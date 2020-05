Markkinoilla rytisi – Varma ajoi hedge-seinään

Yleiskuva on se, että monet isot yhtiöt, joita pörssiyhtiöt tyypillisesti ovat, pärjäävät kohtuullisesti, kun taas pienemmät kärsivät enemmän. Monet pienyritykset ovat palveluvetoisia ja kysynnän vaihtelut ovat olleet rajumpia kuluttajan jäädessä kotiin. Teollisuus tuottaa vessapaperia, sellua ja terästäkin maailmalle, joskin kysyntä ja hinnat toki eri aloilla heilahtelevat.

Kun katsotaan osakemarkkinoiden kehitystä laajalla indeksillä (osakekori) mitattuna, Suomen osakemarkkinoiden huippu nähtiin 11.2.2020 ja USA:n 19.2.

Suomen pohja nähtiin vastaavasti 18.3. ja USA:n pohja viikkoa myöhemmin 23.3.

Pohjalla Suomen OMX Helsinki Cap -hintaindeksi oli tullut alas helmikuun huipusta 36,3 prosenttia ja USA:n S&P 500 -indeksi vastaavasti 33,9 prosenttia omasta huipustaan. Alas tultiin siis ryminällä.

Markkinoilla oli paniikkitunnelma. Tämä oli kuitenkin väliaikaista, sillä tällä hetkellä ollaan noustu pohjakosketuksesta korkeimmalle tasolle koko keväänä – sekä Suomessa että USA:ssa viime päivänä.

USA kuvaa tässä laajaa länsimarkkinaa.

Tällä hetkellä Suomi on enää 10,5 % vuodenvaihdetta alempana, USA vastaavasti 8,7 % alempana.

Helmikuun huipuista Suomi on vajaa 18 % ja USA 13 prosenttia alempana. Näin nopeaan toipumiseen pörssissä en olisi uskonut. Edellä kuvatut prosentit eivät sisällä osinkoja.

Isot yritykset ovat tiettyjä aloja (esim. matkailu ja siihen sidoksissa olevat alat) lukuun ottamatta selvinneet ja sopeutuneet liiketoiminnassaan kohtuullisen hyvin.

Suomalaisten eläkevaroja hoitavien työeläkeyhtiöiden edunvaloja TELA on julkaissut tietoja työeläkevarojen kehityksestä tammi-maaliskuussa. Tänä aikana Suomen osakemarkkinat osinkoineen (OMX Hki Cap) laskivat 19,1 prosenttia ja ilman osinkoja 20,2 prosenttia. USA:n markkinoiden kehitys oli samaa luokkaa.

Telan tilastojen mukaan korkosijoituksia näillä yhtiöillä (Elo, Ilmarinen, Varma, Veritas) oli 34 prosenttia, osakkeita (listattuja ja listaamattomia) 42, kiinteistösijoituksia 13 ja muita sijoituksia 13 prosenttia. Summasta tulee hieman yli sata johdannaisten vuoksi, mutta tuo on se koko kuva.

Keskimääräinen noteerattujen osakkeiden tuotto eläkeyhtiöillä oli -20,3 prosenttia eli markkinakehitystä vastaava. Sijoitustoiminnan nettotuotto kaikkiaan oli -8,9 prosenttia. Paras oli Ilmarinen (-7,5 %), sitten Elo (-9,5 %), kolmantena Varma (-10,0 %) ja heikoin oli Veritas (-10,1 %). Julkisten Kevan ja VER:in tuotot olivat -10,4 ja -12,6 prosenttia samassa järjestyksessä.

On silmiinpistävää, että suurimpiin eläkeyhtiöihin kuuluvan Varman hedge-rahastojen tuotto oli -12,7 prosenttia, kun Ilmarisella vastaava luku oli +1,6 %. Varman hedge-potti on noin 9 miljardia euroa (20 % salkusta) ja Ilmarisen 2,6 miljardia (5,7 %).

Hedge-sijoitukset ovat erikoissijoituksia ja niitä rakennetaan tyypillisesti johdannaisten avulla. Hedge-sijoitusten ja -rahastojen strategiat ovat monesti monimutkaisia ja niistä ei saa yhtä läpinäkyvästi tietoa kuin monista muista sijoituksista, kuten tavallisista sijoitusrahastoista. Hedge-sijoitusten tarkoitus on yhtäältä tarjota vakaata tuottoa silloinkin, kun markkinoilla on volatiliteettia eli heiluntaa.

Nyt näin ei Varman osalta käynyt. Professori Vesa Puttonen kommentoi tätä 19.5. Twitterissä aiheellisesti viittaamalla -12,7 % tuottoon ja kysymällä, eikö hedge-sijoitusten pitäisi juuri nyt toimia?

Varman toimitusjohtaja Risto Murto vastasi ja selitti kehitystä luottoriskiä ottavilla rahastoilla:

Kaikkiaan Suomen työeläkevarat olivat maaliskuun lopussa 193 miljardia euroa ja niiden tuotto tammi-maaliskuussa karmaiseva -9,6 prosenttia. Onneksi siitä on toivuttu osittain.

Julkisesta keskustelusta niin tv:ssä kuin sosiaalisessa mediassa nousee mieleen kaksi asiaa tai näkökulmaa. Niihin molempiin on onneksi sama vastaus.

Onko sijoittaminen nyt työläämpää? Tätä mieltä osa tuntuu olevan:

Lisäksi kysytään, ohjaavatko valtioiden ja keskuspankkien tukipaketit osakekursseja?

Toistan saman vanhan vastauksen, joka ei kulu:

Osakesijoittajan tuotto tulee yrityksen liiketoiminnasta. Onhan osaketuoton toinen komponentti, osinko, suoraan tuloksesta lähtöisin oleva erä. Myös arvonnousu on suoraan sidoksissa liiketoimintaan, koska sijoittajien yleisin osakkeiden hinnoittelumittari on P/E, jossa P on osakekurssi ja E on yrityksen liiketaloudellinen tulos verojen jälkeen.