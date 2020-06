Atria on alihintainen lihatalo

Atrian keihäänkärki, Nurmon ruokatehdas, sai alkunsa Seppo Paatelaisen toimitusjohtajakaudella 1992. Kuva: Atria Oyj

Kuukauden osake: Atria

Elintarvikeyhtiö Atria on sitä kiintoisampi sijoituskohde, mitä paremmat grillaussäät Suomessa vallitsevat.

Kyllä, säälläkin vaikutusta, mutta sää ei ole ratkaisevin tekijä yhtiön menestykseen.

Tällä hetkellä myös niin sanottu kuluttajien high end -pää on pitkälti Suomessa ja he suosivat tyypillisesti markkinajohtajan ja premium-toimittajan tuotteita. Atria edustaa näitä kumpaakin.

Yhtiö tarjoaa premium-lihatuotteita esimerkiksi omassa verkkokaupassaan.

Atrian liikevaihtopotti vuodelta 2019 oli 1,45 miljardia euroa ja työntekijämäärä on 4 450.

Liikevoittoa yhtiö teki 31 miljoonaa, mutta jotakin jakaumasta kertoo, että Atria Suomi teki 1,03 miljardin liikevaihdolla 40 miljoonan voiton.

Toisin sanoen esimerkiksi Ruotsi oli 289 miljoonan euron liikevaihdolla 6 miljoonaa tappiolla. Sekä Suomen että Ruotsin tuloksellisuus kuitenkin parantui lievästi 2019.

Kun Suomessa ydintuoteryhmiin kuuluu tuore- ja kuluttajapakattu liha, Ruotsissa tätä tuoteryhmää ei ole, mutta muut Atrian keskeiset osa-alueet kylläkin: leivänpäälliset, ruokamakkarat, siipikarjatuotteet, valmisruoat sekä kasvis- ja herkuttelutuotteet. Brändejä on useita niin Suomessa kuin Ruotsissa, keihäänkärkenä itse Atria.

Atrian Tanskan ja Viron liiketoiminta teki vajaan 100 miljoonan liikevaihdolla 4 miljoonan euron liikevoiton. Venäjän tulos oli Ruotsin tapaan tappiolla: liikevaihto 74 miljoonaa, liiketulos -4 miljoonaa euroa.

Tämä on se perussapluuna, jolla yhtiö kamppailee kaupan puristuksessa. Atria tekee muiden toimijoiden tavoin tuotteittaan myös kaupan merkeille niin sanottuna private label -periaatteella. Tällöin kate jää pienemmäksi

Kiina imee sianlihan

Iso trendi Atriassa on paitsi kuluttajakäyttäytymisen muutos kasvisten ja kanan suuntaan – yhtiö painottaa investointejaan juuri siipikarjaan – myös lihavienti Kiinaan.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn toteaa vuosikertomuksen katsauksessaan:

Sianlihan vienti Atrian Nurmon tehtaalta Kiinaan kasvoi yli kaksinkertaiseksi lähes 9 miljoonaan kiloon vuoteen 2018 verrattuna. Kysynnän kasvun taustalla Kiinassa on ikävä sikojen sairaus eli afrikkalainen sikarutto, joka on aiheuttanut siellä merkittävän tuotannon alenemisen.

Samalla kun Atria Suomi on hyötynyt Kiinan imusta, Atria Ruotsi ja Tanska ovat puolestaan kärsineet samasta syystä johtuen kohoavasta lihan hinnasta ja raaka-aineniukkuudesta.

Atria ennakoi viennin Kiinaan jatkuvan mittavana tulevina vuosina. Jotakin volyymista kertoo, että yhtiön sianlihan vienti Kiinaan vastasi viime vuonna 12 prosenttia Atria Suomen käsittelemistä sianlihamääristä.

Alkuvuonna vire säilyi, ohjeistus piti

Tammi-maaliskuu oli koronasta huolimatta Atrialla todella vahva. Konsernin liikevoitto ponnahti kausiluonteisesti vaatimattomalla ykköskvartaalilla -2,8 miljoonasta +2,2 miljoonaan euroon.

Kaikilla maantieteellisillä alueilla liikevoitto parani tai -tappio pieneni. Konsernin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvusta puolet juontui maaliskuun loppupuoliskon ”koronapaniikista”, kun ihmiset ryntäsivät eri maissa ruokakauppaan.

Vastaavasti Atrian Food Service -myynti on laskenut, myös ykköskvartaalin jälkeen, koska ravintoloille on tullut rajoituksia ja koulut olivat esimerkiksi Suomessa suljettuna parisen kuukautta. Haasteena on, että kuluttajakysynnän rakenne poikkeaa ravintolakysynnästä muun muassa pihvien osalta.

Atrian sianlihan toimitukset Kiinaan olivat maaliskuussa kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla.

Atriasta tekee mielenkiintoisen se, että yhtiöllä on yhä voimassa nouseva tulosohjeistus vuodelle 2020, osavuosikatsaus 29.4.2020:

Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).

Mitä sanoo osakekurssi?

Samaan aikaan Atrian osakekurssi ei ole reagoinut ylös- vaan alaspäin. Kurssi oli tammikuussa, ennen koronaepidemian leviämistä Eurooppaan, noin 10 euroa. Tällä hetkellä kurssi on 8,5 euroa.

Osakemäärä yhteensä on 28,26 miljoonaa, eli markkina-arvoksi tulee 240 miljoonaa. Nettovelkaa yhtiössä on 254 miljoonaa ja omaa pääomaa 418 miljoonaa. Tase on täysin terve, kun huomioidaan, että käyttökatetta kertyi viime tilikaudella 85 miljoonaa, kolmannes nettovelasta.

Yksi mutta.

Atrian omistajakunnassa on kaksi omistajaa ylitse muiden. Etupäässä äänivaltaisten osakkeidensa turvin Itikka osuuskunta käyttää yhtiökokouksessa 29,9 prosentin äänivaltaa ja Lihakunta 27,8 prosentin. Käytännössä nämä kaksi tuottajaosuuskuntaa sanelevat nuotit, joiden mukaan yhtiössä tehdään isoja strategisia linjanvetoja ja ylimpiä henkilövalintoja.

Yllättävää tai ei, Atrian toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn jo vuodesta 2011, kun samaan aikaan kilpailijan, tuottajaomisteisen HKScanin johdossa pyöröovi on käynyt kuin Stockmannilla parhaina päivinä.

Vain Simo Palokangas on kyennyt johtamaan HK:ta (1994-2006) yhtä pitkään tai pidempään kuin Gröhn nyt Atriaa. Myös Gröhin edeltäjät Matti Tikkakoski (2006-2011) ja varsinkin Seppo Paatelainen (1987-2005) olivat pitkäaikaisia.

Niin tai näin, fundamenttisijoittajalle omistusrakenteella tai johdollakaan ei ole suurta väliä, jos liiketoiminta kehittyy suotuisasti – niin kuin se Atrialla on kehittynyt.

Atria jos jokin on perinteinen arvo-osake osakekohtaisen oman pääoman ollessa 14,2 euroa. Siitä liikearvoa on 5,5 euroa.

Hedelmä

Atria nosti keväällä osinkonsa 0,42 euroon osakkeelta. Osinko oli näin enemmän kuin tavoiteltu (vähintään) 50 prosenttia tuloksesta. Osakekohtainen tulos oli viime tilikaudelta 0,54.

Joka tapauksessa 0,42 euroa tekee 4,9 prosentin osinkotuoton nykykurssiin nähden. Se jos jokin on elintarviketeollisuuden markkinajohtajalle ja bränditalolle kiehtova lukema sijoittajan kannalta nollakorko-olosuhteissa.

Atrian osake ei ole riskitön, mutta yhtiö avaa vuosikertomuksessaan todella hyvin niin riskejä, kuluttajatrendejä, vastuullisuutta kuin strategisia tavoitteitaan.

