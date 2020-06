HMD Globalin Nokia-puhelinten myynti takkuaa – tässä syyt

Suomalainen Nokia-puhelimia myyvän HMD Globalin myynti ja tuloksentekokyky takkuaa.

Nokia-tuotemerkin itselleen lisensoinut älypuhelinvalmistaja HMD Global ilmoitti perjantaina tietoja taloudellisesta tilanteestaan. Yhtiön tappio kasvoi vuonna 2019 selvästi edellisvuoteen verrattuna. Samalla liikevaihto laski selvästi.

HMD Global Oy on suomalainen yritys, jolle on lisensoitu Nokian puhelinten tavaramerkki. Yhtiö on perustettu varta vasten valmistamaan Nokia-puhelimia ja sen pääkonttori on Espoon Leppävaarassa.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 1,7 miljardia euroa ja nettotulos 295 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuonna 2018 liikevaihto ylsi 2,4 miljardiin euroon ja nettotulos oli 188 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhteensä HMD Globalin tappiot ovat toiminnan aloituksesta ylittäneet jo puoli miljardia euroa.

HMD Globalin puhelimien toimitukset jäivät viime vuonna matalimmalla tasolla sitten yhtiön perustamisen.

Liikevaihdon raju lasku johtuu HMD Globalin mukaan siitä, että liiketoimintaa on rajattu markkina-alueille, joilla se uskoo menestyvänsä parhaiten. Lisäksi yhtiö on vähentänyt läsnäoloa vähemmän kannattavilla markkinoilla.

Vuoden 2016 lopulla Microsoft myi Nokia-peruspuhelinten liiketoiminnan HMD Globalille ja tehtaan Vietnamissa maailman suurimman elektroniikan sopimusvalmistajan Foxconn-ryhmän tytäryhtiölle FIH Mobilelle, HMD Globalin kumppanille.

Aluksi Nokia-älypuhelinten uudelleentulo markkinoille vaikutti lupaavalta. Joulukuussa 2016 perustettu HMD Global myi ensimmäisenä toimintavuotenaan yli 70 miljoonaa Nokia-puhelinta, laajensi toimintaansa yli 80 maahan, ja sen puhelimia otettiin käyttöön 170 maassa. Vuonna 2018 Nokia-puhelimia myytiin maailmalla yli 250 000 myyntipisteessä, ja yli 600 puhelinten jälleenmyyjää oli ottanut uudet Nokia-puhelimet valikoimiinsa.

Vuonna 2017 HMD Globalin liikevaihto oli jo 1,8 miljardia euroa. Yhtiö teki kuitenkin tilikaudella vielä tappiota 65 miljoonaa euroa.

Myöhemmin on kuitenkin selvinnyt, että alkuvaiheen kasvusta kiittäminen oli FIH Mobilea, kertoo Mobiili.fi-sivuston päätoimittaja Markus Lehtiniitty. FIH Mobile oli Lehtiniityn mukaan suostunut uutta toimijaa älypuhelinmarkkinoille synnyttääkseen valmistamaan HMD Globalille älypuhelimia itselleen tappiollisesti.

”HMD Global sai hankittua näin älypuhelimia myytäväksi alle niiden materiaali- ja valmistuskustannusten, ja myynti lähtikin hyvin käyntiin, kun vastine rahalle Nokia-älypuhelimissa oli kohdallaan”, Lehtiniitty kertoo.

Myöhemmin tilanne muuttui suomalaisyhtiön kannalta epäedullisemmaksi, Lehtiniitty arvioi.

”FIH Mobile on tiukentanut kriteerejään, eikä enää ole suostunut itselleen tappiollisiin kauppoihin tuotteiden valmistuksesta. Tästä syystä Nokia-älypuhelinten kilpailukyky markkinoilla on romahtanut samanaikaisesti kilpailun jatkuvasti muututtua kovemmaksi.”

Lehtiniityn mukaan Nokia-älypuhelinten suhteellinen kilpailukyky markkinoilla oli huipussaan vuonna 2017, ja on sittemmin näyttänyt jatkuvasti heikentyneen.

Lehtiniityn mukaansa HMD Globalin Nokia-älypuhelimissa ei ole kovin paljoa mitään erikoista.

”Itse laitteissa tekniikka on standarditavaraa, ja joukosta on yritetty erottautua lähinnä puhtaalla Android-käyttöjärjestelmällä ja hyvällä tietoturvapäivitystuella”, Lehtiniitty kertoo.

Lehtiniitty arvioi, että Nokia-brändin hyödyntämisellä ei näytä olevan enää merkittävää vetovoimaa markkinoilla.

”Älypuhelinmarkkinoilla asemat on jaettu, ja merkittävän kasvun saavuttaminen sekä murtautuminen enää markkinoiden kärkijoukkoon on erittäin vaikeaa. Tilanne oli toinen vielä, kun älypuhelinmarkkinat kasvoivat hurjaa vauhtia vuosikymmen sitten.”

Myös SuomiMobiili-sivuston perustaja Eero Salminen arvioi, ettei HMD Global pysty enää ratsastamaan Nokian maineella.

”Koko lyhyen historiansa aikana HMD Global on luottanut pitkälti vain Nokia-brändin vetovoimaan, ZEISS-brändin mukanaan tuomaan mielikuvaan hyvistä kameroista sekä siihen, että ilman työntekoa puhelimet menevät automaattisesti kaupaksi. Tämä ehkä toimi reilu kymmenen vuotta sitten Nokialla, mutta vuonna 2020 tilanne on täysin erilainen, eikä HMD Global voi luottaa vain siihen, että vielä jonain päivänä tästä noustaan tekemättä mitään”, Salminen arvioi.

Salmisen mielestä HMD Globalin olisi vihdoin muutettava strategiaansa ja alettava panostamaan tuotteidensa näkyvyyteen aiempaa enemmän.