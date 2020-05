Ohjelmistoala vaikeuksissa koronan vuoksi: ”Vain parhaat ja innovatiivisimmat menestyvät”

Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Peräti 70 prosenttia ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisista yrityksistä kertoo vaikeuksista uusien asiakkuuksien solmimisessa ja asiakkaat siirtävät myös jo sovittuja projekteja.

Ohjelmistoala on ollut vuosia Suomen talouden toimialojen kovin kasvaja. Suomalaiseen digiosaamiseen perustuvat vahvuudet ovat tukena koronakriisissäkin, mutta kriisi puree nyt ennennäkemättömällä tavalla myös alan yrityksiin. Ohjelmisto- ja e-business ry:n laajaan jäsenkyselyyn perustuva kevään 2020 Sykemittari kertoo suurista vaikeuksista.

”Alallamme on totuttu kertomaan hyviä uutisia eikä nytkään kannata maalata liian synkkää kuvaa. Fakta kuitenkin on, että koronakriisin kielteiset vaikutukset ovat alallemme ainutlaatuisen voimakkaita. Korona osuu meihin kipeästi ja yritykset tekevät tietenkin parhaansa selviytyäkseen”, kuvaa tilannetta Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Vaikeudet osuvat yrityksiin laajalla kirjolla. Erityisesti uusien asiakkuuksien solmiminen on vaikeutunut, kertoo 70 prosenttia yrityksistä. Sekä kotimaisista (59%) että kansainvälisistä (53%) asiakkaista yli puolet on siirtänyt asiakasprojektin alkamista, eli työntekijät eivät pääse kiinni uusiin töihin. Kotimaisista asiakkaista miltei puolet (41%) hakee alennuksia jo sovittuun työhön.

”Kyllä tämä on kaikkiaan todella kipeä isku. Esimerkiksi isojen asiakkaiden hinnanalennus- ja maksuaikavaatimukset rokottavat yrityksiä erittäin karulla tavalla. Jos joku olisi vähän aikaa sitten ennustanut, että 30% ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisista yrityksistä joutuu lomautusten tielle ja 10% jo irtisanomisiin, niin kukaan ei olisi uskonut”, painottaa Roiha.

Sykemittarin tärkeimpiä tuloksia. Lähde: Ohjelmisto- ja e-business ry.

Kasvajia saman verran kuin heikentyjiä

Myönteistäkin kerrottavaa löytyy sykemittarista, johon vastasi 115 suomalaista Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenyritystä huhtikuun aikana.

”Tässä vaikeassa tilanteessa on pieni ihme, että noin 40% yrityksistä arvelee pystyvänsä kasvuun jopa näiden vaikeuksien keskellä. Syytä tuulettamiseen ei kuitenkaan todellakaan ole, koska yhtä lailla 40% yrityksistä arvioi joutuvansa supistamaan toimintaansa. Iso isku on tulossa vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla”, ennakoi Roiha.

Kiitoksia lähtee julkiselle sektorille.

”Kielteiset vaikutukset näkyvät paljon suppeammin julkisen sektorin asiakkuuksissa kuin yksityisellä puolella, jossa leikkaukset ovat olleet nopeita. Valtiolla ja kunnilla on keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä digitalisoinnin avulla, mikä edistää yhteistä hyvää niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Leikkaukset julkisista digihankkeista olisivat merkittävä isku paitsi työllisyydelle myös koko Suomen tulevalle menestykselle”, arvioi Roiha.

Tukia haettu aktiivisesti – hyöty koko Suomelle

Business Finlandin tai ELY-keskusten kehittämis- tai tilanneselvitystukia ohjelmistoyrityksistä on hakenut yli 70 prosenttia. Roiha ei ihmettele hakemustulvaa.

”Yritysten aktiivisuus tässä on hyvin ymmärrettävää, kun katsoo vaikeaa tilannetta. Keskustelussa helposti unohtuu, että Business Finland voi lain mukaan myöntää rahoitusta vain tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Ja tämähän on juuri sitä tulevaisuuteen satsaamista, joka on ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisten yritysten DNA:ssa.”

Roihan mukaan suuri kuva on, että korona-ajan jälkeen kansainvälinen kilpailu asiakkaista tiukkenee ennennäkemättömäksi. Hänen mukaansa vain parhaat sekä innovatiivisimmat yritykset menestyvät.

“Siksi olennaista on se, että yritykset pyrkivät nyt kriisin keskellä kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi. On hyvin luonnollista, että tukien hakijoissa on paljon alamme yrityksiä, erityisesti kun tuissa on vahva digitaalinen painotus. Yritykset ovat toimineet sen mukaisesti. Ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisten yritysten kilpailukyky on koko Suomen parempaa kilpailukykyä”, toteaa Roiha.