Milloin maksetaan veronpalautukset 2020?

Veronpalautukset maksetaan kuudessa erässä heinä-joulukuussa 2020. Ensimmäinen veronpalautuksen maksupäivä on tänä vuonna 6.7.2020 ja viimeinen 3.12.2020. Suurimmalle osalle henkilöasiakkaista veronpalautus tulee maksuun elokuussa tai syyskuussa.

Jos et ole tehnyt muutoksia veroilmoitukseesi, maksupäivät määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti.

Veronpalautuksen maksupäivä 2020 Oman verotuksen päättymisajankohta 06.07.2020 Toukokuu 04.08.2020 Kesäkuu 04.09.2020 Heinäkuu 06.10.2020 Elokuu 04.11.2020 Syyskuu 03.12.2020 Lokakuu

Taulukosta on nähtävissä, että henkilöasiakkaiden verotuksella on eri päättymisajankohdat ja maksupäivä on noin kahden kuukauden päässä verotuksen päättymisestä. Oman veronpalautuksesi maksupäivämäärän voit tarkistaa OmaVerosta “Verot” -välilehdeltä klikkaamalla kohdasta “Milloin veronpalautus maksetaan?”.

Ennen veronpalautukset maksettiin kaikille asiakkaille joulukuussa, mutta nyt maksupäivä määräytyy sen mukaan, milloin oma verokausi päättyy. Oman verotuksen päättymispäivän voi tarkistaa OmaVerosta, tai verotuspäätökseltä.

Ensimmäiset veronpalautukset 2020 maksetaan jo heinäkuussa. Jos omien veronpalautuksien on tarkoitus tulla maksuun heinäkuussa, täytyy ilmoittaa tilinumero Verohallinnolle 26.6 mennessä OmaVerossa, jos sitä ei ole ilmoittanut aikaisemmin, tai se on muuttunut.

Voiko veronpalautuksien maksupäivää siirtää?

Verotuksen päättymistä ei voi nopeuttaa, eikä veronpalautuksen maksupäivämäärä ole mahdollista aikaistaa. Veronpalautuksesi maksupäivä voi kuitenkin siirtyä ja tästä saat tiedon OmaVerossa, sekä uudessa verotuspäätöksessä.

Jos veronpalautuksen maksupäivä siirtyy, sitä ei ole mahdollista aikaistaa.

Jos verotuksesi ei ole vielä päättynyt, etkä ole saamassa veronpalautusta nyt ensimmäisten joukossa, on edelleen mahdollista, että verotuksen päättymispäivä siirtyy. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös palautuksen maksupäivään, sekä jäännösveron eräpäivään.

Miksi veronpalautukset eivät ole tulleet?

Jos veronpalautukset eivät tulleet, kannattaa oma tilanne tarkastaa ensisijaisesti OmaVerosta. Yksi syy voi olla, että veronpalautusta on käytetty erääntyvien verojen maksamiseen, jos tällaisia on ollut maksettavana. Toinen syy voi olla, että maksupäivä on siirtynyt.

Syitä verotuksen päättymispäivän, sekä alkuperäisellä verotuspäätöksellä ilmoitettujen maksu- ja eräpäivien siirtymiseen myöhemmäksi ovat esimerkiksi:

Itse ilmoitettavat tiedot, kuten kotitalousvähennys, sekä matkakulut

Puolison tekemät muutokset veroilmoituksella, sillä puolisoiden verokausi päättyy aina samaan aikaan.

Sivullisten tahojen, kuten pankin tai työnantajan verohallinnolle ilmoittamat tiedot

Verohallinnon tarkempi selvitys verotuksesta

Muussa tapauksessa syynä voi olla ulosotto, jolloin veronpalautus on mennyt ulosotossa olevien velkojen maksuksi.