Lakimuutos kulutusluotoista astuu voimaan 1.7 – näin se hyödyttää kuluttajaa

Suomessa astuu COVID-19 -epidemian myötä voimaan uusi kulutusluottoja koskeva väliaikainen lakimuutos.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut koko maan talouteen ja vaikutukset näkyvät myös jokaisen arkielämässä enemmän tai vähemmän. Useat yritykset ja työntekijät ovat altistuneet lomautuksille ja työttömyydelle. On todennäköistä, että kuluttajat joutuvat yhä useammin turvautumaan luottorahoitukseen selvitäkseen tilapäisestä tulojen menetyksestä, tai heikentymisestä.

Ehkäistäkseen talousahdingosta johtuvia velkaongelmien kasvua, hallitus on päättänyt tilapäisestä kulutusluottoja koskevasta lakimuutoksesta, joka tulee voimaan Suomessa huomenna 1.7.

Lakimuutoksen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2020 asti.

Korkokatto puolittuu

Lakimuutoksen myötä vakuudettomien lainojen kulut laskevat huomattavasti. Kulutusluottojen korkokatto puolittuu, eli maksimikorko laskee 20 prosentista 10 prosenttiin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo voimassa olevien lainojen korkoihin suoranaisesti, vaan muutos koskee ainoastaan uusia lainoja. Jos kuluttaja on ottanut esimerkiksi joustoluoton, vaikuttaa muutos ainoastaan lakimuutoksen soveltamisaikana tehtäviin nostoihin, ei jo myönnettyyn lainaan.

Osamaksusopimukset ja luottokorttivelat on jätetty lakimuutoksen ulkopuolelle.

10 prosentin korkokatto on jo itsessään huomattava muutos, mutta tämän lisäksi hallitus rajoittaa myös kulutusluottojen suoramarkkinointia. Kulutusluottojen suoramarkkinointi kielletään ja tällä pyritään varmistamaan, että lainanottajat tutustuvat huolella ja harkiten itse lainojen ehtoihin.

Korkokaton sisältö pähkinänkuoressa:

Kulutusluottojen maksimikorko putoaa 10 prosenttiin

Laki on määräaikainen, voimassa 31.12.20 saakka

Luottojen suoramarkkinointi kielletään

Lakimuutos ei vaikuta luottokortteihin tai muihin hyödykesidonnaisiin luottoihin.

Lakimuutoksen ja korkokaton tarkoitus on suojella ylivelkaantumiselta, ja näin voidaan ajatella että se suojelee niitä, jotka joutuvat ottamaan kulutusluoton koronaviruksen talousvaikutusten takia. Kuluttaja joko saa lainaa kohtuullisemmalla korolla, ja näin henkilökohtainen talousvaikutus on positiivinen. Toinen vaihtoehto on, että rahoituslaitos ei pysty myöntämään lainaa ja mahdollinen velkakierre katkeaa aikaisemmin.

Lakimuutos myös avaa osalle kuluttajista mahdollisuuden hyödyntää edullisempaa kulutusluottoa. Jos lakimuutoksesta haluaa hyötyä, kannattaa muistaa, että lisävelan ottaminen ei ole koskaan ratkaisu talousongelmiin. Joskus esimerkiksi aiempien luottojen yhdistäminen kannattaa, jos tekee taustatyön hyvin ja vertailee vaihtoehtoja huolella.

Miten kuluttaja voi hyötyä korkokatosta?

Kuluttajan näkökulmasta vuoden 2020 korkokatto on positiivinen asia jos lainanottaminen on mahdollista. Jos on ottanut aikaisemmin lainaa suuremmalla korolla, nykyiset lainat on hyvä kilpailuttaa nyt.

Jos tarvitsee lainaa isompiin hankintoihin, remonttiin tai muihin tarkoituksiin, seuraavien kuukausien aikana rahan hinta on halvempi kuin normaalisti. Esimerkkinä voidaan laskea kuluttaja, joka tarvitsee lainaa remonttiin, ja haluaa maksaa sen pois kuuden kuukauden aikana.

Laina Korko Kuukausilyhennys Takaisinmaksettava summa Kokonaiskustannus 6kk ajalta 10 000 euroa 19,9 % 1764,73 euroa 10 588 euroa 588 euroa

10 000 euron lainan kustannus kuudelta kuukaudelta on normaalin korkokaton aikana 588 euroa. Oletuksena on laina, jonka todellinen vuosikorko on 19,9 prosenttia.

Jos kuluttaja taas ottaa lainan nyt väliaikaisen korkokaton aikana, ja maksaa sen pois kuuden kuukauden aikana, kulut näyttävät tältä:

Laina Korko Kuukausilyhennys Takaisinmaksettava summa Kokonaiskustannus 6kk ajalta 10 000 euroa 9,9 % 1715,12 euroa 10 290 euroa 290 euroa

Näin ollen kuluttaja säästää lähes 300 euroa.

Kasvaako luottokorttien tarjonta ja markkinointi?

Hyödykesidonnaiset luotot, esimerkiksi osamaksurahoitukset ja luottokortit jäävät lakimuutoksen ulkopuolelle. Näin ollen luottokorttien ja esimerkiksi kaupoissa tarjottavien osamaksurahoitusten korkotaso voi edelleen olla yli 10 prosenttia.

Luottokorttien jättäminen lakimuutoksen ja korkokaton ulkopuolelle johtaa todennäköisesti siihen, että jotkin pankit tarjoavat korttiluottoa entistä aktiivisemmin rahoitusvaihtoehtona. Myös luottorajojen korotuksia tullaan todennäköisesti tarjoamaan entistä aktiivisemmin.

On myös mahdollista, että jotkin pankit alkavat paikata korkosääntelyn piiriin kuuluvien kulutusluottojen poistuvia tuottoja nostamalla luottokorttihinnastojaan.

Mitä kuluttajan kannattaa tehdä?

Kuluttajan kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Ovatko nykyiset lainat uudistuvan korkotason alla? Jos eivät, vertaa ja kilpailuta ne

Jos on tarvetta lyhytaikaiselle rahoitukselle, nyt on aika käyttää lakimuutoksen tuoma säästö hyväksi

Tarkkaile omien luottokorttiesi ja muiden luottokorttien hinnastoja. Jos ne nousevat, kilpailuta korttisi tai vaihda palveluntarjoajaa

Lakimuutoksen vaikutus luottomarkkinaan

Väliaikainen lakimuutos tulee todennäköisesti vaikeuttamaan kuluttajien luotonsaantia. Esimerkiksi henkilöille, joilla ei ole reaalivakuuksia, luotonsaanti voi olla haastavampaa. Pankit ja rahoituslaitokset turvaavat oman riskinsä, ja todennäköisesti luotonannon kriteerit tulevat nousemaan.

Myös henkilöt, jotka työskentelevät epävarmoilla toimialoilla pandemian aikana, tulevat kärsimään luotonsaannin puutteesta. Monet pankit ja rahoittajat tulevat asettamaan tiukempia vaatimuksia myös hakijan tulotasolle.

Artikkeli julkaistu alunperin VertaaEnsin.fi blogissa.