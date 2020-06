Jättimäisen europotin hukannut Wirecard menettänyt markkina-arvostaan 97 prosenttia viikossa

Saksalaisyhtiö Wirecardia uhkaa konkurssi massiivisen skandaalin vuoksi.

Saksalaisen maksupalveluyhtiö Wirecardin skandaali syvenee. Saksan suurimpiin maksunvälityspalveluihin kuuluva yhtiö ilmoitti viime viikolla, että sillä yhteensä noin 1,9 miljardin euron edestä rahaa kateissa. Summa vastaa noin neljännestä yhtiön koko taseesta.

Nyt yritystä uhkaa konkurssi.

Saksalaisyhtiö jätti torstaina müncheniläiseen oikeusistuimeen hakemuksen maksukyvyttömyysmenettelyyn pääsemiseksi, kertoo saksalainen Frankfurter Allgemeine. Suomessa aiheesta kertoi Kauppalehti.

Wirecardin osake on menettänyt markkina-arvostaan jo 97 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö kertoi hukassa olevista miljardeista.

Wirecardin antaman tiedotteen mukaan yhtiöllä on syytä olettaa, että rahojen katoamisen taustalla on yhtiön kirjanpidon peukalointi. Wirecardin mukaan yhtiö ei siis olisi koskaan oikeasti pitänyt hallussaan nyt kadoksissa olevia rahoja, vaan yhtiön kirjanpitoa on väärennetty.

Talouslehti Financial Times on julkaissut viimeisen puolentoista vuoden aikana useita artikkeleita siitä, miten yhtiön sisällä on pyritty väärentämään tulostietoja yhtiön eri toimipisteissä.

Skandaaliyhtiön toimitusjohtaja Markus Braun erosi viime viikolla.