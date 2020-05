Puhelinliittymän kilpailutus on helppo säästökeino – nämä asiat kannattaa huomioida

Teleoperaattorit käyvät puhelinliittymien avulla kiihkeää kilpailua markkinaosuuksista. Kuluttajalle se on rahanarvoinen mahdollisuus.

Teleoperaattorit ovat aktiivisia palveluidensa markkinoijia ja tarjoukset vaihtuvat tiheään tahtiin. Niin liittymien nimet, sisältö kuin hinnatkin saattavat muuttua usein.

Muutokset liittymissä saattavat hämmentää kuluttajia, mutta kolikolla on toinenkin positiivisempi puoli: operaattorien kovassa kilpailussa kuluttaja on kuningas. Siksi yksi konkreettinen ja kohtuullisen helppo tapa säästää arjen menoissa on liittymien kilpailuttaminen säännöllisin väliajoin.

Esimerkiksi SalkunRakentajan kaupallinen yhteistyökumppani VertaaEnsin.fi on kerännyt kaikki edullisimmat liittymätarjoukset yhteen paikkaan. Listalta löytyy niin Elisa Saunalahden, Telian, DNA:n ja MOI Mobiilin puhelinliittymätarjoukset. VertaaEnsin.fi päivittää aina uudet liittymätarjoukset vertailuun, joten sivusto kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

Puhelinliittymän vaihtaminen on tehty Suomessa helpoksi.

Kuluttaja voi tilata uuden liittymän netissä muutamassa minuutissa, ja uuden operaattorin sim-kortti toimitetaan postitse. Lisäksi liittymän kilpailuttaminen ja numeron siirtäminen uudelle operaattorille on maksutonta.

Liittymän vaihtajan ei tarvitse irtisanoa erikseen vanhaa liittymää, vaan uusi operaattori irtisanoo vanhan liittymän automaattisesti. Poikkeuksena on kuitenkin määräaikainen liittymä, jota kuluttaja ei voi luonnollisesti irtisanoa kesken sopimuskauden. Siksi liittymän vaihtajan kannattaa harkita tarkkaan, kannattaako ottaa uusi liittymä määräaikaisella sopimuksella.

Puhelinliittymän vaihtaminen mahdollistaa myös uuden puhelinnumeron. Operaattorin vaihtaja voi halutessaan ottaa uuden liittymän, johon sisältyy uusi puhelinnumero. Vanhan numeron säilyttäminen on myös mahdollista.

VertaaEnsin-palvelun liittymävertailu ja kilpailuttaminen on ilmainen ja helppokäyttöinen palvelu. Liittymälaskurin avulla on mahdollista laittaa eri operaattoreiden tarjoukset järjestyksessä hinnan mukaan. Liittymälaskuri huomioi datakäytön, puheajan sekä tekstiviestien määrän.

Millainen on sitten sopiva puhelinliittymä?

Tärkeintä on tietää, miten puhelinta käytetään, kertoo VertaaEnsin-sivusto. Puhelinliittymiä tarjoavat Suomessa Elisa (myös Saunalahti), Telia (myös Tele Finland), DNA ja Moi Mobiili. Jokaisella Suomessa toimivalla operaattorilla on valikoimassaan toisistaan eroavia tuotteita ja oikea puhelinliittymä riippuu puhelinliittymän käyttötarkoituksesta.

Esimerkiksi riistakameroissa käytetään usein myös GSM-liittymää, VertaaEnsin kertoo. Jos kameran kuvat lähetetään harvoin ja tekstiviestinä, tarvitsee kuluttaja puheliittymän ilman nettiä ja tekstiviestien kanssa. Jos vastaavasti puhelinliittymä on jatkuvassa verkkokäytössä, rajaton 4G tai peräti vähitellen yleistyvä 5G-liittymä on oikea valinta.

Kuluttaja voi oman operaattorinsa asiakassivuilta katsoa vanhoja laskuja. Niistä selviää, miten paljon rahaa on mennyt puheluihin, tekstiviesteihin ja mobiilidataan.