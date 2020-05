Kolmen syytä, miksi sijoitusguru Warren Buffett karttaa nyt osakeostoja

Warren Buffett Berkshire Hathawayn vuoden 2020 yhtiökokouksen tiedotustilaisuudessa.

Miksi Warren Buffett istuu nyt valtaisan sotakassan päällä?

Maailman tunnetuimman sijoittajan sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn taseessa oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa käteisvaroja peräti 137 miljardia dollaria.

”Haluamme todellakin olla varautuneita kaikkeen mahdolliseen”, Warren Buffett perusteli yhtiön suuria käpyvarastoja. Jos pahin mahdollinen markkinoilla tapahtuu, ei käteisvarojen määrä ole edes suuri, Buffett toteaa.

Buffettin liikkeitä tarkkaan seuraavat sijoittajat ja mediayhtiöt odottivat, että Omahan oraakkeli olisi tehnyt isoja osakeostoja sen jälkeen, kun osakemarkkinat romahtivat koronakriisin vuoksi. Ennen kriisiä Buffett oli jo vuosia varoitellut jenkkiosakkeiden hintavuudesta, ja oli odotettavissa, että helmi-maaliskuun rajun kurssilaskun jälkeen sijoittajat olisivat nähneet Buffettilta merkittäviä osakeostoja.

Berkshire Hathawayn yhtiökokouksen raportit kuitenkin osoittavat, ettei näin ole tapahtunut.

Päinvastoin Buffettin sijoitusyhtiö on ollut myyntilaidalla. Yhtiö on myynyt osuuksiaan neljästä suuresta lentoyhtiöstä sekä jättipankeista Goldman Sachs ja JPMorgan.

Motley Fool -sijoitussivuston toimittaja Jeremy Bowman löytää kolme syytä Buffettin yllättävää varovaisuuteen osakemarkkinoilla.

Epävarmuus hallitsee markkinoita

Buffett on toistuvasti kertonut olevansa pitkän tähtäimen näkymissään optimisti USA:n osakemarkkinoita kohtaan, koronakriisistä huolimatta. Sen sijaan lyhyen tähtäimen näkymistä hän on huomattavasti varovaisempi.

Berkshire Hathawayn yhtiökokouksessa Buffett kertoi, että vaikka koronakriisin pahin ja parhain skenaario voidaan poissulkea, on markkinoilla silti yhä paljon mahdollisia suuntia. Se tekee Buffettin kaltaiselle arvosijoittajalle erityisen vaikeaksi tehdä järkeviä osakeostoja. Tulevaisuuden kassavirtoihin ja tuloksiin liittyy siis nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Esimerkiksi lentoyhtiöistä Buffett toteaa, että koronakriisi on saattanut laskea pitkäksi aikaa lentoyhtiöiden kysyntää, mikä on korkeiden kiinteiden kustannusten toimialalle ongelmallista.

Koronakriisiin liittyy vielä kosolti epävarmuutta. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan toimivan rokotteen kehittäminen kestää, eikä ole varmuutta siitä, että talouden avaamisen jälkeen koronatartuntojen lasku tulisi jatkumaan, Motley Fool -sivuston Jeremy Bowman muistuttaa.

Osakkeet ovat yhä kalliita

Buffett on jo vuosia valitellut osakkeiden hintavuudesta. Niin hän tekee edelleen, vaikka osakkeet ovat laskeneet helmikuun huipuista jo kaksinumeroisin luvuin.

Tämä johtuu siitä, että pörssiyhtiöiden lyhyen aikavälin tulosnäkymät ovat heikentyneet ja muuttuneet epävarmemmiksi.

Buffett kertoi New York Timesin haastattelussa, että hänen yhtiönsä ei ole löytänyt houkuttelevia sijoituskohteita, kun häneltä kysyttiin syytä olla ostamatta osakkeita kurssilaskun jälkeen.

Berkshire Hathawayn yhtiökokouksessa Buffett antoi melko samantyylisen lausunnon.

”Emme ole tehneet mitään, koska emme näe mitään niin houkuttelevaa sijoituskohdetta. Nyt tilanne voi muuttua hyvin nopeastikin tai sitten se ei muutu”, Buffett kertoi hieman kryptisesti.

Warren Buffett tunnetaan siitä, että hän seuraa erityisen suurella mielenkiinnolla yhtä arvostuskerrointa, jota on alettu kutsua Buffett-indikaattoriksi.

Arvostuskertoimen osoittajassa on 5000 pörssinoteeratun amerikkalaisosakkeen yhteenlaskettu markkina-arvo ja nimittäjässä on USA:n kansantulo. Mittari kuvaa monen mielestä paremmin markkinoiden arvostustasoa kuin esimerkiksi P/E-kerroin, koska yritysten osakekohtainen tulos (eli kertoimen E) on manipuloitavissa esimerkiksi yritysten omien osakkeiden ostoilla.

Indikaattorin arvo on noussut selvästi viime viikkoina, ja on nyt poikkeuksellisen korkea.

Joskus on järkevää vain odottaa

Warren Buffett on kertonut monta kertaa, ettei hän pidä osakemarkkinoilla ostojen ja myyntien ajoittamista järkevänä strategiana. Hän kertoo, ettei hän tiedä ketään, joka hallitsisi ajoittamisen.

Edellisestä finanssikriisistä Buffett on todennut, että Berkshire Hathaway olisi voinut tehdä parempia sijoitusliikkuja, jos se olisi odottanut hieman pidempään. Tällä kommentilla Buffett viittasi syksyn 2008 osakeostoihin.

Bowman kertoo, että Berkshire Hathaway teki finanssikriisissä parhaimmat sijoituksensa vasta kriisin lopulla. Vuonna 2011 yhtiö osti viidellä miljardilla dollarilla Bank Of American osakkeita, mikä on tuottanut Berkshirelle yli 20 miljardia dollaria.

Koronakriisin aiheuttama rytinä osakemarkkinoilla on ollut toistaiseksi hyvin lyhytaikainen. Romahdus alkoi helmikuun lopulla, joten kriisiä on kestänyt vasta muutama kuukausi.

Taloussivusto Forbes vertasi koronakriisin osakepaniikkia aiempiin osake- ja talouskriiseihin. Koronakriisin romahdus ei ole ollut yhtä raju kuin finanssikriisin romahdus. Verrattuna 30-luvun suureen lamaan, kurssilasku ei ole ollut lähimainkaan samaa luokkaa.

Toisaalta helmikuun lopulla CNBC:n haastattelussa Buffett sanoi koronaviruspandemiaa pelottavaksi ilmiöksi ihmiskunnan kannalta, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa siihen, mitä sijoittaja tekee osakemarkkinoilla.

Hän varoitti sijoittajia tekemästä liian hätäisiä myyntipäätöksiä osakemarkkinoilla. Buffett muistutti, että osakekaupassa on kyse liiketoiminnan ostamisesta ja myymisestä.

”Oikea kysymys on, ovatko amerikkalaisten yhtiöiden liiketoiminnan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden näkymät muuttuneet edellisten 24 tai 48 tunnin aikana”, Buffett totesi.