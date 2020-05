Koulutusyhtiö Sopranon kulisseissa käydään kovaa valtapeliä

Sopranon suuromistajat ovat menettäneet luottamuksensa yhtiön johtoon, hallitukseen ja strategiaan.

Soprano koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö. Se sijoittaa yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita verkossa.

Yhtiöllä on koulutuskeskukset kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa. Vuoden 2019 aikana konsernin kaikkien businesskoulujen koulutettavien määrä kasvoi 12 prosenttia ja asiakasorganisaatioiden määrä kasvoi yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Sopranon päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.

Konsernin liikevaihto laski viime vuonna 14,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 15,5 miljoonasta eurosta. Liiketulos laski vielä rajummin: liiketulos jäi viime vuonna 82 tuhanteen euroon, kun se vuonna 2018 oli ollut 412 tuhatta euroa.

Yhtiön mukaan sen ydinliiketoiminta Suomessa oli viime vuonna kannattavaa, mutta Ruotsin ja Venäjän toiminnoissa oli haasteita – eivätkä kehittyvien maiden isot koulutusvientihankkeet edenneet vielä toivotulla tavalla tilauksiksi.

Viime vuonna aikana Soprano panosti osaamisen vientiin ja tuotekehitykseen enemmän kuin kertaakaan historiansa aikana.

Kuluvan vuoden maaliskuun 19. päivänä Soprano joutui julkistamaan tulosvaroituksen. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi koulutustoimialan markkinaolosuhteet ovat merkittävästi heikentyneet. Sopranon arvioi, että konsernin liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee.

Yhtiö on jo vuosia digitalisoinut palveluitaan ja panostanut verkossa tapahtuvaan koulutukseen. Uudessa tilanteessa konserni on siirtänyt perinteiset luokkahuonekoulutuksensa verkon yli tapahtuviksi etäkoulutuksiksi. Myynti ei uusista palveluista huolimatta onnistu normaalisti ja koulutusten peruutuksia sekä siirtoja tulee.

”Olemme ainutlaatuisessa markkinatilanteessa. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi maan hallitus on sulkenut koulut ja perinteinen luokkahuonekoulutus on lopetettu. Myös Sopranon koulutuskampuksia on suljettu”, Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen kertoi maaliskuussa.

Kansantalouden keskittyessä viruksen torjuntaan, koulutus ei jaksa asiakkaita kiinnostaa ja siksi myynti ei toimi normaalisti, Tenhunen toteaa.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Sopranon pääomistajien kärsivällisyys alkaa loppua.

Yhtiö vastaanotti huhtikuussa osakkeenomistajaryhmältä, jolla on yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Ylimääräistä yhtiökokousta vaativat Kai Mäkelän Herttakuutonen, Teppo Kuusisto ja Jarmo Lehtisen Allocation Point Oy Holding and Financing. Yhteensä tällä ryhmällä on yli neljäsosan omistus Sopranosta.

Ryhmä vaatii, että yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano.

Yhtiön hallitus valitsi huhtikuun lopussa keskuudestaan väliaikaisen nimitysvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Harri Koponen sekä muita hallitusjäseniä.

Riippumattomista hallituksen jäsenistä koostuvan nimitysvaliokunnan tehtävänä on selvittää yhtiön suurimpien osakkeenomistajien tahtotila yhtiön kehittämiseksi ja tehdä ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta yhtiökokoukselle.

Kauppalehden tavoittama toimitusjohtaja Arto Tenhunen kertoo, että yhtiökokouskutsun taustalla on tyytymättömyyttä nykyiseen strategiaan ja johtoon. Tenhusen mukaan ryhmä vaatii johdon, hallituksen ja myös yhtiön strategian vaihtamista. Toimitusjohtaja Tenhuselle ryhmä siis vaatii potkuja.

Tenhunen arvelee, että osa omistajista on kyllästynyt Sopranon matalana pysyneeseen osakekurssiin.

Koulutusyhtiön osakekurssi noteerattiin perjantaina 0,38 euron hintaan. Nykyisellä kurssinoteerauksella tasepohjainen P/B-kerroin on vain 1,2x. Viidessä vuodessa yhtiö on menettänyt markkina-arvostaan lähes 50 prosenttia.

Alla olevalla videolla toimitusjohtaja Arto Tenhunen kommentoi vuotta 2019 ja tulevaisuuden näkymiä Sopranon näkökulmasta.