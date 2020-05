Nordnetin ETF-kuukausisäästäminen muuttuu maksulliseksi

Nordnet on jo vuosien ajan profiloitunut piensijoittajien luotto osakevälittäjäksi ja pankki onkin tarjonnut loistavat eväät tämän toteuttamiseksi.

Nordnetin kanssa on voinut esimerkiksi solmia kuukausisäästösopimuksen ja sijoittaa kuluttomasti joko ETF-rahastoihin (pörssinoteeratut rahastot) tai normaaleihin rahastoihin. Tämä etu on ollut niin merkittävä, että sitä on voinut helposti markkinoida läheisille no-brainer valintana sijoittamisen aloittamiseen. Aina tähän päivään asti.

Kuukausisäästäminen on varmasti helpoin tapa aloittaa sijoittaminen ja sen etuna on se, että sen voi automatisoida täysin ja säästämällä tasasumman kuukausittain tulee ajallinen hajauttaminen hoidetuksi. Samaan hengenvetoon voi sanoa, että tapa on myös eräällä tavalla näkemystä ottava.

Säästäessäsi rahastoihin saman summan kuukausittain, tulee osuuksia hankittua enemmän laskumarkkinassa ja vähemmän pörssikurssien kivutessa ylös. Äärimmäisen helppoa ja nerokasta. Sama asia ei koske ETF-rahastoja, koska niitä voi ostaa vain kokonaisia osuuksia.

Nyt Nordnet on laittanut kapuloita pienillä euroilla sijoittavan piensijoittajan rattaisiin lanseeraamalla kiinteän 2,5 euroa/kk palvelumaksun ETF-kuukausisäästämiseen. Palvelumaksu aktivoituu 05.06.2020 ja se maksetaan jokaisena kuukautena, kun kauppaa käydään. Maksua ei siis peritä silloin, jos tililtä puuttuu rahaa ja ostos ei täten toteudu. Jos satut sijoittamaan useampaan eri ETF-rahastoon ja näistä hankinnoista osa toteutuu ja osa ei, niin tämä 2,5 euroa kulu veloitetaan silti.

2,5 euroa/kk palvelumaksu saattaa kuulostaa pieneltä ja pistää varakkaammat sijoittajat ihmettelemään köyhempien sijoittajien ulinaa, mutta valitettavasti tämä kulu helposti karkottaa pienillä euroilla sijoittavat ihmiset, kuten opiskelijat, pois ETF-rahastosijoittamisesta. ETF-rahastoihin sijoittamisen minimisummana on 50 euroa/kk, joten tämä 2,5 euron palvelumaksu on sijoitettavaan summaan suhteutettuna tähtitieteelliset 5 prosenttia.

En usko koskaan nähneeni näin suurta kulua minkään instrumentin ostamisessa. Vaikka tätä kulua ei veloiteta joka kuukausi, niin voin vain kuvitella piensijoittajan ihmetystä, kun ensimmäisen vuoden tuotto jääkin pariin prosenttiin, kun ETF-rahasto on samalla tuottanut 7 prosenttia. Osa saattaa tulkita tämän jopa kusettamiseksi, vaikka rahasto on tuottanut juuri sen minkä on ”luvannutkin”.

Vaikka palvelumaksu ei enää vaikutakaan ”ensimmäisen” vuoden jälkeen, niin tämä 2,5 euron palvelumaksu vähentää sijoitustesi tuottoa jopa 3 000 euroa 30 vuoden sijoitushorisontilla, kun säästät joka kuukausi saman 50 euroa. Enää tämä kulu ei kuulostakaan niin pieneltä? Sama vaikutus nähdään tietysti muillakin kuukausisäästösummilla. Olen laskenut valmiiksi muutaman esimerkin, mitä tämä palvelumaksu tarkoittaa 30 vuoden sijoitushorisontilla eri rahasummilla.

Säästetty rahasumma kuukaudessa 30 vuoden ajan Palvelumaksun aiheuttama lasku tuottoon kyseisenä aikana 50 € 2924 € 100 € 5701 € 150 € 8625 € 250 € 14472 €

Pitkän ajan voittajarahaston tai ETF-rahaston valinta on täysin mahdotonta ja tämän vuoksi siihen ei kannata käyttää kymmeniä tunteja aikaa. Taustatutkimus on riittävä, kun pystyy valitsemaan todennäköisen menestyjän. Piensijoittajan (ja yleisestikin kaikkien) onkin tärkeintä keskittyä kulujen minimoimiseen, koska se on todellisuudessa ainoa asia mihin voit vaikuttaa itse.

Monet ammattilaiset suosittelevat pitämään välityspalkkiot maksimissaan yhdessä prosentissa, minkä vuoksi ETF-kuukausisäästämisen suositeltavaksi minimisummaksi tulee 2,5 euron kuukausittaisella palvelumaksulla 250 euroa. Tämä on valitettavaa, koska jos olet aikaisemmin säästänyt esim. lapsesi lapsilisän (94,88 euroa/kk) ETF-rahastoihin, niin jää tämä merkittävästi alle järkevän säästösumman. Tämän vuoksi harkitsisin tässä tapauksessa mieluummin kuukausisäästämistä normaaleihin rahastoihin.

Pitää kuitenkin muistaa aina huomioida palveluntarjoajan aiheuttamat kokonaiskustannukset omaan sijoitustyyliin. Osakevälittäjät pyrkivät yleensä profiloitumaan tiettyä asiakaskuntaa ajatellen, jonka vuoksi esim. osakeostot, säilytys- ja hallintapalkkiot tai kokonaiskustannukset voivat olla alhaisia.

Joten vaikka Nordnet lisäsikin tämän kustannuksen ETF-rahastoihin, niin tarjoaa Nordnet edelleen ilmaista säilytystä, kuukausisäästämistä rahastoihin, verotustietojen toimittamista verottajalle ja esim. parhaimman podcastin eli #rahapodin. Nordnet ei tietenkään ole hyväntekeväisyysjärjestö, mutta kulu olisi saanut mieluummin olla vaikka 1 % / maks. 2,5 euroa. En usko, että mitään itkua olisi tässä tapauksessa tullut keneltäkään.

Pahoin pelkään, että Nordnet ampuu tällä hinnoittelua itseään pahasti jalkaan ja karkottaa asiakkaita.

Olen neuvonut kymmeniä ihmisiä sijoittamisen maailmaan ja onnekseni olen suositellut heille kaikille kuukausisäästämistä rahastoihin ETF-rahastojen sijaan. Voisin vain kuvitella sitä paskamyrskyä, jos joutuisin nyt ottamaan heihin yhteyttä, että btw, ei enää kannatakaan sijoittaa 50 euroa/kk ETF-rahastoihin, niin kuin olen aikaisemmin kehunut.

En pidä itseäni mitenkään ”influencerina”, mutta voin vaan kuvitella miten paljon tämä muutos on aiheuttanut harmaita hiuksia oikeasti tunnetuille somevaikuttajille. Sadat tai tuhannet seuraajat ovat voineet valita ETF-kuukausisäästämisen helppona tapana sijoittaa pienetkin summat tehokkaasti, mutta nyt se ei olekaan enää järkevää. Onnea vaan heille tämän myrskyn selvittämiseen.

Kirjoittaja on Nuorten Osakesäästäjien aktiivi ja Osinkoinsinööri-sijoitusblogin kirjoittaja.