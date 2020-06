Vähittäiskauppaketju Lidl muutti linjaansa ja alkaa nyt tarjota asiakkailleen älypuhelimeen ladattavaa etuohjelmaa.

Suomessa viime vuosina rajusti kasvanut Lidl ei ole muiden kauppaketjujen tapaan tarjonnut tähän asti asiakkailleen etuohjelmaa. Nyt vähittäiskauppaketju käänsi kelkkansa ja alkaa tarjota asiakkailleen S- ja K-ryhmien tapaan etuohjelman.

Lidl Plus on ilmainen etuohjelma, jonka älypuhelinsovellus on ladattavissa 25.6. alkaen.

Etuohjelma on siinä mielessä yllättävä muutos Lidliltä, että se on aiemmin suhtautunut penseästi etuohjelmiin.

Lidlin kaupallinen johtaja Timo Hansio kertoi hieman yli kaksi vuotta sitten, ettei Lidlillä ole omaa etukorttijärjestelmää, koska se haluaa tarjota kaikille asiakkaille samat halvat hinnat.

Lidl käynnisti vuonna 2018 lyhyen kampanjan, jossa se lupasi antaa 10 prosenttia alennusta yli 25 euron ostoksista pelkästään näyttämällä kassalla mitä tahansa lompakosta löytyvää korttia.

Nyt saksalainen vähittäiskauppaketju on kääntänyt kurssia etuohjelmien suhteen.

Lanseeratun uuden Lidl Plus -sovelluksen kautta kauppaketjun asiakas saa käyttöönsä uusia etuja ja palveluita, jotka kulkevat mukana matkapuhelimessa. Kassalla asiakas skannaa digitaalisen asiakaskortin erilliseen lukijaan.

“Suomalaisten lompakot ovat täynnä erilaisia etukortteja. Halusimme oman etuohjelmamme digitaaliseen muotoon, jotta se kulkee ketterästi mukana. Digitaalinen asiakaskortti on helppo skannata kassalla ja edut ovat käytössä saman tien. Sovelluksen avulla pystymme myös olemaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa etuasiakkaidemme kanssa”, Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo.

Asiakas voi seurata kuittihistoriaansa digikuittien avulla ja takuukuitit pysyvät tallessa sovelluksessa. Lidl Plus -asiakkaille tarjotaan sovelluksessa erilaisia etuja esimerkiksi alennuskuponkien muodossa.

Yksi sovelluksen erikoisuus on raaputuskuponki: älypuhelimen näyttöön ilmestyy harmaa alue, josta saa sormella hankaamalla esille etukupongin. Etukuponki voi olla esimerkiksi alennus tietystä tuotteesta tai prosenttialennus seuraavasta ostoskerrasta.

Sovelluksessa kaikki Lidliin liittyvä on kootusti yhdessä paikassa. Sovelluksessa voi muun muassa hakea myymälöiden osoitetietoja, navigoida lähimpään myymälään, tarkastaa aukioloaikoja ja lukea mainoslehden ja muita Lidlin julkaisuja.

“Tavoitteenamme on tarjota etuasiakkaillemme ajankohtaisia tuotteita parhaaseen hintaan, inspiroivaa ja idearikasta sisältöä sekä eksklusiivisia palveluita. Myöhemmin voimme esimerkiksi tarjota Lidl Plus -asiakkaille etukäteen tietoa suosituista tuotteista, kysyä heidän mielipidettään uusista palveluista tai kutsua heitä tapahtumiin”, Forsström luettelee.

Lidl Plus toimii myös ulkomailla. Sovelluksessa tarjolla vaihtuvia etuja ja tarjouksia, joista osa voi olla paikallisia ja osa henkilökohtaisia. Lidl Plus -asiakas voi valita sovelluksen sisällä kohdemaan. Tällöin hänellä on käytössään aina valitsemansa maan edut ja kupongit.

“Tietty tarjous voi olla voimassa vain omassa lähikaupassa tai tietyllä alueella. Lisäksi suomalainen voi saada vaikkapa lomamatkallaan Espanjassa tietoa paikallisista tarjouksista”, Forsström kertoo.

Lidlin markkinaosuus Suomen päivittäistavaramyynnistä oli viime vuonna 9,6 prosenttia. Se on kaukana jäljessä suurimpien K-ryhmän ja S-ryhmän markkinaosuuksia. K-ryhmän markkinaosuus oli viime vuonna yli 42 prosenttia ja S-ryhmän lähes 37 prosenttia.

Päivittäistavaramyynnin arvo Suomessa oli yli 18,6 miljardia euroa viime vuonna.