainhoitoyhtiön päällikkö ja kolmen alle 10-vuotiaan pojan äiti CNBC:lle.

”Emme halua tylsistyttää lapsia, vaan herättää heidän mielenkiintonsa”, Ryan muistuttaa.

Pyydä lapsia laittamaan esimerkiksi viikkorahat kirkkaaseen purkkiin, josta he näkevät rahan määrän. Kun lapsi haluaa ostaa jotain, hän ottaa purkista rahaa ja näin näkee oston vaikutuksen.

Lapsen ikä kannattaa ottaa huomioon rahataitoja opettaessa. Lasten kasvaessa heille voi puhua tarkemmin säästöistä, sijoittamisesta sekä koroista. Kirjoista voi hakea apua, jos rahataitojen opettaminen tuntuu vaikealta.

”Jos pienenä oppii jo perus budjetin, niin uskon, että se tulee kantamaan pitkään sinne aikuisuuteen saakka”, talousvalmentaja Nina Nordlund sanoo.

Lapsille voi opettaa Nordlundin Lapset ja raha: Talouskasvatuksen aakkoset vanhemmille kirjastakin tuttua kolmen kirjekuoren menetelmää, jossa yksi osa viikkorahoista laitetaan säästöön, yksi osa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen ja loput voidaan tuhlata. Näin lapset oppivat Ninan mukaan tyydytyksen viivyttämistä ja ymmärtävät, että rahalla voidaan tehdä hyvää.

Loppujen lopuksi vanhempien on muistettava olla realistisia ja ymmärrettävä, että kaikki oppii eri tavoilla – varsinkin tämänhetkisessä kriisitilanteessa. Tärkeintä on puhua rahasta lapsille ja auttaa heitä ymmärtämään tilanteen, jos perhe kohtaa taloudellisia haasteita.

Lähde: CNBC.

Lue myös: Warren Buffet: Vanhemmat tekevät tämän virheen opettaessaan lapsilleen taloustaitoja.