Oletko jo valmistautunut koronakriisin jälkeiseen yritysmaailmaan?

Maailma valmistautuu uuteen normaaliin.

Sosiaalinen eristäytyminen. Omaehtoinen karanteeni. Näistä sanoista on tullut valitettavan tuttuja jokapäiväisessä elämässämme vuoden 2020 alusta lähtien. Koronaviruspandemia on muuttanut dramaattisesti maailmaa, jossa elämme. Seilaamme edelleen tuntemattomilla vesillä, eikä ulospääsystä ole vielä varmaa tietoa. Tiedämme kuitenkin, että pandemian puhkeaminen muuttaa kaikkien elämää nyt ja tulevina vuosina – ja jopa vuosikymmeninä.

Lähes 20 vuotta syyskuun 11. päivän jälkeen lentokenttien turvallisuuden parantaminen, lentokieltoluettelot sekä terrorismin vastaiset toimet ovat edelleen normi. Sama tulee pätemään COVID-19:n jälkimaininkeihin.

”Koronakriisistä tulemme ulos uudella tavalla, kuten olemme tulleet ulos muistakin isoista globaaleista tapahtumista kuten 9/11-iskuista tai finanssikriisistä. Syntyy esimerkiksi uusia bisneksiä ja vanhoja kuolee”, Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kuvaa koronaviruksen jälkeistä aikaa Helsingin Sanomille.

”Mutta kuka lopulta tietää, miten suhtaudumme asioihin, kun tämä kaikki on ohi? Uskon kuitenkin, että uusia innovaatioita ja keksintöjä tulee, koska ihmiset ovat usein todella luovia silloin, kun normaali elämä häiriintyy vakavasti.”

Onko yrityksesi valmis Entrepreneur-sivuston esittämälle viidelle makrotrendeille, joita tulemme näkemään koronaviruspandemian jälkeen?

Parannettujen verkkosivustojen ja digitaalisten työkalujen nousu

Monet yritykset ja erityisesti kivijalkakaupat ovat joutuneet ottamaan digitaalisen loikan pysyäkseen toiminnassa. Yritysten tulee palvella asiakkaitaan vielä paremmin verkossa ja ottaa digitaaliset työkalut varmaan haltuun. Chatbotit, mobiilisovellukset ja edistyneet tuotekonfiguraatiot ovat kovassa kysynnässä, kun monet pienet ja keskisuuret yritykset liittyivät uuden vuosikymmenen teknologiavaltaukseen.

Uudet digitaaliset työkalut auttavat yrityksiä pysymään pinnalla viruksen puhkeamisen aikana, mutta niiden tärkeys tulee korostumaan tulevaisuudessa.

Kyberturvallisuus on keskeisessä roolissa

Kyberturvallisuus on jo tärkeä aihe monille isoille yrityksille. EU:n yleisen tietosuojamääräyksen sekä muiden yksityisyyttä koskevien lakien vuoksi myös pienempien yrityksien on pakko ottaa aihe vakavammin. Tietoturvarikkomukset ja kyberhyökkäykset ovat yleistyneet, kun yhä useampi työntekijä on siirtynyt työskentelemään etänä.

Työntekijöiden tietokoneiden suojaamattomat infrastruktuurit ja ulkopuolisten työkalujen käyttäminen asettavat kaksi suurinta uhkaa kyberturvallisuudelle. Kun tietosuojalakeja rikkovat tietojen tallennus- ja käsittelykäytännöt yhdistetään esimerkiksi etälääketieteeseen, turvallisuus nousee vielä tärkeämpään rooliin.

Yhdysvaltaisen digitaalisen markkinointiyritys Simple SEO Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Brendan M. Egan kertoo Entrepreneurille, että kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet kriisin aikana monen asiakkaidensa verkkosivustoilla.

Yrityksien on pakko investoida tekniikkaan, joka on turvallinen, skaalautuva, mahdollistaa etäyhteyden ja joka on uusien tietosuojamääräysten mukainen.

Virtuaalisten tapaamisten yleistyminen

Vaikka kasvokkain tapaamista tai kädenpuristusta on vaikea korvata, virtuaaliset kokoukset ja tapaamiset ovat täällä pysyäkseen. Tämä ei koske pelkästään perinteistä yritysmaailmaa, sillä etätapaamisia tehdään nyt myös lääkärin, terapeutin, pankkiirin ja jopa hiusstylistin kanssa. Tämä säästää rahaa ja aikaa. Tulevaisuudessa digitaaliset esitteet, käyntikortit, opetusvideot ja parannetut verkkosivutiedot muuttuvat välttämättömyydeksi, kun yritysten on vaikeampi antaa materiaaleja asiakkailleen kasvotusten.

Lisääntynyt menojen hallinta

Yrityksen pyrkivät etsimään yhä enemmän tapoja hallita kustannuksiaan. Keinoja on monia, mutta niihin kuuluu esimerkiksi lyhyemmät sopimuskaudet, hätälausekkeet, helpommin skaalautuva työvoima ja toistuvien kulujen vähentäminen. Eganin mukaan lähes jokainen heidän asiakkaistaan on ilmaissut tarpeen vähentää kuluja, ei vaan pandemian aikana, mutta myös jatkossa.

Varmista, että yritykselläsi on vastauksia asiakkaillesi, kun he etsivät tapoja, joilla voivat säästää, vähentää sopimusehtoja tai suojata yritystään tulevilta katastrofeilta.

Etätyön yleistyminen

Monet yritykset, jotka taistelivat etätyötrendiä vastaan ja ovat nyt pakotettu sulkemaan toimistonsa, ovat varmasti huomanneet, että etätyö on kustannustehokas tapa tehdä töitä. Etätyö on suuntaus, joka on alkanut yli kymmenen vuotta sitten, mutta se tulee vahvistumaan koronaviruskriisin puhkeamisen jälkeen.