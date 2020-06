Kokonainen kylpyläkylä myytävänä 6,2 miljoonalla eurolla

Ruotsin Vastmanlandin läänissä on myynnissä kokonainen kylä vain 6,2 miljoonalla eurolla, kertoo uutiskanava CNN.

Sätra Brunn -niminen kylä sijaitsee 1,5 tunnin ajomatkan päässä Tukholmasta pohjoiseen. Se on vuonna 1700 avattu kylpyläalue, ja se on yksi Ruotsin vanhimmista terveyskylpylöistä. Se on tullut tunnetuksi erityisen mineraalipitoisen lähteen terveysvaikutuksista.

Kuva: Gustav Lundin

Kylpyläkylä on rakennettu alun perin terveyslomakohteeksi. Sätra Brunn -kylässä on kirkko, koulu, ravintola, konferenssikeskus, hotelli – ja kylpylä uima-altaalla, kuntosalilla ja saunalla. Alueella on kaiken kaikkiaan peräti 70 rakennusta.

Kylä on toiminut kylpyläkylänä 320 vuoden ajan. Nykyiset omistajat ostivat paikan 90-luvulla, ja ovat järjestäneet siellä tapahtumia ja juhlia. Vuosittainen juhannusjuhla kerää kylään noin 6000 vierasta.

Lisäksi Aálueella toimii yrityksiä vuokratiloissa, esimerkiksi taide ja käsityö yrityksiä, kesäkahvila, eläinlääkäri ja taidegalleria.

Lisätietoja kylästä löytyy Sätra Brunnin kotisivuilta.