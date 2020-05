Tietoturvayhtiön tunnusluvut eivät vaikuta houkuttelevilta tämän viikon positiivisesta uutisesta huolimatta.

Tietoturva SSH kertoi tiistaina, että se on nimetty johtavien yritysten joukkoon “2020 KuppingerCole Leadership Compass for Privileged Access Management” -raportissa. SSH nousi haastajan asemasta johtavien yrityksien joukkoon kaikissa kategorioissa.

SSH:n osakekurssi ampaisi tiistaina rajuun nousuun, osakekurssi nousi 1,16 eurosta hetkellisesti jopa 1,88 euroon. Tiistain kurssinousu oli lähes 26 prosenttia. Eilisen päätöskurssi oli 1,42 euroa ja kurssi laski 2,1 prosenttia.

KuppingerCole Analysts on johtava eurooppalainen tutkimusyritys, ja se on vahva vaikuttaja ja neuvonantaja tietoturvallisuudessa, identiteetin- ja pääsynhallinnassa, käyttövaltuutusten hallinnassa, riskienhallinnassa sekä digitaalisessa transformaatiossa.

Vuoden 2020 raportissaan KuppingerCole arvioi 25 toimittajaa käyttäen kolmea kategoriaa: tuotejohtajuus, innovaatiojohtajuus ja markkinajohtajuus.

Sen lisäksi, että SSH on nimetty johtavien yritysten joukkoon kokonaisarviossa, SSH on yksi johtajista myös kaikissa kolmessa arviointikategoriassa. Yhtiö kuuluu ykköskoriin myös KuppingerColen matriisissa, jossa arvioidaan markkinoiden muokkaajat (markkina/tuotematriisi), teknologiajohtajat (tuote/innovaatiomatriisi) ja johtavat toimijat (Innovaatio/markkinamatriisi).

”Se, että olemme nyt alan johtavien yritysten joukossa useiden KuppingerColen käyttämien kriteerien mukaan, on vahva luottamuslause PrivX-ratkaisullemme. Viime vuonna olimme vielä haastajia, ja nyt olemme jo kärkijoukoissa”, kertoo Teemu Tunkelo, SSH.COMin toimitusjohtaja.

SSH:n keihäänkärkituote on pääsynhallintaratkaisu PrivX

Tunkelon mukaan SSH:n ratkaisut soveltuvat erityisen hyvin yrityksille, jotka etsivät ketterää ja nopeasti käyttöönotettavaa PAM-ohjelmistoa hybridiin pilviympäristöön.

PrivX sai myös positiivisen arvion lähes jokaisessa pisteytyskategoriassa, joihin kuuluvat tietoturva, toiminallisuus, käyttöönotto, yhteensopivuus, käytettävyys, innovatiivisuus, markkina-asema ja taloudellinen asema.

PrivX on SSH:n kehittämä pääsynhallintaratkaisu laajennettujen käyttöoikeuksien hallintaan konesali-, pilvi- ja hybridiympäristöissä. PrivX:n avulla asiakkaat voivat tarjota ja hallita pääsyä palvelimiin, verkkolaitteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin käyttäjien roolien ja käyttötarpeiden perusteella.

Inderesin analyytikot Atte Riikola ja Mikael Rautanen arvioivat, että uutinen on jälleen osoitus SSH:n uuden PrivX-tuotteen kilpailukyvystä ja yksi askel oikeaan suuntaan tuotteen kaupallistamisessa.

”Markkinatutkimusraporteissa näkyvyyden saaminen ja menestyminen on usein vaatimus tuotteiden uskottavuuden ja sitä kautta myyntimahdollisuuksien kannalta”, analyytikot toteavat.

Analyytikoiden mielestä SSH:n kurssireaktio vaikuttaa kuitenkin ylireagoinnilta.

”SSH:n pääkilpailijat löytyvät raportista myös ”johtavien yritysten” -kategoriasta. Kokonaisuudessaan samaan kategoriaan ylsi kahdeksan SSH:n kilpailijaa. Siihen nähden osakkeen eilinen kurssireaktio 25,5 % vaikuttaa todella rajulta”, Riikola ja Rautanen toteavat.

Inderesin arvion mukaan SSH:n tuotteet ovat aina olleet teknologisessa mielessä hyvin kilpailukykyisiä, mistä osoituksena ovat useat Fortune 500 -luokan asiakkaat. Yhtiön resurssit ratkaisujen kaupallistamiseen ovat yhtiön pienestä kokoluokasta johtuen kuitenkin huomattavasti yhtiön kilpailijoita rajallisemmat, analyytikot muistuttavat.

SSH:n uusien tuotteidenkaupallistaminen on vielä suhteellisen varhaisessa vaiheessa ja sijoittajalta vaaditaan kärsivällisyyttä.

”Käsityksemme mukaan tyypilliset PrivX-tilaukset ovat vuositasolla vielä joitakin kymmeniä tuhansia euroja, joten suuria asiakkuuksia tarvitaan paljon, jotta ne alkavat näkyä yhtiön kasvussa. Tällä hetkellä PrivX:n tuottama liikevaihto on vielä käsityksemme mukaan pientä. Myös siirtymä kertalisenssikaupoista tilauspohjaiseen kuukausilaskutukseen hidastaa yhtiön kasvua lyhyellä tähtäimellä, mutta luo pitkällä aikavälillä arvokasta jatkuvaa tulovirtaa.”

Myös Evli oli aamukatsauksessaan varauksellinen SSH:n uutisen suhteen. Kuten Inderesin analyytikot, Evlikin kiinnittää huomioita PrivX-tilausten pienuuteen.

“PrivX:n myynnin starttaaminen on ollut hidasta ja koska PrivX:n tilaukset ovat kooltaan pieniä, on PrivX:n liikevaihto toistaiseksi ollut pientä. Viimeaikaisen suhteellisesti merkittävän julkisen rahoituksen avulla SSH:lla on hyvät eväät jatkaa PrivX:n kehittämistä SaaS-tuotteeksi ja täten vielä kilpailukykyisemmäksi moderniksi PAM-ratkaisuksi”, Evli toteaa.

SSH:n haaste on Evlin näkemyksen mukaan vielä myynnin kasvupanostukset, koska kyberturvallisuusmarkkina on hyvin kilpailtu.

Osake on hintava

Inderes odottaa SSH:lta vahvaa 17-18 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vuosina 2021-2023 tuotteiden kilpailukyvyn vahvistumisen myötä. Tulosta yhtiö ei vielä pysty tekemään. SSH:n viime vuoden liikevoitto oli -1,2 miljoonaa euroa ja Inderes odottaa tappion kaventuvan vain hiukan -1,1 miljoonaan euroon. Vasta vuonna 2021 SSH pääsee 0,4 miljoonan euron positiiviseen tulokseen, Inderes ennustaa.

Optimistisesta ennusteesta huolimatta osakkeen arvostus näyttää analyytikoiden mielestä erittäin kireältä. Inderesin tämä vuoden ennusteilla EV/Ebitda on lähes 60x ja P/E-kerroin on vielä negatiivinen, johtuen -0,06 euron osakekohtaisen tuloksen ennusteesta. Tasepohjainen P/B on niinkin korkea kuin 17,8x, tosin tasepohjainen arvostuskerroin ei välttämättä ole kasvavien teknologiayhtiöiden kohdalla se paras arvostusmittari.

Inderesin suositus SSH:n osakkeelle on positiivisesta huolimatta myy ja osakkeen tavoitehinta 0,7 euroa, mikä on reippaasti alle viimeisen 1,42 euron kurssinoteerauksen.