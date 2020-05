Sähkön kilpailutus vuonna 2020 – Katso isot erot sähkösopimuksissa

Sähkön kilpailutus on asia, joka koskettaa jokaista suomalaista.

Sähkösopimuksen kilpailutus on hintatietoisen kuluttajan puolivuosittainen teko. Sähkön kilpailutuksen tärkeyttä voidaan verrata rahoitustuotteiden kilpailutuksen tärkeyteen

Kun kuuntelee Suomen radio- ja tv-mainontaa, tuntuu, että matkojen tai rahoitustuotteiden vertailu on tehty kuluttajalle helpoksi, mutta tiesitkö, että Suomessa on yli 80 eri sähkönjakeluyhtiötä? Näiden tuotteiden läpikäynti on erittäin työlästä ja aikaa vievää, mutta sähkön kilpailutus on mahdollista oikeiden työkalujen ja ohjeiden kanssa.

Käymme läpi mistä sähkölasku muodostuu, ja teimme lisäksi kahden henkilön sähkölaskun vertailun. Vertailu kertoo, että vuositasolla sähkösopimuksissa on satojen eurojen erot.

Artikkelissa käsitellään seuraavia asioita:

Sähkön hinta

Sähkölasku itsessään on kolmen kokonaisuuden summa. Nämä kokonaisuudet ovat sähkön siirtohinta, sähköenergia ja verot. Arvonlisävero ja sähkövero ovat noin 30 prosenttia keskimääräisen kuluttajan laskusta. Siirron osuus on myös noin kolmannes kokonaislaskusta.

Sähkön hinta, eli sähköenergian hinta, vaihtelee suuresti. Sähkön hintaan vaikuttavat paikkakunta, sähköverkko ja ennen kaikkea sähkösopimustyyppi. Yle uutisoi 26.8.2019 kuinka 2028 mennessä sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöiden täytyy rakentaa myös haja-asutusalueille sähköverkko, jossa sähkökatkokset kestävät kerrallaan maksimissaan puolitoista vuorokautta. Vaatimus säänkestävien sähköverkkojen rakentamisesta kaikkialle Suomeen saattaa kasvattaa kuluttajahintoja. Hintaerot voivat kasvaa erityisesti maaseudun ja kaupunkien välillä.

Kuluttaja harvoin pystyy vaikuttamaan käytössä olevaan sähköverkkoon ja harva lähtee muuttamaan asuinpaikkakuntaa sähkön hinnan vuoksi. Sähkösopimustyypin huolellinen valinta ja sähkön kilpailutus on siksi tärkeää.

Sähkösopimuksen kilpailutus

Sähkösosopimuksen kilpailutus on mahdollista, mutta vaatii kuluttajalta hieman vaivannäköä. Kun puhutaan yksityisestä kuluttajasta, sähkön myynnin osuuden voi kilpailuttaa, mutta siirtomaksuihin ei voi vaikuttaa.

Sähkön siirto ja siihen liittyvät maksut, tai verkkomaksu sisältää sähkön toimituksen ja paikallisen sähköverkon ylläpidon. Paikallisen verkkoyhtiön omistaja kerää siirtomaksun ja ylläpitää ja kehittää verkkoa maksuilla. Tätä osaa kuluttaja ei voi kilpailuttaa.

Sähkön siirtomaksu, tai verkkomaksu sisältää sähkön toimituksen ja paikallisen sähköverkon ylläpidon. Tätä osaa kuluttaja ei voi kilpailuttaa.

Sähkösopimuksia vertailtaessa, kuluttaja ilmoittaa vertailupalveluun perustietonsa, ja palvelu antaa listan mahdollisista vaihtoehdoista. Jotkin kilpailutuspalvelut pyytävät enemmän tietoja, ja mahdollisesti räätälöivät tarjoukset tarkemmin. Toiset taas antavat pelkistetyn listan vaihtoehdoista, joista kuluttaja voi valita haluamansa palveluntarjoajan.

Kun sähkön kilpailutus on ajankohtainen, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

Sähkön myyntihinta, senttiä / kilowattitunti

Kiinteä hinta vai kulutuksen mukaan

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva sopimus

Sopimuksen irtisanomisaika, milloin ja miten voit sanoa irti sopimuksen

Kuukausimaksu

Sähkön tuotantotapa, vesi-, tuulivoima vai jokin muu

Yrityksen luotettavuus

Miten sähkönvertailupalvelu toimii?

Sähkönvertailupalvelu kerää eri palveluntarjoajien tarjoukset yhteen, ja tekee näistä asiakkaalle vertailun. Jokainen palvelu toimii hieman eri tavalla, mutta toimintalogiikka on sama. Kun kuluttaja tekee sopimuksen palvelun kautta, sähköyhtiö maksaa vertailupalvelulle pienen komission.

Sähkönvertailupalveluiden käyttö on lähtökohtaisesti aina ilmaista, ja vertailu tapahtuu nopeasti.

Sähkön hinnan kilpailutus – kahden henkilön vertailu

Alla on kaksi eri esimerkkiä sähkösopimusten kilpailutuksesta. Toinen esimerkkitapaus on haastateltu Tampereella ja toinen Helsingissä.

Esimerkki 1.

Aleksi, 32 (Tampere) kilpailutti sähkösopimuksensa. Hän läpikävi yksitellen yksittäisiä palveluntarjoajien sopimuksia, sekä kilpailutti sähkösopimukset verkosta löytyvällä kilpailutusalustalla.

Kilpailutukseen käytetty Google-hausta löytynyt ensimmäinen sähkönkilpailutuspalvelu ei toiminut luvatusti. Verkkosivusto kysyy asiakkaan perustiedot, mutta antaa vain yhden tai kaksi vaihtoehtoa. Markkinoilla on useita toimijoita, jotka eivät olleet mukana palvelussa. Sähkönkilpailutuspalvelu, jota käytettiin, ei esimerkiksi antanut vaihtoehdoksi pörssisähköä, joka on kuluttajalle houkutteleva vaihtoehto.

Toisessa käytetyssä vertailupalvelussa esimerkkihenkilön saamat tarjoukset vaihtelivat välillä 364€/vuosi ja 890€/vuosi. Eri sopimusten välillä on siis yli 500 euron erot. Kyseinen sähkönvertailupalvelu antoi yhteensä 118 kpl mahdollisia tarjousvaihtoehtoja. Vertailussa otettiin huomioon vain sähkön myyntihinnat, ei siirtohintoja.

Vertailun sopimusten välillä oli 500 euron erot.

Esimerkkihenkilön perustiedot

Rivitalokolmio Tampereella

Kulutus vuodessa 10 000kwh, suorasähkö

Ei halua määräaikaista sopimusta

Nykyinen sähkön hinta 5,40snt/kWh

Tarjoukset:

Tarjoushinta, yleissähkö, 3,64snt/kWh, ei kk-maksua. FI-Energy (Kilpailutuspalvelun kautta, laskutus 2kk etukäteen) Tarjoushinta, yleissähkö, 3,88snt/kWh, ei kk-maksua. Lumo Energia Markka Tarjoushinta, pörssisähkö, keskiarvo 6,495snt/kWh. Vattenfall pörssisähkö (Tuntisähkö Mix, spot-hinta + 0,29 snt/kWh + 2,95 €/kk)

Spot-hinnan keskiarvo kuukauden ajalta marginaalin kanssa 6,495snt/kWh

Spot-hinnan vaihteluväli vuonna 2019: Pienimmillään 1,47snt/kWh, suurimmillaan 10,09snt/kWh

Kiinteähintainen sähkösopimus 549€ / vuosi. (Helen Oy, määräaikainen vähintään 18kk) Tarjoushinta, yösähkö, Päivähinta 6 snt/kWh Yöhinta 4.87 snt/kWh + 4.03 €/kk. Kokkolan Energia. Tarjoushinta, tuulisähkö, 5.59 snt/kWh + 3.60 €/kk. Nordic Green Energy.

Sähkön myyntihinnoissa on siis suuria eroja. Tässä tapauksessa esimerkkihenkilö voi säästää parhaimmillaan yli 470 euroa vuodessa jos valitsee vertailun halvimman tarjouksen kalleimman sijaan. Nykyinen sähkösopimus oli kilpailutettu kaksi vuotta sitten, mutta silti säästöä kertyi 132 euroa vuositasolla.

Esimerkki 2

Otto, 25 kilpailutti sähkösopimuksensa vastaavasti, mutta Helsingin keskustassa.

Esimerkkihenkilön perustiedot

Kerrostalokaksio Helsingissä

Kulutus vuodessa 7600kwh, suorasähkö

Avoin myös määräaikaiselle sopimukselle

Muuttamassa osoitteeseen. Ei edeltävää sähkösopimusta.

Tarjoukset:

3,64snt/kWh, ei kk-maksua. FI-Energy 3,64snt/kWh, ei kk-maksua. Vihreä älyenergia 3,65 snt/kWh, ei kk-maksua. GNP Energy 3,88 snt/kWh, ei kk-maksua. Lumo energia Oy 5,49 snt/kWh, ei kk-maksua. Helen Oy

Paras sopimus oli vuositasolla 140 euroa keskimääräistä parempi. Vertailu parhaimman ja viidenneksi parhaimman sähkösopimuksen ero oli samainen 140 euron summa. Parhaiden sopimusten hintaerot olivat olemattoman pieniä, mutta vertailun paras vaihtoehto oli sähkön tuotantotavaltaan ainoa, jossa oli käytetty 100% uusiutuvaa sähköenergiaa. Tämä ratkaisi oikean sähkösopimuksen kysymyksen tässä tapauksessa.

Paras sopimus oli vuositasolla 140 euroa keskimääräistä parempi.

Millainen sähkösopimus tulisi valita?

Kuten vertailusta nähdään, sähkösopimukset vaihtelevat hinnan, tyypin ja myös sähköntuottotavan mukaan. Kuluttaja voi tehdä esimerkiksi eettisen valinnan, ja käyttää tuulivoimaa ydinvoiman sijaan. Valistunut kuluttaja vertailee myyntihinnan lisäksi myös kuukausimaksuja, sekä myyntiyrityksen mainetta. Sähkön hinnalla, mutta myös sillä mistä ja miten ostat sähkösi, on väliä

On useasti todettu, että taloustietoiselle kuluttajalle pörssisähkö on edullisin vaihtoehto.

Normaaliin sopimukseen verrattuna pörssisähkö edellyttää kuitenkin asiaan tutustumista, ja korkeampaa riskinsietokykyä. Pörssisähkön hinta vaihtelee päivittäin ja tunneittain, hinta muuttuu siis vain oman kulutuksen mukaan.

Pörssisähköä käyttämällä ja omaa kulutustaan optimoimalla, säästöä voi tulla peräti satasia vuodessa.

Kannattaako sähkösopimuksen kilpailutus?

Lyhyesti sanottuna; kyllä. Vaikka sähkön läpinäkyvä kilpailutus ei ole Suomessa vielä kovin helppoa, siitä voi saada suuria säästöjä.

Sopimuksen tekemiseen ei kulu paljon aikaa, ja useat yritykset mainostavat joustavaa sähköyhtiön vaihtoa. Ensimmäisiin tarjouksiin ei kuitenkaan kannata tarttua, vaan sähkövertailu on hyvä tehdä huolellisesti, ja sen jälkeen nauttia parhaasta vaihtoehdosta.