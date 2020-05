Tamturbo vauhdittaa kasvustrategiansa toteuttamista listautumisannilla

Kaupallinen yhteistyö Tamturbo Oyj:n kanssa

Tamturbo Oyj:n First North -listautumisanti

Yleisöannin merkintäaika 18.–28.5.2020

Öljyttömiä teollisuuskompressoreita valmistava teknologiayhtiö Tamturbo suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiö hakee listautumisannista uutta pääomaa ja tukea globaalin kasvustrategian toteuttamiseen.

”Tamturbo on teollinen cleantech-alan kasvuyhtiö, joka tarjoaa aidosti ekologisen ja kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun teollisuuden paineilman tuotantoon.

Teollisuuden paineilmatuotanto on merkittävä ympäristökuorman aiheuttaja, sillä maailman sähkönkulutuksesta 5 prosenttia kuluu teollisuuden paineilman tuottamiseen. Ratkaisumme avulla tätä ympäristökuormaa voidaan vähentää merkittävästi. Sataprosenttisesti öljytön paineilmakompressorimme on pitkäikäinen, lähes huoltovapaa, energia- ja materiaalitehokas sekä täysin etävalvottava ja -ohjattava. Paineilmaratkaisumme on mahdollista ottaa käyttöön myös Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakkaamme maksaa ainoastaan tuotetusta paineilmasta ilman investointia itse laitteeseen.

Nykyinen teollisuuden paineilmamarkkina on hyvin jälkimarkkinavetoinen. Perinteisten toimijoiden toiminta-ajatuksena on rakentaa itselleen mahdollisimman paljon liiketoimintaa laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. Liiketoimintamallimme on lähtökohdiltaan erilainen ja haluamme toimia meneillään olevassa teknologiamurroksessa suunnannäyttäjänä. Haluamme muuttaa perinteistä ajattelua ja syrjäyttää nykyteknologia teollisuuden paineilmakompressoreiden keskipainemarkkinoilla, samalla tavalla, kuin on jo tapahtunut teollisuuden matalapaine- ja kylmäainekompressorimarkkinoilla.

Tamturbon tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua globaalin myyntiverkoston ja strategisten kumppanuuksien avulla sekä saavuttaa 8 prosentin markkinaosuus koko teollisesta öljyttömästä kompressorimarkkinasta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Uskomme, että kasvavat teollisuuden energia- ja huoltokustannusten säästötavoitteet, kasvavat vaatimukset kestävän kehityksen tuotantoteknologioille, teknologiamme hyvä soveltuvuus eri toimialoille sekä lisääntyvä palveluliiketoiminnan kysyntä luovat hyvät edellytykset tavoitteidemme mukaiselle kasvullemme.

Haemme listautumisannista ja listautumisesta lisää vauhtia kasvustrategiamme toteuttamiseen. Listayhtiönä tunnettuutemme kasvaisi ja myös toimintamme lisääntynyt läpinäkyvyys hyödyntäisi yhtiötämme merkittävästi neuvotteluissa suurten, kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Listautuminen myös mahdollistaisi nykyistä likvidimmän kaupankäynnin yhtiömme osakkeella.”

Timo Pulkki

Tamturbo Oyj:n toimitusjohtaja

_________________________________________________________________

Tamturbo lyhyesti

Tamturbo on vuonna 2010 perustettu 100-prosenttisesti öljyttömiä teollisuuden paineilmakompressoreita kehittävä ja valmistava teknologiayhtiö. Tamturbo mahdollistaa puhtaamman, energiatehokkaamman ja lähes huoltovapaan paineilman tuotannon uuden sukupolven Touch-Free™ -kompressoriteknologialla sekä joustavilla ja skaalautuvilla liiketoimintamalleillaan.

Yhtiö on pitkällisen tuotekehityksen tuloksena kehittänyt suurnopeusturbokompressorien tuoteperheen teollisuuden yleisimpään paineluokkaan. Tamturbon Touch-Free™ -teknologia on 100-prosenttisesti öljytöntä. Se on yhtiön maailman johtavia teollisia toimijoita edustaville asiakkaille myös elinkaarikustannuksiltaan perinteistä teknologiaa huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Tamturbon ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön myös Air-as-a-Service -palveluna, jolloin asiakas maksaa vain käyttämästään paineilmasta.

Yhtiön ensimmäiset paineilmakompressorit myytiin vuonna 2017. Vuonna 2019 yhtiö sai asiakkaakseen useita maailman suurimpiin kuuluvia ruoka-, juoma-, paperi- ja elektroniikkateollisuuden yhtiötä, kuten maailman suurimman panimoyhtiö AB Inbev:n, jonka tunnetuimmat brändit ovat Budweiser ja Stella Artois. Tamturbon arvion mukaan yhtiön nykyisillä asiakkailla on yhteensä yli 1 500 eri valmistajien kompressoria sadoissa eri tehtaissa, ja yhtiöllä on meneillään neuvotteluja kymmenien vastaavanlaisten potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 2,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi 285 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

6 syytä sijoittaa Tamturboon

Tamturbo toimii nopeasti kasvavilla, olemassa olevilla globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön kasvua tukevat globaalit megatrendit. Yhtiön strategia perustuu suoraan suurasiakasmyyntiin ja myyntikumppanuuksien kautta tapahtuvaan nopeaan kasvuun. Yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuus sekä strategiset kumppanuudet tärkeimpien alihankkijoiden ja teknologiatoimittajien kanssa mahdollistavat yhtiölle hallitun kasvun.

Olemassa oleva teollinen kasvumarkkina

Tamturbo vastaa teollisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin

Uuden sukupolven kompressoriteknologia

Skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli

Globaali asiakaskunta

Kokenut ja sitoutunut johto ja hallitus

Taloudelliset tavoitteet

Tamturbon tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä globaalin myyntiverkoston ja strategisten kumppanuuksien avulla.

Yhtiö on asettanut seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet:

8 prosentin markkinaosuus teollisuuden öljyttömien kompressoreiden markkinasta globaalisti

20 prosentin liiketulosmarginaali

25 prosenttia valmistetuista kompressoreista toimitetaan Air-as-a-Service -liiketoimintamallilla

First North -listautumisanti

Tamturbon listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa sekä private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti.

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 666 667 antiosaketta ja instituutioannissa alustavasti enintään 1 333 333 antiosaketta.

Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla noin 6,0 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiöllä on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää enintään 500 000 uuden osakkeen lisäosake-erällä.

Lisätietoa yhtiöesitteestä osoitteesta: www.tamturbo.com/ipo

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan Yleisöannin merkintäaika päättyy Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Antiosakkeet toimitetaan merkitsijöiden arvo-osuustileille Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa 18.5.2020 kello 10.00 26.5.2020 klo 16.00 arviolta 28.5.2020 kello 16.00 arviolta 1.6.2020 arviolta 8.6.2020 arviolta 8.6.2020 arviolta 9.6.2020

Merkintähinta ja vähimmäismerkintä

Osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa osakkeelta. Listautumisannin sijoittajakohtainen vähimmäismerkintä on 300 antiosaketta.

Merkintäpaikka

Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelussa www.nordnet.fi/fi/tamturbo. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa listautumisannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Yhtiöesittely webcast-lähetyksenä

Osallistu suomenkieliseen webcastiin 18.5. klo 17.00 alkaen osoitteessa

https://www.inderes.fi/fi/videot/tamturbo-yhtioesittely-maanantaina-185-klo-1700

Osallistu englanninkieliseen webcastiin 18.5. klo 18.30 alkaen osoitteessa

https://www.inderes.fi/en/videot/tamturbo-company-presentation-monday-18-may-1830

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Merkintäpaikka:

www.nordnet.fi/fi/tamturbo

Esite ja lisätiedot:

www.tamturbo.com/ipo