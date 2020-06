Pienyhtiöiden Russell 2000 on hyötynyt koronakriisin aiheuttamien talousrajoitteiden purkamisesta.

Yhdysvaltojen pienyhtiöiden Russell 2000 -osakeindeksistä ei ole puuttunut dramatiikkaa tänä vuonna. Helmikuun 20. päivänä alkanut koronakriisin kurssiromahdus sulatti Russell 2000 –osakeindeksin arvosta 43 prosenttia.

Pohjilla indeksi kävi 18. maaliskuuta. Nyt pienyhtiöiden indeksi on kivunnut jo 1507 pisteeseen, eli se on noussut pohjilta jo 55 prosenttia vajaassa kolmessa kuukaudessa.

Russell 2000 –indeksin liikkeet ovat olleet selvästi rajumpia kuin esimerkiksi suurempia yhtiötä sisältävän S&P 500 -indeksin.

Pienyhtiöt ovat olleet erityisen haavoittuvaisia koronakriisille. Russell 2000 -indeksin sisältävissä yhtiöissä on paljon USA:n kotimarkkinoilla toimivia yhtiöitä, joille talouden sulkemistoimenpiteet ovat olleet myrkkyä. Nyt kun USA:n taloutta ollaan taas availemassa, pitävät sijoittajat USA:n kotimarkkinoilla toimivia pienyhtiöitä kovimpina hyötyjinä.

USA:n talouden odotettua kovemmasta elpymisestä koronakriisin jäljiltä saatiin ensimakua viime viikolla, kun maan työllisyystilastot aiheuttivat jättiyllätyksen.

Työministeriön raportin mukaan maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja syntyi toukokuussa 2,5 miljoonaa enemmän kuin mitä työpaikkoja hävisi.

Työllisyysluvut olivat huikeasti odotuksia paremmat, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemien ekonomistien konsensusodotus oli, että työpaikat olisivat vähentyneet 7,5 miljoonalla työpaikalla.

USA:n työttömyysaste oli toukokuussa 13,3 prosenttia, kun ekonomistit odotus oli 19,5 prosenttia.

Yllätyksellisten työllisyystilastojen siivittämänä Russell 2000 pomppasi perjantaina peräti 3,8 prosenttia.

Russell 2000 on hyötynyt myös niin sanotusta sektorirotaatiosta. Sijoittajat ovat siirtäneet pääomiaan viime viikkoina enemmän suhdanteista riippuviin syklisiin toimialoihin. Tämä on hyödyntänyt Russell 2000 –indeksiä, koska se koostuu enemmän syklisistä yhtiöistä kuin S&P 500 –indeksi.

Pienyhtiöideksin arvostuskerroin on noussut kuitenkin poikkeuksellisen korkeaksi viime viikkojen nousun jälkeen.

Wall Street Journalin ylläpitämän jenkkimarkkinoiden arvostuskertoimien sivuston mukaan Russell 2000 –indeksin 12 kuukauden toteutuneilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on jo lähes 55x. Vielä vuosi sitten kerroin oli alle 36x.

12 kuukauden tulevilla tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on vieläkin korkeampi, peräti 70x. Russell 2000 -osakeindeksin arvostuskerroin on siten selvästi korkeampi kuin esimerkiksi teknologiapörssi Nasdaqin, jonka ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on 29x. S&P 500:n kerroin on puolestaan 24x.

Toistaiseksi sijoittajia ei kuitenkaan näytä Russell 2000 -indeksin korkea arvostustaso haittaavan, sillä sen indeksifutuuri on maanantainakin nousussa vielä 0,6 prosenttia.