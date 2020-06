Viime aikojen tapahtumat herättävät jälleen huolta osakekuplasta.

Osakemarkkinat ottivat kovaa iskua perjantaina pörsseissä, kun USA:n S&P 500 -osakeindeksi romahti 2,4 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq 2,8 prosenttia.

Sijoittajia huolettaa koronaepidemian kiihtyminen uudelleen. Torstaina uusia tartuntoja havaittiin yli 40 000 henkilöllä ja kasvu kiihtyi perjantaina, jolloin uusia tartuntoja havaittiin jo yli 47 000. Perjantain lukema on ylivoimaisesti suurin yksittäisen päivän tartuntamäärä.

Presidentti Donald Trump on yrittänyt selitellä kasvaneita tartuntalukuja lisääntyneellä testaamisella, mutta toisaalta päivittäisten kuolleisuuslukujen määrä on myös kääntymässä nousuun.

Pandemia on viime päivinä kiihtynyt etelän ja lännen osavaltioissa suurissa osavaltioissa.

Markkinoiden hermoilua lisäsi myös USA:n yksityisen kulutuksen elpyminen odotettua hitaammin. Ekonomistit odottivat kulutuksen nousevan 9,3 prosenttia toukokuussa, mutta lukema jäi 8,2 prosenttiin. Kulutus on edelleen alkuvuoden lukemien alapuolella.

Rahastojätti BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink varoitti uutiskanava CNBC:n haastattelussa, että osakkeet hinnoitellaan nyt liian korkealle edelleen jatkuvan pandemiauhan alla.

Tämän hetken osakeindeksien arvostustasot eivät Finkin mukaan heijastele kasvavien tartuntalukujen tuomaa riskiä. Pandemia on edelleen uhka pienyrityksille ja yritysten tuloskehitykselle, Fink varoittaa. Hänen mukaansa sijoittajat aliarvioivat koronapandemian seuraukset.

”Markkinat ovat luultavasti liian edellä itseään tällä kertaa”, Fink kommentoi.

S&P 500 -indeksin kausitasoitettu P/E-kerroin eli niin sanottu Shillerin P/E -kerroin on nyt tasolla 28x, mikä on selvästi yli pitkän aikavälin keskimääräisen 16,7x-tason. Tämän arvostusmittarin kehitti ekonomisti Robert Shiller. Shillerin p/e-luku on kausitasoitettu p/e-kerroin, joka eliminoi markkinan tai indeksin suhdannevaihteluiden vaikutukset markkinan arvostukseen.

BlackRockin toimitusjohtaja varoittaa myös, että osakemarkkinoilla hinnoitellaan nyt tulosten elpymistä ensi vuodelle, vaikka vain harvat yritysjohtajat uskovat siihen.

Fink varoittaa myös koronakriisin tuomista vaikeuksista pienyrityssektorille. Tuoreen tutkimuksen mukaan 5800 yritystä on vaarassa joutua lopettamaan toimintansa kokonaan.

Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminta kattaa 70 prosenttia USA:n taloudesta.