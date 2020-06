Koronatartuntojen nousu hermostuttaa sijoittajia

Vaikka kulunut viikko sujui osakemarkkinoilla suotuisissa merkeissä, nähtiin perjantaina USA:n osakemarkkinoilla hermostuneisuutta, kun S&P 500 -osakeindeksi päätyi loivaan 0,56 prosentin laskuun.

Osakemarkkinoiden hermostuneisuutta ja odotettua volatiliteettia kuvaava VIX-indeksi pomppasi 6,6 prosenttia.

Sijoittajia hermostuttaa koronatartuntojen kääntyminen nousuun Yhdysvalloissa. Uusia tartuntoja ilmoitettiin perjantaina yli 33 000, mikä oli enemmän kuin kertaakaan maaliskuun alun jälkeen. Päivittäiset uudet tartunnat ovat olleet nousussa kesäkuun alusta lähtien.

Tartunnat kasvavat nyt erityisesti väkirikkaissa Kaliforniassa, Teksasissa ja Floridassa.

USA:n koronatilanne näyttää nyt selvästi pahemmalta kuin Euroopassa, kuten alla olevasta tviitistä voidaan havaita.

The biggest story of coronavirus response right now is US vs EU. Nearly identical case rate going up (US 10 days later).



And then Europe starts managing the crisis. While much of the US doesn’t. pic.twitter.com/sCMRBSjZFq