Sijoittaja, näin lasket oikeaoppisesti osakesijoitusten tuoton

Osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä nimellisesti noin 10 prosenttia ja reaalisesti noin 7 prosenttia. Sijoittajan näkökulmasta keskiössä on oman sijoitussalkun kokonaistuoton laskeminen sekä sen vertaaminen muihin sijoituskohteisiin.

Kokonaistuoton laskemisessa huomioidaan sekä osakkeen arvonmuutos että yhtiön jakamat osingot. Näin ollen sijoituskohteen absoluuttinen kokonaistuotto on arvonmuutoksen ja osinkojen summa. Osakesijoitusten tuoton voi arvonmuutoksen osalta laskea matemaattisesti kolmella eri tavalla. Ne ovat aritmeettinen, geometrinen ja logaritminen laskentatapa. Tarkastellaan seuraavaksi eri laskentatapojen vahvuuksia ja heikkouksia.

Aritmeettisessa laskentatavassa lasketaan yksinkertaistettuna otannan tai populaation keskiarvotuotto.

Aritmeettisen tuotto =

, jossa r = kunkin aikajakson tuotto ja n = aikajaksojen lukumäärä.

Otetaan seuraavaksi esimerkki aritmeettisen tuoton laskemisesta.

Esimerkki 1: Sijoituskohteen tuotto ensimmäisenä vuonna oli 20 prosenttia, toisena vuonna 30 prosenttia, kolmantena vuonna 10 prosenttia ja neljäntenä vuonna -20 prosenttia. Aritmeettinen tuotto =

Aritmeettinen laskentatapa sijoituskohteiden tuoton laskemisessa on huono, sillä se ei huomioi sijoitustuottojen kumuloitumista eli korkoa korolle vaikutusta. Seuraava esimerkki demonstroi aritmeettisen laskentatavan puutteen.

Esimerkki 2: Oletetaan kahden vuoden sijoitushorisontti, jonka aikana sijoituskohteen ensimmäisen vuoden tuotto on +50 prosenttia ja toisen vuoden tuotto on -50 prosenttia. Aritmeettisen laskentatavan mukaan tuotto on nolla prosenttia. Tosiasiassa sijoittajan tuotto kyseisellä sijoitushorisontilla on -25 prosenttia. Pääomalle 100 euroa ensimmäisen vuoden kuluttua pääoma oli 150 euroa ja toisen vuoden jälkeen se oli pienentynyt 75 euroon.

Geometrinen laskentatapa huomioi tuoton kumuloitumisen

Geometrinen laskentatapa on sijoittajan näkökulmasta aritmeettista laskentatapaa parempi menetelmä, sillä se huomioi tuoton kumuloitumisen. Geometrinen tuotto =

jossa r = kunkin aikajakson tuotto ja n = aikajaksojen lukumäärä.

Otetaan seuraavaksi esimerkki geometrisen tuoton laskemisesta.

Esimerkki 3: Sijoituskohteen ensimmäisen vuoden tuotto on 20 prosenttia, toisen vuoden tuotto on 30 prosenttia, kolmannen vuoden tuotto on 10 prosenttia ja neljännen vuoden tuotto on -20 prosenttia. Näin ollen geometrinen tuotto =

Kolmas laskentatapa sijoituskohteiden tuoton laskemiseen on logaritminen menetelmä, jota käytetään erityisesti sijoituskohteiden tuoton laskemiseen aikasarjojen kohdalla. Logaritminen tuotto huomioi tuoton kumuloitumisen ja aikaperiodit. Logaritmisen tuoton etu aritmeettiseen tuottoon verrattuna on, että peräkkäisten aikajaksojen logaritmiset tuotot voidaan laskea yhteen, jos halutaan tietää tietyn aikajakson kokonaistuotto.

Otetaan seuraavaksi esimerkki logaritmisen tuoton laskemisesta.

Nokian osakekurssi on 4,00 euroa. Seuraavana päivänä Nokian osakekurssi on 4,40 euroa ja sitä seuraavana päivänä 4,20 euroa. Ensimmäisen päivän logaritminen tuotto on näin ollen ln(4,40/4,00)= 9,53 prosenttia ja toisen päivän logaritminen tuotto on ln(4,2/4,4)= -4,65 prosenttia. Kahden päivän logaritminen tuotto saadaan, kun lasketaan ensimmäisen ja toisen päivän logaritmiset tuotot yhteen. Näin ollen kahden päivän logaritminen tuotto on 9,53 % – 4,65 % = 4,88 prosenttia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että geometrinen laskentatapa soveltuu parhaiten sijoitussalkun tuoton laskemiseen, mutta logaritminen laskentatapa tietyn aikasarjan esimerkiksi 20 päivän tuoton analysointiin. Aritmeettisen laskentatavan mukaan laskettu tuotto on yleensä korkein, logaritmisen laskentatavan toiseksi korkein ja geometrisen laskentatavan matalin.