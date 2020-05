Suomalaisten käyttämät maksutavat ovat muuttuneet koronapandemian myötä

Moni on havainnut lähimaksun olevan hygieeninen tapa maksaa ostokset koronakriisin aikana.

Suomalaiset ovat välttäneet sosiaalisia kontakteja koronapandemian leviämisen hillitsemiseksi liki kaksi kuukautta. Muuttuneet elintavat näkyvät myös käytetyissä maksutavoissa.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ylen mukaan vain joka kymmenes suomalainen käyttää käteistä arjessaan. Lasku on huomattava, sillä viitisen vuotta sitten joka viides tai kuudes suomalainen suosi käteistä. Koronakriisi on kiihdyttänyt käteisen häviämistä ja korttimaksujen suosiota, joka johtunee osittain myös siitä, että kauppaketjut ja ostoskeskukset ovat toivoneet, että asiakkaat välttäisivät nyt käteisen käyttöä.

Käteisnostot ovat lähes puolittuneet koronapandemian aikana ja maksukorttien käyttö kotimaassa on kasvanut suhteessa käteiseen, ja niiden keskiostos on noussut 25 prosenttia. OP:n maksukorttidatan mukaan, joka koostuu noin 2,5 miljoonan kortin tapahtumatiedoista, kuluttajien keskiostos on noussut neljänneksen, ja muut kuin matkustamiseen liittyvät verkkokauppaostokset kasvaneet lähes kolmanneksen.

– Kuluttajien ostaminen on muuttunut suunnitelmallisemmaksi ja kaupassa käydään harvemmin. Elintarvikkeita ja päivittäistuotteita ostetaan nyt selvästi pidemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan, kertoo OP:n korteista ja kuluttajarahoituksesta vastaava liiketoimintapäällikkö Teemu Korte tiedotteessa.

Sosiaalisten kontaktien välttäminen heijastuu myös verkkokauppaan, jossa korttiostot ovat kasvaneet 30 prosenttia alkuvuoteen verrattuna. Matkojen sijaan verkkokaupoista tilataan aiempaa enemmän ruokaa, päivittäistavaroita sekä viihdettä, elektroniikkaa, vaatteita, urheilutarvikkeita, sisustustavaroita ja muuta erikoistavaraa.

Suomalaiset edelläkävijöitä lähimaksurajojen nostossa

Lähimaksut ovat yleistyneet viime vuosien aikana, ja noin 60 prosenttia kaikista korttiostoista tehdään lähimaksuilla. Koronakriisin vuoksi moni on havainnut lähimaksun olevan hygieeninen tapa maksaa ostokset, sillä sitä käytettäessä PIN-koodin näppäilyt maksupäätteeseen harvenevat. Maksupäätteen näppäilystä pääsee eroon käyttämällä älypuhelimen mobiilimaksua tai lähimaksusovellusta.

– Pankit ja kauppaketjut toivovat, että asiakkaat suosisivat lähimaksua yhä enemmän, vaikka olemmekin Suomessa jo Euroopan kärkitasoa lähimaksun hyödyntämisessä. Verkko-ostoissa luotollisella kortilla maksaminen on turvallisin maksutapa. On hienoa, että entistä useampi kuluttaja hyödyntää lisäturvaa, Korte sanoo.

Maksukorteilla tehtävien lähimaksujen enimmäissummille on määritelty Euroopan tasolla katto, kertoo Finanssiala ry:n tiedote. Lähimaksu on nopea ja turvallinen tapa tehdä alle 50 euron ostokset. Se on suurin mahdollinen summa, jonka eurooppalainen pankkivalvoja tällä hetkellä korttien lähimaksuille hyväksyy. Lähimaksurajan nosto vaatisi ensin eurooppalaisen pankkivalvojan päätöksen ja sen jälkeen usean toimijan yhteispeliä.

Suomessa on oltu edelläkävijöitä lähimaksurajojen nostossa, ja täällä tehdään Euroopan suurimpia lähimaksuja. Vuosi sitten lähimaksun korkein kertaostosumma nostettiin Suomessa 25 eurosta 50 euroon.

– Korona-viruksen vaikutuksesta kortilla tehtävien kertamaksujen suuruuteen ei ole vielä tarkkaa tietoa – tilanne elää koko ajan. Mahdollista tarvetta nostaa lähimaksun kertaostoksen summaa täytyisi arvioida huolellisesti yhdessä pankkivalvojien, maksukorttiyhtiöiden, pankkien ja muiden maksutapahtumaan liittyvien toimijoiden kanssa, kertoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp.

Finanssiala ei kuitenkaan näe tällä hetkellä tarvetta nostaa maksurajoja.

Arjen kuluttaminen palautumassa

Samalla kun hallitus purkaa koronakriisistä johtuvia rajoituksia ja sulkemisia, OP:n maksukorttidatan mukaan myös ihmisten kuluttaminen on osittain alkanut palautumaan. Tämä on nähtävissä esimerkiksi polttoaineen, apteekkien ja ruokakauppojen osalta. Myös puutarha- ja rautakauppaostokset ovat lisääntyneet, mikä on normaali kevään merkki.

On kuitenkin toimialoja, joilla elpymisen merkkejä ei näy. Taksiliikenteen osuus maksukorttitapahtumissa on vähentynyt, eikä nousua ole vielä havaittavissa. Ulkomailla maksaminen on luonnollisesti vähentynyt matkustusrajoitusten vuoksi, lukuun ottamatta ulkomaisia verkkokauppaostoksia.