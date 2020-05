Viime aikoina on julkaistu hyviä artikkeleita huippu-urheilun valmentamisesta ja elokuvia voittavan joukkueen rakentamisesta.

Urheilussa omistaja ja ”general manager” tms. nähdään pelaajien, sponsoreiden, fanien ja valmentajien ohella tärkeimpinä avaimina joukkueen menestymiseen.

Liiketoiminnassa omistajien ja hallituksen rooli jää taustalle. Puhumme valtavasti johtamisesta, yrityskulttuurista, mittaamisesta, asiakaskokemuksesta jne. Mutta todella vähän omistajan, hallituksen ja johdon synergiasta.

Omistajan pelikirja on avain synergiseen tekemiseen. Omassa monimuotoisessa horisontissani (family office, emoyhtiö, HPJ, hallituksen VPJ jne.) omistajalla on todella paljon vaihtoehtoja saavuttaa aidosti parempia tuloksia ja kehittää omistaja-arvoa olemalla aktiivinen yhtiöiden valinnoissa.

Omistajan pelikirja syntyy synnyttämällä selkeä omistajastrategia. Miksi, mitä ja miten omistamme, mitä odotamme ja millaisia tavoitteita meillä on omistaja-arvon ja yritystoiminnan kasvulle. ”Form follows function” eli keskittymällä ymmärtämään tavoitteita ja puutteita, syntyy myös tilaus hallituksen roolille, avainhenkilöille ja johtamiselle.

Omistajan näkökulmasta hallituksen tulisi täydentää yrityksen ja omistajien osaamista. Johdon näkökulmasta hallituksen tulisi tehdä asioita, joihin johdolla ei ole aikaa. Näitä ovat mm. Toimialan iso kuva, investointien pohtiminen, trendien haistelu ja yrityskauppojen tutkiminen. Hallitus hyrisee ja tuottaa arvoa kun se luo samaan aikaan arvoa sekä omistajille, yritykselle ja sen asiakkaille. Kaikki tekeminen tulisi olla tavoitteellista, mitattavaa ja läpinäkyvää.

Omistajan pelikirjan tulisi kertoa, millainen parivaljakko synnytetään johtamaan hallitusta ja yrityksen johtoa. On mietittävä sekä kuskin (TJ) puutteita ja vahvuuksia, mietittävä mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii ja mitä puhikselta odotetaan. Hallitus voidaan ja tulisi nimittää luomaan konkretiaa ja täydentämään tavoitteiden mukaista tekemistä. Johto ja johtaminen on syytä rakentaa siten, että omistajat, hallitus ja johto muodostavat yhtenäisen joukkueen, jossa jokainen ymmärtää suunnan, tavoitteet, mittarit ja elää yhteisestä ja jaetusta tiedosta. Samaan suuntaan katsomalla yhteistä harmautta tunnistetaan haasteet, mahdollisuudet ja muutostilanteet.

On kovin outoa, että yrityksissä vielä uskotaan ihmeelliseen omistajien, hallituksen ja johdon triangeliin. Vielä oudompaa on, jos hallituksessa kuljetaan paperikalenterien tahdissa. Mitä muuta johtaminen voi olla kuin mutua, jos tieto on henkilökohtaista, sirpaloitua, siiloissa ja aina peruutuspeiliin tarkkailevaa? Aito ja osaava omistaa luo pelikirjan, joka tuo tavoitteet, tekijät ja tekemisen yhteiselle kartalle.

Kirjoittaja elää paremmasta omistaja-arvosta ja ihmettelee miksi maailma ei etene.