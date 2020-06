Miten Suomen matkailualalla menee? Vieraana MaRan toimitusjohtaja | SalkunRakentaja-podi | Jakso 42

Suomen matkailu- ja palveluala on ottanut ennenäkemättömän iskun tänä keväänä koronapandemian tuomien rajoituksien vuoksi, jotka tyhjensi toimialojen yritysten kassat ja vei monen työntekijän kortistoon. Vaikka rajoituksia on purettu, yritysten taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja elpyminen tulee viemään vuosia.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi ja Martina Akrenius keskustelevat SalkunRakentajan podissa Suomen matkailu- ja palvelualojen tilasta. Olisiko pandemiaan voitu valmistautua jotenkin etukäteen, miten kovan iskun ala on ottanut ja miltä tulevaisuus näyttää?