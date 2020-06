Naisvaikuttajien vinkit: Kuinka menestyä ja kehittyä finanssialalla?

Women in Disruptive Finance -juttusarjassa on haastateltu finanssialan johtotehtävissä olevia naisia ja tutustuttu heidän mielenkiintoisiin urapolkuihinsa, sekä näkemyksiinsä digitaalisten palveluiden ja kanavien roolista rahoitusalan murroksessa.

Tähän artikkeliin on kerätty koko haastattelusarjan parhaat vinkit finanssialalle haluaville. Pääset lukemaan laajemmat haastattelut allaolevista linkeistä.

VINKKI 1: Laajenna ymmärrystäsi liiketoiminnasta

Nanni Kuparinen – Branch Manager: Pelkkä yhden aihealueen tuntemus ei enää riitä.

Kokemus erilaisista työtehtävistä lisää ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena. Myös yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa on helpompaa, kun ymmärtää eri toimialoja. Koskaan ei myöskään tiedä, mitä jo opittuja taitoja tulee myöhemmin tarvitsemaan.

VINKKI 2: Älä mieti, tee vaan!

Josefine Törnwall – Business Developer: Älä mieti mitä muut ajattelee. Tee vaan!

Josefine rohkaisee nuoria finanssialalle haluavia naisia uskomaan itseensä. Josefine korostaa rohkeuden merkitystä. Oma mielipide tulee uskaltaa sanoa ja liiallista varovaisuutta välttää.

Omaan kehitykseen pitää jatkuvasti panostaa. Uudet työroolit ja -tehtävät kannattaa ottaa vastaan, vaikka ei tuntisikaan olevansa vielä valmis.

VINKKI 4: Panosta koulutukseen ja yrittäjämäiseen asenteeseen

Petra Mengelt – Head of B2B: Yrittäjämäinen mieli on äärimmäisen tärkeä asia.

Koulutus on aina hyvä perusta uran rakentamiselle. Kansainvälisyys ja kotimaassa sekä ulkomailla luodut opiskelu- ja työelämän kontaktit ovat valttikortteja työmarkkinoilla. “Tärkeintä on kuitenkin se, että on jokin särmä, jolla pystyy tuomaan lisäarvoa tiimiin”

VINKKI 5: Arvosta itseäsi ja luo verkostoja

Hanna Hohteri-Sippel – Head of Cards: Verkostot ja itsensä arvostaminen vievät uralla eteenpäin.

Uralla etenemisen eväinä ovat verkostot, kiinnostavat työtehtävät, oman arvonsa tunteminen ja se, että suunnitelmien ei aina tarvitse olla täysin selkeitä.

Kolme vinkkiä nuorelle menestyvälle naiselle

1. Ole itseohjautuva

2. Uskalla tehdä päätöksiä

3. Avaa suusi, uskalla tehdä virheitä ja seiso tekojesi takana

VINKKI 6: Usko itseesi ja ota haasteet vastaan

Inka Hedenstam – Maajohtaja: Tärkein on se, että uskoo itseensä.

Haasteita tulee, ja niitä pitää uskaltaa ottaa vastaan. Uusiin haasteisiin vastaaminen vaatii tiettyä impulsiivisuutta ja valmiutta sopeutumaan

VertaaEnsin.fi

VertaaEnsin.fi on Salkunrakentajan kumppani, ja Suomen johtava taloustuotteiden markkinapaikka, jonka avulla kuluttajat voivat puolueettomasti vertailla eri tuotteita.

Palvelusta löytyy myös käteviä työkaluja oman talouden hyvinvoinnin parantamiseen. Sivuilta löytyy muun muassa ajantasainen netin nopeustesti.