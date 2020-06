5 salamiljardööriä, joiden vaurautta ei mainosteta

Maailman rikkaimpien listauksiin ei sisällytetä kaikkia ihmisiä.

Maailmassa on olemassa kolme melko tarkkaa indeksiä, jotka mittaavat maailman rikkaimpien ihmisten varallisuutta. Finanssilehdet kuten Forbes ja Fortune laativat luettelon vuosittain maailman rikkaimmista ihmisistä, ja Bloomberg-indeksi taas mittaa maailman rikkaimman prosentin vaurautta. Näiden yhtiöiden yrityspolitiikka kieltää kuitenkin heitä sisällyttämästä tiettyjä ihmisiä tai tietyntyyppisiä henkilöitä luetteloonsa.

Esimerkiksi Forbesin sekä Bloombergin toimitukselliset käytännöt kieltävät heitä sisällyttämästä listoihin mafiosoita, diktaattoreita tai kuninkaallisia. Bloomberg ei myöskään ota indeksiinsä mukaan perustaja ja enemmistöomistaja Michael Bloombergia, joka käytti hiljattain puoli miljardia dollaria presidenttikampanjaansa.

Maailman rikkaimpien ihmisten listauksista puuttuu siis liuta todella varakkaita henkilöitä. Yahoo Finance paljastaa viisi salamiljardööriä, joiden vauraudesta ei paljoa puhuta.

Hassanal Bolkiah, Brunein sulttaani

Brunein sulttaanin varallisuuden arvioitiin olevan 10 vuotta sitten 20 miljardin dollarin arvoinen. Bolkiahin sanotaan omistavan yli 600 Rolls Royce -autoa, jolla hän pääsi Guinnessin Ennätysten kirjaan, ja hänen kotinsa on tällä hetkellä yksi suurimmista yksityisistä asunnoista koko maailmassa. Istana Nurul Iman -palatsissa on 1800 huonetta ja sen rakentaminen maksoi lähemmäs 350 miljoonaa dollaria.

Dawood Ibrahim

Ibrahim oli mitätön rikollinen vielä 1970-luvulla, kunnes hänestä tuli yksi maailman suurimmista huumekauppiaista. Vaikka hänen varallisuutensa ei ole missään määrin lähellä Pablo Escobarin arvioitua 25 miljardin dollarin omaisuutta, Ibrahim on edelleen vapaalla jalalla ja hänen omaisuutensa arvioidaan olevan yli 7 miljardia dollaria.

Kim Jong-un

Pohjois-Korean johtaja ei esiinny rikkaimpien luetteloissa hyvästä syystä: kukaan ei pysty arvioimaan tosiasiassa kuinka varakas hän on. Epäviralliset arviot viittaavat siihen, että Jong-unin varallisuus on 5 miljardia dollaria, jonka hänen sanotaan keränneen käymällä kybersotaa, käyttämällä orjaleirejä ja myymällä maansa luonnonvaroja. Herra ei pröystäile hienoilla autoilla, mutta nauttii kuulemma kalliista juustoista sekä alkoholijuomista.

Bashar al-Assad

Syyrian johtajan omaisuuden sanotaan olevan 1,5 miljardin dollarin arvoinen. On kuitenkin ehdotettu, että al-Assad on hajauttanut vaurautensa ympäri maailmaa ja on todellisuudessa lähemmäs 120 miljardin dollarin arvoinen.

Vladimir Putin

Putinin omaisuuden kokoa on myös vaikea määritellä ja asiasta on liikkeellä paljon huhuja. Totuuden tietää ainoastaan Putin itse. Putinin yksityiselämää on muutenkin pidetty pitkälti hämärän peitossa.

Ruotsalaisekonomisti Anders Åslundin arvioi ulkomailla olevan yksityisen venäläisen omaisuuden olevan noin 800 miljardin dollarin luokkaa, ja Putinin nettovarallisuuden olevan 100–160 miljardin dollarin suuruinen, raportoi Verkkouutiset.

Amerikkalainen rahoittaja Bill Browder taas väitti vuonna 2017 Yhdysvaltain senaatin oikeuskomitealle antamassaan todistuksessa, että Putinin nettovarallisuus olisi lähellä 200 miljardia dollaria. Hänen arvionsa tekisi Putinista maailman rikkaimman henkilön.

Tällä hetkellä Jeff Bezos on maailman rikkain mies yli 116 miljardin dollarin omaisuudella. Maailman rikkaimman tittelistä kisailee Bill Gates lähes 100 miljardin dollarin omaisuudella.

Lähde: Yahoo Finance.

Lue myös: Mitä suomalaiset rikkaat todella ajattelevat?