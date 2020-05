Tässäkö vaurastumisen salaisuus? Tutkijat tekivät hätkähdyttävän havainnon

Tutkijat analysoivat rikastumisen salaisuutta ja havaitsivat, että lahjakkuudella ei juurikaan ole merkitystä.

Moni tavoittelee taloudellista menestystä, mutta moni siinä epäonnistuu. Yleensä ajatellaan että kova työ, riskinotto ja lahjakkuus ovat avaimet vaurastumiseen.

Italialaisen Catanian yliopiston tutkijat asettavat kuitenkin nämä myyttiset käsitykset kyseenalaiseiseen valoon. Aiheesta kertoo Science Alert -sivusto.

Syyt rikastumisessa tai taloudellisessa vauraudessa eivät välttämättä johdu siitä, että jotkut olisivat toisia parempia työssään. Syy heidän parempaan taloudelliseen menestykseensä voi johtua aivan muista seikoista.

Tutkijat yrittivät ratkaista seuraavan kysymyksen: mikäli lahjakkuus, älykkyys, työmotivaatio ja muut tekijät, joiden uskotaan auttavan ketä vain pääsemään eteenpäin elämässä, ovat jakautuneet tasaisesti väestön keskuudessa, miksi sama ei päde varakkuuteen?

Miksi vauraus jakautuu epätasaisemmin kuin lahjakkuus?

Vauraus jakaantuu maailmassa hyvin epätasaisesti, paljon epätasaisemmin kuin pienten tuloerojen Suomessa. Maailmassa 10 prosenttia ihmisistä omistaa 85 prosenttia koko maailman vauraudesta. Kuitenkaan lahjakkuus ja äly eivät ole läheskään samalla tavalla kasautuneet pienelle ihmisjoukolle. Tästä voidaan tutkijoiden mukaan päätellä, että lahjakkuus tai äly ei yksin riitä selittämään taloudellista menestystä.

Mikä siis on se puuttuva tekijä, joka selittää vaurastumisen epätasaisuutta?

Science Alert -sivusto kertoo, että syy joidenkin ihmisten muita parempaan taloudelliseen menestykseen voi johtua aivan yksikertaisesti puhtaasta sattumasta.

“Simulaatiomme osoittaa selvästi, että se puuttuva tekijä on puhdas onni”, kertovat tutkijat.

Tutkijat nimittäin huomasivat, että kaikkein vauraimmat olivat keskimäärin muita onnekkaampia, mutta eivät suinkaan kaikkein lahjakkaimpia.

Ialialaistutkijoiden tietokonesimulaatioon perustuvassa vaurastumistutkimuksessa tarkasteltiin yksityiskohtaisella tietokonesimulaatiolla toteutuneen varallisuuden jakaumaa 40 vuoden ajanjaksolla.

Lahjakkuus on normaalisti jakautunut noin keskinkertaiselle tasolle, joskin tämän tekijän kohdalla on jonkin verran normaalijakauman mukaista hajontaa. Tutkijoiden käyttämässä mallissa kaikilla on siis hieman lahjakkuutta, mutta kenelläkään ei ole sitä merkittävän paljon enemmän tai vähemmän kuin toisella. Samoin kaikilla on alussa saman verran varallisuutta.

Simulaatiossa ooli sattumanvaraisia tapahtumia. Onnekkaat yksilöt pystyivät hyödyntämään näitä tapahtumia kasvattaakseen varallisuuttaan, ja epäonniset taas joutuvat kärsimään tappioista.

Kun lopulliset tulokset analysoitiin, varallisuuden jakautuminen yksilöiden kesken näytti samalta kuin oikeassa maailmassakin: noin 20 prosenttia ihmisistä omisti 80 prosenttia varallisuudesta. Simulaatio toistettiin useaan kertaan, jotta tutkimuksen luotettavuudesta varmistuttaisiin.

Keskinkertaisella kaikki mahdollisuudet menestykseen

Tutkimuksessa huomattiin myös, että varakkaimmat 20 prosenttia eivät todellakaan olleet kaikkein lahjakkaimman 20 prosentin joukossa, mutta eivät toisaalta myöskään vähiten lahjakkaan 20 prosentin joukossa.

“Korkein mahdollinen menestys ei ole koskaan täysin yhteneväinen korkeimman mahdollisen lahjakkuuden kanssa tai päinvastoin”, toteavat tutkijat.

Itse asiassa huipputuloihin yltävät edustivat heitä, joiden lahjakkuus on lähellä keskimääräistä. “Vaurauspyramidin” huipulla olevat yksilöt olivat tutkimuksessa saaneet nauttia suotuisista tapahtumista heidän simuloitujen elämiensä aikana. Pyramidin pohjalla olevat taas ovat joutuneet kokemaan kaikkein epäonnekkaimmat tapahtumat.

“Tutkimus tuo uutta tietoa saavutuksiin perustuvan arvioinnin mielekkyyteen. Ihmisiä ei nimittäin tulisi välttämättä arvioida saavutetun menestyksen perusteella. Lisätunnustusten ja -resurssien myöntämiseen sellaisille ihmisille, joiden menestystä onni saattaa selittää parhaiten, liittyy siten riskejä”, kirjoittavat tutkijat raportissaan.

Tutkijatiimi haluaa nyt tutkia, millä tavoin mallia voitaisiin hyödyntää investointien maksimoimiseen muissa yhteyksissä tieteen rahoituksesta yritysten toimintatapoihin. Voi olla esimerkiksi viisasta investoida resursseja tasa-arvoisesti kaikkien yritysten kesken sen sijasta, että keskityttäisiin vain sellaisiin ihmisiin, jotka ovat olleet kaikkein menestyneimpiä menneisyydessä. Näin siis, mikäli onnella on oikeassakin elämässä yhtä suuri vaikutus menestymiseen.

Tutkimus ei ole kuitenkaan vielä käynyt läpi vertaisarviointia. Näin ollen siitä ei tulisi vetää liian yleisiä johtopäätöksiä ennen tarkempaa analyysia. Tästä huolimatta tutkimus antaa mielenkiintoisen vastauksen pulmalle, joka on mietityttänyt tiedemiehiä jo todella pitkään.

”Mikäli pitää paikkansa, että jonkinasteinen lahjakkuus vaikuttaa elämässä menestymiseen, kaikkein lahjakkaimmat ihmiset eivät miltei koskaan saavuta menestyksen korkeinta huippua. Sen sijaan kaikkein menestyneimpiä ovat keskivertoiset, mutta sopivasti onnekkaat ihmiset”, tutkijat päättelevät.