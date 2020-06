Millainen luottokortti sopii matkailijalle?

Luottokortit tarjoavat lukuisia etuja reissaajalle.

Matkan lentojen tai hotellin varausvaiheessa maksaa aina luottokortilla luottokortin tarjoamien erilaisten etujen takaamiseksi. Luottokortteihin liittyvät edut eivät siis ole voimassa, jos matka on maksettu esimerkiksi yhdistelmäkortin debit-puolella.

Yksi ehdoton etu matkan maksamisessa millä tahansa luottokortilla on luottokortin tarjoama turva lentoyhtiön konkurssia vastaan. Euroopan Kuluttajakeskus on linjannut, että kun matka on maksettu luottokortilla, konkurssitilanteessa luottokorttiyhtiö on velvollinen palauttamaan matkan hinnan kuluttajalle.

Hyödyllisin luottokorttiin sisältyvä matkustusetu on luultavasti kuitenkin matkavakuutus.

Jopa joihinkin vuosimaksuttomiin luottokortteihin sisältyy matkavakuutus, joten käytännössä matkavakuutuksen voi saada täysin ilmaiseksi luottokortin kautta. Useimpiin luottokorttien matkavakuutuksiin sisältyy myös peruutusturva, joka korvaa matkan hinnan, jos matkan joutuu perumaan.

Luottokortin matkavakuutuksen ehtoihin kannattaa tutustua todella huolella. Matkailijan kannattaa varmistaa, että matkavakuutus sisältää riittävän suuret korvaussummat terveydenhoitokuluja varten ulkomailla.

Luottokortit tarjoavat matkailijoille usein myös lentokenttien lounge-edun. Tämäkin saattaa olla matkailijalle ihan oleellinen etu, sillä loungeissa on veloitukseton tarjoilu lentoasemien rauhallisimmissa tiloissa.

Luottokortti on usein matkoilla korvaamaton apuväline esimerkiksi autonvuokrauksessa. Muutenkaan ole aivan yhdentekevää, minkä luottokortin ottaa matkakaveriksi.

Matkailijan luottokorteissa oleellisia tietoja ovat kortin vuosimaksu, matkavakuutuksen kesto, matkatavaravakuutuksen kattavuus, lentopisteet ja lounge-etu.

Tutustu matkailijan TOP10-luottokortteihin

VertaaEnsin-fi-sivusto on vertaillut luottokorttien ominaisuuksia matkustelijan kannalta. Sivusto listasi 10 parasta luottokorttia reissaajalle.