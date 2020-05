Rengasyhtiön tammi-maaliskuun liikevoitto jäi selvästi analyytikoiden odotuksia heikommaksi.

Rengasyhtiön liikevaihto laski 280 miljoonaan euroon viime vuoden 340 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 16,5 prosenttia johtuen erityisesti Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen laskemiseksi tehdyistä toimenpiteistä, koronapandemian takia hidastuneesta taloudellisesta toiminnasta sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.

Liikevoitto oli 9,0 miljoonaan euroon viime vuoden 54 miljoonasta eurosta. Tulosromahdus oli selvästi analyytikoiden konsensusennusteita rajumpi, sillä konsensus odotti liikevoiton olevan 28 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen kertoo, että yhtiö aloitti vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimenpiteet Venäjän jakeluketjussa olevien korkeiden varastotasojen laskemiseksi helmikuussa ilmoitetun suunnitelman mukaisesti.

”Näillä toimilla sekä leudolla talvella ja neljänneksen loppua kohden voimistuneella COVID-19-pandemialla oli negatiivinen vaikutus Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon ja liikevoittoon. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta säilytimme vahvan asemamme Pohjoismaissa. Keski-Euroopassa markkinaosuutemme kesärenkaissa kasvoi. Raskaiden Renkaiden tulos oli vakaa”, Korhonen kertoo.

Osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa Nokian Renkaat aloitti toimet kulujen leikkaamiseksi hillitäkseen heikkenevän kysynnän negatiivisia vaikutuksia toimintaan.

”Toimiin lukeutuvat tuotannon pysäyttäminen, lomautukset, ylimmän johdon palkkojen leikkaus kuukaudeksi sekä kaikkien ei-kriittisten projektien lykkääminen. Tiukan kustannuskurin ja tehokkaan rahavirran hallinnan ohella seuraamme markkinoiden tilannetta jatkuvasti ja teemme tarvittavia lisätoimia sen mukaisesti”, Korhonen kertoo.

Tällä hetkellä yhtiö arvioi koronapandemian vaikuttavan merkittävästi vuoden 2020 toiseen neljännekseen, Korhonen kertoo.

”Taloudellisia vaikutuksia on vielä hyvin vaikea arvioida, sillä näkyvyys asiakas- ja kuluttajakäyttäytymiseen on vähäinen. Meillä on vakaa perusta, mukaan lukien arvostettu brändi, johtava asema kotimarkkinoilla sekä vahva tase, selvitä tästä vaikeasta tilanteesta.”

Rengasyhtiö perui taloudellisen ohjeistuksen maaliskuussa 2020 johtuen lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla. Meneillään olevista epävarmuuksista johtuen hallitus ei anna uutta ohjeistusta.

Tulospettymyksestä huolimatta Nokian Renkaiden osakkeella ei nähty tänään dramaattisia kurssimuutoksia.