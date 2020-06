Johtaja: Näin tuet alaisia kriisitilanteessa

Millä sanoilla ja teoilla haluat johtajana viedä alaisia eteenpäin?

Johtajan roolin tärkeys korostuu kriisitilanteessa. Alaiset odottavat johtajan auttavan heitä ja yritystä navigoimaan vaikean tilanteen yli, ja johtajalla tulee olla valmiuksia mukautua uuteen tilanteeseen sekä tehdä päätöksiä nopealla aikataululla.

Mentori ja johtamisen ammattilainen Kati Huovinmaa kertoo Duunitorille, että vaikka johtajan tehtävä ei ole aina helppo, on haastavissakin tilanteissa mahdollista löytää hyvät toimintavat.

“Johtaja kohtaa väistämättä työssään erilaisia ja eri mittaluokan tilanteita, joiden vaiheista on mahdotonta tietää tarkkaan etukäteen. Korona on ilmiönä niin kutsuttu musta joutsen eli lähtökohtaisesti erittäin epätodennäköinen tapahtuma, jolla on massiiviset ja kauaskantoiset vaikutukset”, Huovinmaa sanoo.

Hakukonejätti Google tutki 10 vuoden ajan, mistä piirteistä tunnistaa hyvän johtajan. Tutkimustulokset ovat tuottaneet yhtiölle hedelmällisiä tuloksia. Google on hyväksikäyttänyt johtamisstrategiassaan “täydellisen” pomon ominaisuuksia, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia työntekijöiden viihtyvyyteen, suorituskykyyn ja vaihtuvuuteen. Hyvän johtajan tunnetaidot nousivat tulosten perusteella tärkeämpään rooliin kuin esimerkiksi tekniset taidot.

Ei olekaan ihme, että yritys rankataan jatkuvasti parhaimpien työnantajien joukkoon, sillä Google on onnistunut luomaan ainutlaatuisen työkulttuurin, jossa tiimityötä arvostetaan ja työntekijät uskaltavat ottaa riskejä.

Millaisia asioita hyvä kriisijohtaminen ottaa huomioon? Huovinmaa tuo esiin muutamia vinkkejä.

Ole selkeä ja johdonmukainen

Rauhoita itsesi ja ota pieni aikalisä ennen kuin ryhdyt varsinaisiin toimenpiteisiin tai kohtaamaan alaiset. Viesti johdonmukaisesti ja toista sitä tarvittaessa. Ole selkeä, tukeudu faktoihin, kerro ne asiat, jotka tiedät ja lupaa palata asiaan heti, kun tiedät lisää.

“Johtajan tulee olla ajantasaisten faktojen varassa omassa viestinnässään. Yleensä pelot ja turvattomuuden tunne lähtevät kysymyksistä, kuten: ‘Miten tilanne vaikuttaa omaan työhön ja työpaikkaan, entä tulevaisuuteen? Onko syytä pelkoon tai paniikkiin? Mihin voi luottaa?'”, Huovinmaa lisää.

Tue alaisia ja kanna vastuuta

Kriisitilanteet herättävät pelkoja ja turvattomuutta. Tarjoa alaisille emotionaalista tukea ja luo omalla viestinnällä turvaa. Kuuntele, mitä ihmisillä on sinulle kerrottavana ja pidä huoli, että olet tavoitettavissa – ellet kasvotusten, niin etänä. Työhyvinvoinnin ja -terveyden tärkeys korostuu kriisitilanteessa, varsinkin jos työt ovat siirtyneet etähommiin, jossa alaiset voivat kohdata aivan uudenlaisia haasteita.

Uskalla näyttää suuntaa ja ota paikkasi myönteisen tulevaisuuden osoittajana. Matalat organisaatiomallit, itseohjautuvuus ja omajohtaminen ovat työelämässä juuri nyt suosiossa. Suoraselkäistä, jämäkkää ja vastuunsa kantavaa johtajuutta kuitenkin kaivataan työpaikoilla aina.

Johda esimerkillä

Johtajuus on sanoja sekä tekoja. Saat olla oma itsesi, mutta muista työssäsi oma työroolisi. Millä sanoilla ja teoilla haluat johtajana viedä ihmisiä eteenpäin? Miten autat tiimiä pattitilanteiden yli?

“Usein vaikeissa ja epävarmoissa tilanteissa on paikallaan johdonmukaisesti toistaa samaa viestiä. Parhaassa tapauksessa suuret vaikeudet lisäävät yhtenäisyyden tunnetta työpaikoilla ja ‘me kyllä pärjäämme’ -henki korostuu”, Huovinmaa sanoo.

Älä keskity asioihin, joihin et voi vaikuttaa ja pidä huoli omasta jaksamisesta

Mihin sinä voit omalla työlläsi vaikuttaa ja mihin et? Keskity vain niihin asioihin, joihin voit vaikuttaa.

“Ja jos et tiedä vastausta johonkin työntekijän kysymykseen, on hyvä vastata, että ei itse tällä hetkellä vielä tiedä, mutta lupaa selvittää ja pitää ihmisiä heti ajantasalla, kun tietoa on saatavilla.”

Älä unohda pitää huolta omasta jaksamisesta. Samoin kuin lentokoneessa hätätilanteen sattuessa happinaamari on laitettava aina ensin itselleen päälle, ennen kuin voi auttaa muita.

