Tamturbo peruu listautumisen – sai sijoituksen strategiselta kumppanilta

Paineilmakompressoreita kehittävän ja valmistavan yhtiön listautumisanti ylimerkittiin.

Tamturbo kertoi eilen vastaanottaneensa sijoituksen yhtiöön strategiselta teollisuuskumppanilta. Yksi sijoituksen ehdoista oli, että yhtiö ei listaa osakkeitaan toistaiseksi. Tästä syystä Tamturbo on päättänyt peruuttaa listautumisantinsa ja suunnitelemansa osakkeidensa listaamisen Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

”Haluan kiittää kaikkia sijoittajia jotka osoittivat luottamuksensa ja kiinnostuksensa Tamturbon Listautumisantia kohtaan ja samalla pahoitella mahdollisesta Listautumisannin prosessin aiheuttamasta vaivasta”, toimitusjohtaja Timo Pulkki kertoo.

Vaikka listautumisanti ylimerkittiin noin 2.000 merkitsijän toimesta, Tamturbo uskoo, että tämän teollisuuskumppanin sijoitus on tällä hetkellä strategisesti parempi ratkaisu sen tulevaisuuden kannalta.

Kaikki listautumisannin merkinnät on peruutettu ja sijoittajien maksama merkintähinta palautetaan sijoittajien pankkitileille. Maksu palautetaan arviolta viiden paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tamturbo on suomalainen teollinen cleantech-alan kasvuyhtiö, joka mahdollistaa puhtaamman ja energiatehokkaamman teollisuustuotannon uuden sukupolven Touch-Free™ -kompressoriteknologialla. Tamturbon kompressoriratkaisu on täysin öljytön, energiatehokas, pitkäikäinen sekä asiakkaalle elinkaarikustannuksiltaan perinteistä teknologiaa huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakas maksaa vain käyttämästään paineilmasta.